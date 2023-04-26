Состояние экс-игрока «Арсенала» — € 11 млрд! Фламини разбогател из-за удачной инвестиции

Полузащитник Матьё Фламини, известный по выступлениям за «Арсенал», «Милан» и «Марсель», завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Последним клубом француза стал «Хетафе». Однако финансовый вопрос точно не волновал Фламини при подписании контракта, ведь состояние француза составляет более € 11 млрд! Как так вышло?

В 2008 году Фламини, выступавший за «Арсенал», покинул клуб и свободным агентом перешёл в «Милан». В те же сроки он познакомился с будущим бизнес-партнёром – Паскуале Гранатой. Тот рассказал Фламини об идее, которая по прогнозу должна была принести инвесторам миллионы. Граната предложил разработку левулиновой кислоты – вещества, которое должно стать дешёвой и улучшенной альтернативой нефтяному топливу.

Левулиновая кислота и её соли используются в фармацевтике и в органическом синтезе, производные также используются как экологически чистые удобрения. Главное достоинство левулиновой кислоты – получение из неё жидкого углеводородного топлива. Сама левулиновая кислота – это консервант, который обладает антисептическими свойствами.

Фламини вложил деньги в исследование технологии изготовления левулиновой кислоты, а затем открыл первый завод. Матьё держал в тайне участие в создании компании GF Biochemichals, переживая, что многомиллионные инвестиции не оправдают себя. Он рассказал об участии в проекте публично, только когда компания стала достаточно известным предприятием. К 2016 году GF Biochemichals открыла уже три офиса (головной в Италии, а также в Нидерландах и США). Тогда же она выкупила другую аналогичную компанию по производству зелёной энергии – Segetis, чьи заводы располагались в США.

Матьё Фламини Фото: Michael Regan/Getty Images

Сейчас GF Biochemichals, соучредителем которой является Фламини, оценивается в € 30 млрд. А состояние самого экс-игрока, по сообщениям английского издания Daily Star – более € 11 млрд. Однако Фламини в 2018 году отрицал информацию об огромной прибыли компании и собственном капитале: «Вопреки тому, что я читал, у меня нет никаких € 30 млрд на банковском счёте. И эта сумма не соответствует оценке моей компании. Это общая стоимость рынка, который мы хотим атаковать новыми технологиями, разработанными в последние годы.

Возникло недоразумение. Сегодня я не миллиардер? Нет, совсем нет. Я хочу извиниться за то, как преподнесли эту историю, потому что я занялся этим делом не для того, чтобы заработать. Моя главная мотивация всегда состояла в том, чтобы помочь окружающей среде». С большой долей вероятности Фламини сделал заявление с целью не распространяться о финансовых подробностях бизнеса.

Работа над производством левулиновой кислоты принесла Фламини больше известности и денег, чем карьера футболиста. В 2015-м журнал NME номинировал экс-полузащитника на человека года. Фламини включён в список экспертов по защите окружающей среды, с которыми консультируются организаторы Олимпиады-2024, которая состоится в Париже. А его компания GF Biochemichals также занимается выпуском журнала о биоэкономике и договорилась с несколькими университетами в Италии о финансировании курсов магистра по этому направлению. Француз по-прежнему владеет 60% акций компании и сейчас является её генеральным директором. Несколько лет назад его спросили, заинтересован ли он в покупке футбольного клуба – например, «Арсенала».

Матьё Фламини экс-футболист «Арсенала» «Очевидно, что эти клубы [«Арсенал» и «Марсель»] занимают особое место в моём сердце. Я никогда не забываю, откуда я родом. В жизни вы никогда не знаете, но всё зависит от подходящей возможности. Я действительно верю в правильное время, правильное место, правильных людей. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Я верующий. Посмотрим, что принесёт Вселенная».

Однако Фламини точно не является самым богатым футболистом мира. Его обгоняет Фаик Болкиах – племянник султана Брунея Хассанала Болкиаха. А отец игрока – Джеффри – брунейский принц. Состояние футболиста оценивается в более чем € 22 млрд! Несмотря на невероятный капитал, Фаик играет в футбол на профессиональном уровне. В текущий момент 24-летний вингер выступает в чемпионате Таиланда за клуб «Чонбури». В юношеском возрасте он находился в академиях «Арсенала», «Челси» и «Саутгемптона», а в 2016 году подписал контракт с «Лестером» и выступал за команду U23. Но Болкиах не смог закрепиться на уровне топ-лиги и поехал осваивать чемпионаты попроще. Благо финансовая ситуация позволяет не задумываться о контрактах.