«Ты думаешь, что возьмёшь ЛЧ, но это будем мы». Моуринью предсказал главную ошибку Златана

Лига чемпионов — главный клубный турнир не только в Европе, но и во всём мире. Однако далеко не всем великим футболистам удаётся взять этот еврокубок, и существует полно сверхтитулованных игроков, у которых в коллекции не хватает «ушастого» трофея. Один из таких антисчастливчиков — Златан Ибрагимович. Швед за свою бесконечную карьеру (которая всё ещё продолжается) сменил несколько топ-клубов, но Лигу чемпионов так и не выиграл. А ведь был к этому ближе, чем может показаться.

Ибрагимович выдал мощнейший сезон при Моуринью. У них до сих пор особая связь

После увольнения из «Челси» в сезоне-2007/2008 Жозе дождался лета и возглавил «Интер». Команда тогда уже была лучшей в Италии, но никак не могла добиться успеха в Европе. В отличие, например, от соседей из «Милана», которые брали скудетто по праздникам, зато в течение пяти лет сыграли в трёх финалах Лиги чемпионов и победили в двух.

Моуринью должен был прервать эту череду неудач, но первый заход получился смазанным. «Интер» уже в 1/8 финала вылетел от действующего победителя и будущего финалиста Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» (0:0 дома и 0:2 в Англии). Зато снова буднично выиграл Серию А.

Златан Ибрагимович Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Особенно в том составе блистал Ибрагимович. Златан даже стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 25 голами. От двоих преследователей он оторвался всего на один мяч, но есть нюанс: Марко ди Вайо из «Болоньи» забил с пенальти шесть мячей, Диего Милито из «Дженоа» — семь, а Ибрагимович — всего два.

За время в «Интере» у Златана и Моуринью наладилась особая связь. Два нарцисса, готовые на всё ради успеха, отлично сработались. Жозе прекрасно знал, на что способен Ибрагимович, а тот отплачивал тренеру за доверие. Да и дальнейшая судьба обоих на это указывает: в 2016-м Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» и сразу подписал Златана. Ибрагимович отмечал роль Жозе и позднее — например, в 2019-м.

Златан Ибрагимович бывший нападающий «Интера» и «МЮ» «Я до сих пор ощущаю влияние, которое Моуринью оказал на мою потрясающую карьеру. Он всё ещё Особенный, победитель».

Пока «Интер» добивался успеха только в Италии, в Европе появилась команда, побеждавшая в каждом турнире, в котором участвовала. Пеп Гвардиола в первый же сезон (как раз 2008/2009) превратил «Барселону» в машину по сбору трофеев: чемпионы Испании, обладатели Кубка, победители Лиги чемпионов. Ибрагимовичу такой менталитет был близок.

Златан ушёл от Моуринью ради Лиги чемпионов. А Жозе цинично предсказал будущее

Футболисту, считавшему себя лучшим в мире, нужна была сильнейшая команда. Итог: дорогущий трансфер в «Барселону». «Интер» получил € 46 млн и другого элитного нападающего в лице Самуэля Это’О. О событиях перед трансфером Ибрагимовича спустя годы подробнее рассказал Моуринью:

— Перед тем как Златан ушёл, у нас состоялся разговор. Мы были в Лос-Анджелесе и должны были провести товарищеский матч с «Челси». Кажется, это была середина июля. Перед матчем Златан сказал мне, что предпочёл бы не выходить на поле, потому что на следующий день он должен был полететь в Каталонию и перейти в «Барселону». К тому моменту я уже всё знал. Господин Моратти (тогдашний президент «Интера. — Прим. «Чемпионата») рассказал мне, какая сумма фигурирует в сделке и что в обмен к нам придёт Это’О.

Я сказал Златану: «Этот переход — ошибка. Потому что ты думаешь, что с «Барселоной» сможешь выиграть Лигу чемпионов, но на самом деле это сделаем мы».

Жозе Моуринью и Златан Ибрагимович Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Ибрагимович в итоге всё же сыграл против «Челси», а слова Моуринью оказались пророческими. Заполучив Это’О, Жозе добавил в состав «Интера» уже упомянутого Диего Милито и оформил исторический, первый для клубов из Италии требл: скудетто, Кубок, Лига чемпионов.

Особый цинизм история приобретает, если вспомнить, что в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» выбил как раз «Барселону». Ибрагимович остановился в паре шагов от желанного трофея и был вынужден наблюдать, как обезумевший от восторга Моуринью носится по полю «Камп Ноу» и посвящает победу фанатам из Милана.

Но Жозе не просто предсказал будущее — его слова в адрес Ибрагимовича превратились в своеобразное проклятие. Полуфинал с «Барсой» остался для Златана лучшим достижением в Лиге чемпионов, а трюк, как с «Интером», повторился в 2010-м. Летом Ибрагимович ушёл в аренду в «Милан» после конфликта с Гвардиолой, и без него каталонцы снова выиграли главный еврокубок.

Статуса легенды Златан добился уже после ухода из «Барсы», но тогда, в 2011-м, он стал героем мемов. «Сливаешь Ибрагимовича — выигрываешь Лигу чемпионов», — примерно таким был рецепт успеха в глазах болельщиков.

Сейчас Ибрагимович в свойственном ему стиле отвечает на вопросы о Лиге чемпионов. Например, вот его прошлогодняя цитата: «Как отношусь к тому, что так и не выиграл Лигу чемпионов? Двояко. Взять этот трофей было бы прекрасно. Но, если я не выиграю её, это не изменит меня как футболиста. А если выиграю — это не сделает меня лучше как игрока, потому что я и так лучший игрок».

Но есть ощущение, что Златан лукавит. В 2009-м он совершил ошибку и в глубине души наверняка до сих пор жалеет о ней. А ведь мудрый Жозе предупреждал!