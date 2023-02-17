Роналду отскочил от объятий фаната. Что из матча Криштиану не попало в ТВ-трансляцию

Пошёл второй месяц, как Криштиану Роналду переехал в Саудовскую Аравию, – адаптационный период уже закончился, и португалец наконец начал показывать, что от него все ждали после перехода в «Аль-Наср». Покер в прошлом матче, два ассиста в игре с «Аль-Таавуном» – и публика в восторге уже не только от того, что может вживую наблюдать за одним из великих игроков нашего времени, но и видеть результат.

Вместе с болельщиками «Аль-Насра» четверть часа перед стартовым свистком и 99 минут игры мы наблюдали за Роналду с трибуны. И главный вывод, который можно сделать после увиденного, – он отдаётся игре так же, как и несколько месяцев назад, когда последний раз удалось увидеть Криштиану примерно на таком же расстоянии, как и сейчас. Возмущается, злится, кричит на судью, подсказывает партнёрам и явно переживает за счёт на табло.

– Роналду вышел на разминку первым из полевых игроков (вратари появились на стадионе на несколько минут раньше всех), а ушёл среди последних. После первого тайма он снова оказался на поле первым, вылетев из подтрибунки как будто в перерыве подзарядил батарейки.

– Во время разминки Роналду особо не напрягался – какие-то движения явно выполнял вполсилы, как будто ему и без того нормально отбегать почти сто минут. В какой-то момент он вообще выпал из квадрата, потому что решил снять носки (под которыми оказались ещё одни).

– Уже под конец разминки на поле прорвался молодой парень и тут же рванул к Роналду: да так мощно, что по пути к кумиру вылетел из кроссовок и последние метры добегал уже босым. Криш не заметил, что на него надвигается радостный болельщик, готовый заключить легенду в объятия. Поэтому футболист от неожиданности отскочил, из-за чего парнишка оказался на газоне. Объятия ему всё же достались, но от стюардов, которые скрутили нарушителя и оперативно увели.

– 27 раз – столько Роналду махал руками от разочарования или недовольства, когда партнёры совершали ошибки во время матча. Например, он открыт и ждёт, что ему дадут пас, а мяч улетает в противоположную сторону – взмах руками и вздох. Он показывает, куда нужно отправить мяч, но португальца не видят и делают по-другому (и ошибаются) – снова взмах руками и вздох. Кто-то глупо потерял мяч – опять. Промахнулся – и снова в воздух разочарованно летят руки.

Фото: «Чемпионат»

Если собрать гифку из всех моментов, когда Криш так делал, то глазам от количества движений быстро может стать больно.

– Судье от нападающего тоже досталось: Роналду несколько раз подлетал к рефери с поднятыми руками, пытаясь аргументировать своё возмущение.

Фото: «Чемпионат»

Разговор заканчивался одинаково: арбитр показывал жест рукой, что-то бросал в ответ и возвращался в игру.

Фото: «Чемпионат»

– Во втором тайме, при счёте 1:1, Роналду завёлся: стал чаще включаться, реже ходить пешком, больше подсказывать партнёрам и даже обращаться к трибунам – нападающий жестами показывал, что громкость поддержки нужно прибавать.

Фото: «Чемпионат»

Когда мяч, который Абдуллп Маду забил после передачи Криштиану, решил проверить VAR, Роналду снова обратился к трибунам с характерным жестом – в тот момент команде особенно была нужна поддержка.

Фото: «Чемпионат»

Партнёрам от капитана достались поддерживающие объятия.

Фото: «Чемпионат»

– Когда стало понятно, что проверка затянулась, футболисты «Аль-Насра» направились в сторону монитора, в который уже пятую минуту смотрел арбитр. Роналду сначала стоял у кромки, а потом подошёл к судье, но быстро вернулся – проверку к тому времени наконец завершили. Судья, вернувшись на поле, начертил в воздухе квадрат и указал на ворота – гол засчитан.

Фото: «Чемпионат»

– После финального свистка Роналду первым пошёл в сторону фанатской трибуны и и адресовал аплодисменты болельщикам, которые в очередной раз скандировали имя возрастной звёзды. А потом, уже по пути в раздевалку, Криш обнялся с каждым партнёром и членом тренерского штаба. Поле он покидал с улыбкой – концовка матча получилась нервной, но для «Аль-Насра» и его лично этот вечер всё же сложился удачно.