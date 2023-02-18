«Ливерпуль» выдал шикарный матч. А ещё случилось самое странное удаление вратаря в сезоне

Удивительный день в чемпионате Англии. Сначала невероятным образом победил «Арсенал», который дважды перевернул матч. Затем «Сити» уничтожил по игре «Форест», но матч закончился вничью. А в конце дня весьма событийной получилась встреча «Ньюкасла» и «Ливерпуля».
Именно у «Ньюкасла» с отрывом лучшая оборона в этом сезоне АПЛ. Команда пропустила всего 13 мячей за 22 тура (на втором месте «Арсенал» – 23 гола за 23 тура). А тут за первые 17 минут «Ньюкасл» дома пропустил дважды. Оба раза не лучшим образом сыграли защитники. Сначала позволили Нуньесу выйти один на один с вратарём, а затем Гакпо. Оба нападающих успели и мяч обработать, и пробить мимо вратаря.
Затем уже начудил как раз голкипер. Ник Поуп вышел из штрафной и хотел сыграть в падении головой, но промахнулся мимо мяча. А после этого взял мяч руками. Видимо, машинально. В результате уже к 22-й минуте хозяева не только проигрывали в два мяча, но и остались в меньшинстве.
Удаление Ника Поупа
Фото: Кадр трансляции
Интересно, что теперь «Ньюкасл» лишился основного вратаря на финал Кубка лиги с «МЮ» (26 февраля). При этом второй вратарь Дубровка тоже не примет участия в финале, потому что заигран в этом турнире за «МЮ». В социальных сетях сразу появилась информация, что в финальном матче Кубка лиги сыграет Лорис Кариус. Но тут непонятно, кто в действительности третий вратарь команды. Возможно, что всё-таки Гиллеспи, но тут можно только догадываться. Оба ещё ни разу не сыграли за «Ньюкасл» в этом сезоне.
Во втором тайме игра немного успокоилась, хотя «Ливерпуль» должен был забивать ещё. Дважды команда Клоппа убегала в контратаку в большинстве – три в два. Сначала Робертсон из шикарной позиции для удара отдал неудачную передачу. Через пару минут с пасом в штрафной ошибся уже Салах. У «Ньюкасла» свои моменты тоже были (на 82-й минуте Алисону пришлось выручать команду), но отличиться после перерыва так никто и не смог.
Несколько фактов коротко:
- «Ньюкасл», играя в меньшинстве, нанёс больше ударов по воротам, чем «Ливерпуль»;
- спустя полтора месяца в основу «Ливерпуля» вернулся ван Дейк. Он отыграл все 90 минут;
- «Ньюкасл» в этом сезоне АПЛ за 23 тура проиграл лишь дважды. Оба раза «Ливерпулю»;
- отставание «Ливерпуля» от зоны Лиги чемпионов (то есть от «Ньюкасла») сократилось до шести очков. При этом у «Ливерпуля» ещё матч с «Челси» в запасе.
- 18 февраля 2023
-
23:15
-
23:15
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:38
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:11
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:47
-
21:39
-
21:29
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:18
-
20:10
-
20:04
-
19:53