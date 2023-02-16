Где сейчас игроки «Барселоны», остановившие «МЮ» в финале ЛЧ. Фото с разницей в 12 лет

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» играли между собой в финалах еврокубков три раза. Дважды выигрывали каталонцы, один раз – англичане. Последняя битва за трофей состоялась в 2011 году и завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:1. Рассказываем, где сейчас участники того матча Лиги чемпионов. Этот текст – про «Барсу».
Виктор Вальдес, 41 год
Воспитанник «Барселоны» провёл в первой команде родного клуба 12 сезонов и сыграл 536 матчей (рекордсмен среди голкиперов в истории сине-гранатовых). Выиграл с каталонцами 21 трофей, включая три Лиги чемпионов. Вальдес ушёл из «Барсы» летом 2014-го, после чего поиграл год в «МЮ», полгода в бельгийском «Стандарде» и сезон в «Мидлсбро».
Летом 2017-го завершил карьеру и стал тренером. Работал с юношами «Барселоны», но ушёл из-за конфликта с Патриком Клюйвертом, после этого принял «Орту». Сейчас же Виктор – комментатор на канале DAZN.
Дани Алвес, 39 лет
Самый титулованный игрок в истории футбола. Только с «Барселоной» бразилец завоевал 23 трофея, в том числе три Лиги чемпионов. Летом 2016-го Дани Алвес покинул каталонский клуб после восьми запоминающихся сезонов. Поиграл за «Ювентус», «ПСЖ», «Сан-Паулу», потом внезапно вернулся в «Барсу» в ноябре 2021-го и полгода поиграл за спасибо (в итоге дотянул до 408 матчей за сине-гранатовых). Летом 2022-го оказался в «Пумасе». Но недавно мексиканцы разорвали контракт с защитником. Всё дело в том, что своё 40-летие Дани Алвес, видимо, встретит за решёткой после обвинений в изнасиловании.
Хавьер Маскерано, 38 лет
Аргентинский универсал, закрывавший позиции опорника и центрального защитника, отдал «Барселоне» семь с половиной лет карьеры. У Маскерано 334 матча за каталонцев и всего один гол! Зато трофеев – 19 штук, а Лигу чемпионов он выигрывал дважды. После расставания с «Барсой» Хавьер ещё немного подзаработал на старость, проведя два года в Китае. В январе 2020-го Маскерано вернулся на родину и около 10 месяцев попылил в «Эстудиантесе». Потом решил стать тренером, с января 2022-го возглавляет сборную Аргентины U20.
Жерар Пике, 36 лет
Воспитанник «Барселоны», чья карьера почти полностью прошла в родном клубе. Пике отыграл за каталонцев 14 с половиной сезонов, принял участие в 616 матчах. Его полка для трофеев тоже полностью заставлена – 30 наград, три выигранных Лиги чемпионов.
Ещё осенью 2022-го Жерар выходил на поле в сине-гранатовой форме, однако в ноябре, не имея места в основе, решил оставить профессиональный футбол по ходу сезона. Экс-защитнику не будет скучно без игры. Он активно вовлечён в бизнес и занимается испанской медиалигой.
Эрик Абидаль, 43 года
У Абидаля шесть сезонов в «Барселоне», 193 матча и 15 трофеев (две победы в ЛЧ). Ещё по ходу Лиги чемпионов сезона-2010/2011 у защитника начались проблемы с печенью. Француз пропустил три игры плей-офф, перенёс операцию, но к финалу восстановился и после матча первым поднял кубок над головой. Потом у Эрика были непростые времена. Он сделал паузу в карьере, чтобы перенести трансплантацию печени. Абидаль всё же смог остаться в футболе, в 2013-м перешёл в «Монако», ещё через год — в «Олимпиакос». В январе 2015-го закончил играть. Вернулся в «Барсу», где занимал должность спортивного директора с лета 2018-го до лета 2020-го. Француз открыл свой фонд, помогающий больным раком, а на днях прилетал в Москву на Кубок Легенд.
Серхио Бускетс, 34 года
Рассказ о Бускетсе – самый простой! Опорный полузащитник как был в «Барселоне» 12 лет назад, так и остаётся в составе каталонцев. Он никуда не уходил, хотя может это сделать летом 2023-го, когда завершается его контракт с сине-гранатовыми. У Бускетса есть варианты в чемпионате Саудовской Аравии, МЛС и других лигах, где футбол попроще, а денег много. Уже почти 15 лет воспитанник «Барсы» играет за основу, провёл 707 матчей. До рекорда – всего 71 матч. Серхио выиграл с командой три Лиги чемпионов и ещё 28 трофеев.
Хави, 43 года
Где сейчас Хави, знает любой, кто включает матчи «Барселоны» хотя бы раз за сезон или просто следит за футбольными новостями. Бывший полузащитник превратился в главного тренера сине-гранатовых. Он готовит команду к матчам с «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.
Хави отыграл за «Барсу» 17 сезонов и 767 матчей, исполнял роль капитана в том финале 12-летней давности. Взял 25 трофеев, а Лигу чемпионов – четыре раза. Летом 2015-го уехал в Катар, где четыре года был футболистом «Аль-Садда» и два с половиной — его тренером.
Андрес Иньеста, 38 лет
В барселонском треугольнике Бускетс – Хави – Иньеста для всех соперников сине-гранатовых пропадал мяч. Трое воспитанников клуба из Каталонии творили в центре поля что-то невероятное. Иньеста отыграл в первой команде 16 сезонов, в его статистике 674 матча за «Барсу». Количество трофеев тоже поражает воображение – 32. Лигу чемпионов он брал четыре раза. Летом 2018-го Андрес захотел открыть для себя Японию и уехал в «Виссел Кобе». Там Иньеста до сих пор и выступает, выходя на поле с капитанской повязкой. Контракт – до января 2024 года.
Давид Вилья, 41 год
В финале с «Манчестер Юнайтед» Вилья забил третий гол «Барселоны». Это была единственная победа форварда в Лиге чемпионов, а всего за три сезона в каталонском клубе Давид выиграл восемь трофеев. Летом 2010-го он пришёл из «Валенсии» за € 40 млн, а летом 2013-го был продан в «Атлетико» всего за € 2,1 млн. Вилья сыграл 119 матчей в составе сине-гранатовых. Звездой «Барсы» он по большому счёту так и не стал, а после «Атлетико» выступал в МЛС («Нью-Йорк Сити»), чемпионатах Австралии («Мельбурн Сити») и Японии («Виссел Кобе»). Завершил карьеру зимой 2020-го. Теперь Вилья – совладелец клуба «Куинсборо», который в 2023 году планировал стартовать во второй по уровню американской лиге — USL.
Педро, 35 лет
Вингер каталонцев открыл счёт в финале с «Манчестер Юнайтед» после передачи от нынешнего главного тренера. У Педро три победы с родным клубом в Лиге чемпионов, а всего – 20 трофеев. Он выступал за «Барселону» восемь сезонов, сыграл 321 матч. Летом 2015-го Педро отправился в АПЛ, его продали «Челси» за € 27 млн. В Англии вингер отыграл пять лет, после чего перешёл в «Рому» на правах свободного агента. Через год, в августе 2021-го, стал новичком принципиального соперника римлян – «Лацио». Педро решился на смелый трансфер. Сейчас он в «Лацио», набрал 5+5 в 27 матчах нынешнего сезона.
Лионель Месси, 35 лет
Казалось, Месси и «Барса» неотделимы друг от друга, как столица Каталонии и Саграда Фамилия. Тем не менее летом 2021-го главную футбольную достопримечательность Барселоны перевезли в Париж. Клуб не стал продлевать контракт с Лео, испытывая гигантские финансовые проблемы. Довёл легенду до слёз. Аргентинец – до сих пор лидер «Барсы» как по количеству матчей (778), так и по количеству голов (672). Он был автором второго гола в ворота «МЮ». Всего же за 18 сезонов Месси выиграл с командой четыре ЛЧ, а заодно и ещё 31 трофей. Вот уже полтора сезона Лео в «ПСЖ» — безуспешно пытается завоевать главный еврокубок для французов. Зато, уехав к катарцам, реализовал другую мечту – выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2022 в Катаре!
Сейду Кейта, 43 года
Три игрока вышли на замену в концовке того финала с «МЮ» и провели на поле около 5-10 минут. Вспомним и их тоже. Кейта был в «Барселоне» четыре сезона и сыграл 188 матчей. Малиец выиграл с сине-гранатовыми 14 трофеев, включая три Лиги чемпионов. В общем, пусть этот центральный полузащитник не был центральной фигурой, он не зря потратил время в столице Каталонии. Летом 2012-го Кейта уехал в Китай, затем поиграл за «Валенсию», «Рому» и «Аль-Джаиш» из Катара. В 2017 году нашёл наконец крепкий гвоздь для бутс. По окончании карьеры Сейду помогает развиваться своей стране. В прошлом году он сообщил, что создал шесть заводов по производству хлопкового и пальмового масла, мыла, консервов и кормов для птиц – это дало несколько тысяч новых рабочих мест.
Карлес Пуйоль, 44 года
Легендарный центральный защитник «Барселоны», выступавший за основу сине-гранатовых на протяжении 15 сезонов. В той ЛЧ немолодой уже Пуйоль пропустил несколько матчей из-за травмы, а в остальных выводил команду на поле как капитан. И только в финале остался в запасе, отдав повязку Хави. В концовке он всё же сыграл. Это был один из его 593 матчей за каталонцев. Вся карьера Пуйоля прошла в «Барсе», он завоевал 21 трофей (в том числе три Лиги чемпионов). Закончил летом 2014-го, а через несколько лет мог вернуться в клуб спортивным директором. Но отказался из-за собственного бизнеса, связанного с интернет-проектами и криптовалютой. В прошлом году Карлес переехал в Андорру, чтобы заниматься тем, во что вложил много денег и усилий.
Ибрахим Афеллай, 36 лет
Голландский талант не реализовал себя в «Барселоне», помешали ему и травмы. Каталонцы покупали Афеллая у ПСВ в январе 2011-го, но через полтора года отдали в аренду «Шальке». Потом ещё была аренда в «Олимпиакос». Летом 2015-го Ибрахим ушёл на правах свободного агента в «Сток Сити». Полузащитник сыграл за сине-гранатовых всего 35 матчей, выиграл три трофея, помимо Лиги чемпионов. После трёх с половиной лет в Англии Афеллай вернулся в ПСВ, где доигрывал до лета 2020-го. Потом стал работать экспертом на голландском телевидении – в эфире он и объявил, что завершил карьеру.
Тренер. Хосеп Гвардиола, 52 года
Победа с «Барселоной» в 2011 году – последняя на сегодняшний день для Гвардиолы в Лиге чемпионов. Пеп возглавлял сине-гранатовых с лета 2008-го по лето 2012-го, выиграл 14 трофеев. Дважды брал ЛЧ (впервые – в 2009-м), три раза золото Примеры. Затем Гвардиола отработал три сезона в «Баварии», а теперь уже седьмой год находится у руля «Манчестер Сити». Количество чемпионских титулов у каталонского тренера возросло до 10, а вот с Лигой чемпионов не складывается. Ещё одна попытка будет в этом сезоне – «Ман Сити», в отличие от «Барсы», играет в плей-офф главного еврокубка.
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