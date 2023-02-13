«Сити» нещадно «грабил» «Арсенал» при Венгере. Шанс отомстить появился только сейчас

В АПЛ намечается чемпионский матч. В этом сезоне «Арсенал» под руководством Микеля Артеты прыгнул на совершенно новый уровень и уверенно занимает первое место, но у «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы всё ещё есть шанс догнать лондонцев. Матчи этих команд — не дерби, причём и в прямом, и в переносном значении. Однако у них богатое противостояние, и зародилось оно в конце 2000-х.

Всё началось с прихода в «Сити» шейха Мансура и его команды. Новые владельцы, помня об истории успеха Романа Абрамовича в «Челси», стали скупать футболистов и не стеснялись отдавать за них крупные суммы. Первые трансферы не принесли «Сити» нужного результата (всего лишь 10-е место в АПЛ в сезоне-2008/2009), зато после этого боссы открыли для себя новую тактику. Оказалось, что можно добиваться двойного эффекта: усиливать состав и ослаблять конкурента одновременно. Потерпевшим оказался как раз «Арсенал» Арсена Венгера.

Первый удар: лето-2009

«Грабить» «Арсенал» манчестерские шейхи начали спустя год после покупки «Сити». Первым новичком из Лондона стал нападающий Эммануэль Адебайор — талантливый, высокий, а главное — забивной нападающий. Пик тоголезца пришёлся на сезон-2007/2008, когда он настрелял 24 гола в 36 матчах АПЛ, но снизившаяся результативность (10 мячей в 26 играх чемпионата-2008/2009) «Сити» не смутила. В середине июля 2009-го Адебайор перешёл из «Арсенала» за € 29 млн.

Первый трансфер из «Арсенала» в «Сити» стал самым скандальным. Адебайор забил в трёх встречах АПЛ подряд, а потом в Манчестер приехала его бывшая команда. Эммануэль вышел играть так, будто это его последний матч, и вообще не жалел экс-партнёров — заехал по лицу Алексу Сонгу и пытался наступить на Сеска Фабрегаса. Но главный момент случился на 80-й минуте: при счёте 2:1 Адебайор забил третий гол и с дикой скоростью помчал через всё поле к трибуне с фанатами «Арсенала». Тот забег до сих пор остаётся одним из самых известных провокационных празднований в футболе. «Сити» в итоге победил (4:2), а в противостоянии команд появилась перчинка.

Празднование Эммануэля Адебайора Фото: Joe Giddens/Getty Images

Одним Адебайором дело не ограничилось. Тем же летом 2009-го «Сити» купил у «Арсенала» Коло Туре. Если застали только последние годы карьеры этого ивуарийца и думаете, что он был неповоротливым любителем автоголов, то зря: в нулевые Туре был топ-защитником. Лишнее подтверждение — сумма трансфера. «Сити» пришлось выложить за Коло € 18,7 млн.

Трансферы Адебайора и Туре легли в общую тенденцию проблем «Арсенала». Клуб после смены стадиона не мог позволить себе дорогих новичков, но Венгеру удавалось держать команду в топ-4. Однако одно дело, когда футболисты просто уходят, а совсем другое — когда усиливают нового конкурента. «Сити» подбирался к «большой четвёрке» (раньше в неё входили «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал») и мешал Венгеру, переманивая лидеров из его состава. Арсен в условиях ограниченного бюджета собирал конкурентоспособную команду словно пазл, однако бороться было всё сложнее. Следующий удар, случившийся перед началом сезона-2011/2012, был уже куда серьёзнее.

Второй удар: лето-2011

Если в сезоне-2009/2010 «Сити» финишировал ниже «Арсенала» и дотянулся только до пятого места, попав в Лигу Европы, то кампания-2010/2011 сполна проявила новую тенденцию. Пока лондонский клуб потратил на новичков всего € 23 млн, шейхи спустили почти в восемь раз больше (€ 183,61 млн). Результат ожидаемый: «Сити» стал третьим и впервые в своей истории попал в Лигу чемпионов (Кубок чемпионов — за скобками), а «Арсенал» сдал в концовке и финишировал четвёртым.

Обновление «Сити» моментально улучшило статистику противостояния с «Арсеналом». Раньше победа над лондонцами была праздником, а теперь соперники были как минимум равными. И всё же в сезоне-2010/2011 «Арсенал» уколол «Сити», разгромив команду Роберто Манчини в Манчестере (3:0) и сыграв нулевую ничью дома. Для шейхов это был сигнал к действию — они снова пришли за лидерами.

На этот раз выбор «Сити» пал на Самира Насри. Французский полузащитник (кстати, как и Адебайор, с непростым характером) давал «Арсеналу» креатив в атаке и в сезоне-2010/2011 оформил 10+1 по системе «гол+пас» в АПЛ, в том числе 1+1 в том самом матче, где «Сити» разгромно проиграл дома.

Шейхи не пожалели отдать за Насри € 27,5 млн, а заодно прихватили основного левого защитника Гаэля Клиши (€ 7,75 млн). Параллельно «Арсенал» лишился Сеска Фабрегаса, который не устоял перед предложением родной «Барселоны». Для Венгера это был мощнейший удар — фактически команда лишилась двух ключевых футболистов, отвечавших за организацию атак.

В сезоне-2011/2012 «Сити» впервые за 44 года стал чемпионом Англии, а «Арсенал» безнадёжно отстал и стал третьим. И это ещё неплохой результат: «Челси» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но провалился в АПЛ (шестое место), а у «Ливерпуля» продолжался переходный период. Кстати, Насри в том сезоне выбил 5+9.

Арсен Венгер Фото: Paul Gilham/Getty Images

Новая реальность закрепилась на 10 лет. «Сити» собирал титулы, а «Арсенал» летом 2012-го лишился ещё и Робина ван Перси и явно сбавил в амбициях и возможностях. Трансферы на вход были (удавалось даже зацепить звёзд вроде Месута Озила и Алексиса Санчеса), но любые попытки побороться за титул оборачивались провалом. В первый же сезон, когда конкуренты оказались в порядке, «Арсенал» выпал из четвёрки и попрощался с Лигой чемпионов. Впоследствии ушёл Венгер, и неравная битва была проиграна окончательно.

Сейчас «Арсенал» переживает возрождение, и очень символично, что это во многом следствие трансферов из «Сити». Прошлым летом лондонцы купили Габриэла Жезуса и Александра Зинченко. Первый был суперхорош на старте сезона и помог оформить задел по очкам (правда, потом сломался), а второй застолбил место на левом фланге и улучшил игру команды в пас. Если «Арсеналу» удастся победить «Сити», то дорога к титулу будет фактически открыта. В какой-то степени это можно назвать позитивным бумерангом за историю 10-летней давности.