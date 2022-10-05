Ибрагимович уходит в кино? У Златана вторая роль за год — теперь в сериале

Златан Ибрагимович – икона мирового футбола. Но в нынешнем сезоне швед ещё ни разу не появился на поле и пока продолжает восстанавливаться после операции на колене. По предварительной информации, чемпионы Италии не смогут рассчитывать на Златана до января 2023 года. При этом Ибрагимович не теряет времени зря. Он осуществляет давнюю мечту – сняться в кино.

Златан Ибрагимович Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Ибрагимович связан с кинематографом давно. Но до этого его участие было лишь косвенным. В 2016 году в прокат вышел документальный фильм «Златан. Начало», рассказывающий о становлении будущей звезды. Там использовались архивные видеозаписи. А в 2021 году вышла художественная драма «Я — Златан», главную роль в которой исполнил Гранит Рушити. Сам шведский нападающий выступал в качестве советника, помогал в съёмках.

Футболист неоднократно рассказывал, что возможность самому сниматься в кино очень его привлекает.

Златан Ибрагимович нападающий «Милана» «Это будет что-то вроде «Рэмбо» или «Идентификации Борна». Многие говорят, что я должен играть злодея. Мне нравится, как выглядит мир актеров. Сейчас я нахожусь в правильном месте, поэтому посмотрим, что будет в будущем».

В 2022 году состоялся долгожданный кинодебют Ибрагимовича. Златан сыграл легионера Антивируса в популярной франшизе «Астерикс и Обеликс», о чём сам рассказал в социальных сетях. Новая часть выйдет в 2023 году под названием «Астерикс и Обеликс: Срединное царство». Компанию футболисту в касте составили известные актёры: Венсан Кассель, Марион Котийяр и Жиль Леллуш.

Златан Ибрагимович Фото: Marco Luzzani/Getty Images

На этом форвард не останавливается. Итальянский портал Milan News сообщил, что 41-летний швед снимется во втором сезоне ситкома Vita da Carlo. Примечательно, что производством и дальнейшим распространением фильма занимается интернет-платформа Paramount+, в число владельцев которой входит президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. По имеющейся информации, именно он вёл переговоры с Ибрагимовичем и настаивал на его участии в съёмках.

Аурелио Де Лоурентис Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Златан Ибрагимович после завершения карьеры вполне может уйти в кино с головой. Правда, пока ему не доверяют роли злодеев. Но мечта шведа стала ближе.