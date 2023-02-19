Рашфорд снова спас «МЮ». А вот эпизод с Забитцером будут обсуждать ещё долго

«Манчестер Юнайтед» проводит неплохой сезон. Рашфорд продолжает разрывать соперников, Бруну – ассистировать, а ещё в матче с «Лестером» установили рекорд сезона. Но обо всём по порядку.

Прежде всего, гол Рашфорда на 25-й минуте выглядел абсолютно нелогичным. Удивительно, но гости в начале матча были заметно лучше и создали больше моментов (преимущественно за счёт контратак). Де Хеа – вот кого нужно отмечать по этому матчу. На 10-й минуте он спас команду после выхода один на один, а ещё через 10 минут потащил удар под самую штангу.

Давид де Хеа Фото: Michael Regan/Getty Images

По игре было больше похоже, что счёт откроют гости, но у «МЮ» включились примерно те же люди, что и всегда. Бруну Фернандеш отдал внешней стороной стопы на ход Рашфорду, и тот в штрафной пробил точно. Для Маркуса этот гол стал уже 23-м во всех клубных турнирах за сезон – лучший показатель в карьере нападающего, хотя ещё только февраль и играть ещё больше трёх месяцев.



Интересно, что тен Хаг продолжает использовать расстановку, при которой Рашфорд – форвард, под ним Вегорст, а Бруну – справа. А ещё интересно, каким образом Забитцер обошёлся без карточки на 41-й минуте, когда попал шипами в колено сопернику. Касание не было резким, но, если бы в этом эпизоде судья показал красную, полузащитник мог бы винить только себя. Не самое очевидное решение арбитров.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер», спорный эпизод Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме «МЮ» вернулся к более привычной схеме с Вегорстом на острие и Рашфордом на левом фланге. Моментов стало больше. Сначала Мартинес пробил головой в перекладину. Затем Рашфорд получил пас на грани офсайда, вошёл в штрафную и пробил между ног вратарю «Лестера». А ещё через четыре минуты вопрос о победителе матча был закрыт. «МЮ», словно играя в мини-футбол, раскатал защиту гостей – они будто бы были уже и не особо против. Бруну сделал ещё один ассист, а забил вышедший на замену Санчо.

По счёту может показаться, что «МЮ» победил без особых проблем, но всё могло сложиться иначе, не будь сейвов де Хеа в начале матча и такого решения судей по фолу Забитцера. С другой стороны, «МЮ» забил трижды, что весьма неплохо для команды, из которой выпало столько атакующих игроков по ходу сезона. Роналду ушёл после скандального интервью, Гринвуд до сих пор не вернулся после судебных разбирательств, Антони и Марсьяль – травмированы. А что касается новичка Вегорста, то у него, может быть, есть любые качества, но явно не завершение атак. Он снова запарывал шикарные моменты.

И ещё просто факт: за матч было нанесено 44 удара (25 – «МЮ» и 19 – «Лестер») – это рекорд сезона.



Ну и хорошая новость для фанатов «МЮ». Закончилась дисквалификация Каземиро – дальше должно быть проще.