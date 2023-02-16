Где сейчас игроки «Барселоны», остановившие «МЮ» в финале ЛЧ. Фото с разницей в 12 лет

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» играли между собой в финалах еврокубков три раза. Дважды выигрывали каталонцы, один раз – англичане. Последняя битва за трофей состоялась в 2011 году и завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:1. Рассказываем, где сейчас участники того матча Лиги чемпионов. Этот текст – про «Барсу».

Виктор Вальдес, 41 год

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Воспитанник «Барселоны» провёл в первой команде родного клуба 12 сезонов и сыграл 536 матчей (рекордсмен среди голкиперов в истории сине-гранатовых). Выиграл с каталонцами 21 трофей, включая три Лиги чемпионов. Вальдес ушёл из «Барсы» летом 2014-го, после чего поиграл год в «МЮ», полгода в бельгийском «Стандарде» и сезон в «Мидлсбро».

Летом 2017-го завершил карьеру и стал тренером. Работал с юношами «Барселоны», но ушёл из-за конфликта с Патриком Клюйвертом, после этого принял «Орту». Сейчас же Виктор – комментатор на канале DAZN.

Дани Алвес, 39 лет

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Самый титулованный игрок в истории футбола. Только с «Барселоной» бразилец завоевал 23 трофея, в том числе три Лиги чемпионов. Летом 2016-го Дани Алвес покинул каталонский клуб после восьми запоминающихся сезонов. Поиграл за «Ювентус», «ПСЖ», «Сан-Паулу», потом внезапно вернулся в «Барсу» в ноябре 2021-го и полгода поиграл за спасибо (в итоге дотянул до 408 матчей за сине-гранатовых). Летом 2022-го оказался в «Пумасе». Но недавно мексиканцы разорвали контракт с защитником. Всё дело в том, что своё 40-летие Дани Алвес, видимо, встретит за решёткой после обвинений в изнасиловании.

Хавьер Маскерано, 38 лет

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Аргентинский универсал, закрывавший позиции опорника и центрального защитника, отдал «Барселоне» семь с половиной лет карьеры. У Маскерано 334 матча за каталонцев и всего один гол! Зато трофеев – 19 штук, а Лигу чемпионов он выигрывал дважды. После расставания с «Барсой» Хавьер ещё немного подзаработал на старость, проведя два года в Китае. В январе 2020-го Маскерано вернулся на родину и около 10 месяцев попылил в «Эстудиантесе». Потом решил стать тренером, с января 2022-го возглавляет сборную Аргентины U20.

Жерар Пике, 36 лет

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Воспитанник «Барселоны», чья карьера почти полностью прошла в родном клубе. Пике отыграл за каталонцев 14 с половиной сезонов, принял участие в 616 матчах. Его полка для трофеев тоже полностью заставлена – 30 наград, три выигранных Лиги чемпионов.

Ещё осенью 2022-го Жерар выходил на поле в сине-гранатовой форме, однако в ноябре, не имея места в основе, решил оставить профессиональный футбол по ходу сезона. Экс-защитнику не будет скучно без игры. Он активно вовлечён в бизнес и занимается испанской медиалигой.

Эрик Абидаль, 43 года

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У Абидаля шесть сезонов в «Барселоне», 193 матча и 15 трофеев (две победы в ЛЧ). Ещё по ходу Лиги чемпионов сезона-2010/2011 у защитника начались проблемы с печенью. Француз пропустил три игры плей-офф, перенёс операцию, но к финалу восстановился и после матча первым поднял кубок над головой. Потом у Эрика были непростые времена. Он сделал паузу в карьере, чтобы перенести трансплантацию печени. Абидаль всё же смог остаться в футболе, в 2013-м перешёл в «Монако», ещё через год — в «Олимпиакос». В январе 2015-го закончил играть. Вернулся в «Барсу», где занимал должность спортивного директора с лета 2018-го до лета 2020-го. Француз открыл свой фонд, помогающий больным раком, а на днях прилетал в Москву на Кубок Легенд.

Серхио Бускетс, 34 года

Тогда Сейчас

Рассказ о Бускетсе – самый простой! Опорный полузащитник как был в «Барселоне» 12 лет назад, так и остаётся в составе каталонцев. Он никуда не уходил, хотя может это сделать летом 2023-го, когда завершается его контракт с сине-гранатовыми. У Бускетса есть варианты в чемпионате Саудовской Аравии, МЛС и других лигах, где футбол попроще, а денег много. Уже почти 15 лет воспитанник «Барсы» играет за основу, провёл 707 матчей. До рекорда – всего 71 матч. Серхио выиграл с командой три Лиги чемпионов и ещё 28 трофеев.

Хави, 43 года

Тогда Сейчас

Где сейчас Хави, знает любой, кто включает матчи «Барселоны» хотя бы раз за сезон или просто следит за футбольными новостями. Бывший полузащитник превратился в главного тренера сине-гранатовых. Он готовит команду к матчам с «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.

Хави отыграл за «Барсу» 17 сезонов и 767 матчей, исполнял роль капитана в том финале 12-летней давности. Взял 25 трофеев, а Лигу чемпионов – четыре раза. Летом 2015-го уехал в Катар, где четыре года был футболистом «Аль-Садда» и два с половиной — его тренером.

Андрес Иньеста, 38 лет

Тогда Сейчас

В барселонском треугольнике Бускетс – Хави – Иньеста для всех соперников сине-гранатовых пропадал мяч. Трое воспитанников клуба из Каталонии творили в центре поля что-то невероятное. Иньеста отыграл в первой команде 16 сезонов, в его статистике 674 матча за «Барсу». Количество трофеев тоже поражает воображение – 32. Лигу чемпионов он брал четыре раза. Летом 2018-го Андрес захотел открыть для себя Японию и уехал в «Виссел Кобе». Там Иньеста до сих пор и выступает, выходя на поле с капитанской повязкой. Контракт – до января 2024 года.

Давид Вилья, 41 год

Тогда Сейчас

В финале с «Манчестер Юнайтед» Вилья забил третий гол «Барселоны». Это была единственная победа форварда в Лиге чемпионов, а всего за три сезона в каталонском клубе Давид выиграл восемь трофеев. Летом 2010-го он пришёл из «Валенсии» за € 40 млн, а летом 2013-го был продан в «Атлетико» всего за € 2,1 млн. Вилья сыграл 119 матчей в составе сине-гранатовых. Звездой «Барсы» он по большому счёту так и не стал, а после «Атлетико» выступал в МЛС («Нью-Йорк Сити»), чемпионатах Австралии («Мельбурн Сити») и Японии («Виссел Кобе»). Завершил карьеру зимой 2020-го. Теперь Вилья – совладелец клуба «Куинсборо», который в 2023 году планировал стартовать во второй по уровню американской лиге — USL.

Педро, 35 лет

Тогда Сейчас

Вингер каталонцев открыл счёт в финале с «Манчестер Юнайтед» после передачи от нынешнего главного тренера. У Педро три победы с родным клубом в Лиге чемпионов, а всего – 20 трофеев. Он выступал за «Барселону» восемь сезонов, сыграл 321 матч. Летом 2015-го Педро отправился в АПЛ, его продали «Челси» за € 27 млн. В Англии вингер отыграл пять лет, после чего перешёл в «Рому» на правах свободного агента. Через год, в августе 2021-го, стал новичком принципиального соперника римлян – «Лацио». Педро решился на смелый трансфер. Сейчас он в «Лацио», набрал 5+5 в 27 матчах нынешнего сезона.

Лионель Месси, 35 лет

Тогда Сейчас

Казалось, Месси и «Барса» неотделимы друг от друга, как столица Каталонии и Саграда Фамилия. Тем не менее летом 2021-го главную футбольную достопримечательность Барселоны перевезли в Париж. Клуб не стал продлевать контракт с Лео, испытывая гигантские финансовые проблемы. Довёл легенду до слёз. Аргентинец – до сих пор лидер «Барсы» как по количеству матчей (778), так и по количеству голов (672). Он был автором второго гола в ворота «МЮ». Всего же за 18 сезонов Месси выиграл с командой четыре ЛЧ, а заодно и ещё 31 трофей. Вот уже полтора сезона Лео в «ПСЖ» — безуспешно пытается завоевать главный еврокубок для французов. Зато, уехав к катарцам, реализовал другую мечту – выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2022 в Катаре!

Сейду Кейта, 43 года

Тогда Сейчас

Три игрока вышли на замену в концовке того финала с «МЮ» и провели на поле около 5-10 минут. Вспомним и их тоже. Кейта был в «Барселоне» четыре сезона и сыграл 188 матчей. Малиец выиграл с сине-гранатовыми 14 трофеев, включая три Лиги чемпионов. В общем, пусть этот центральный полузащитник не был центральной фигурой, он не зря потратил время в столице Каталонии. Летом 2012-го Кейта уехал в Китай, затем поиграл за «Валенсию», «Рому» и «Аль-Джаиш» из Катара. В 2017 году нашёл наконец крепкий гвоздь для бутс. По окончании карьеры Сейду помогает развиваться своей стране. В прошлом году он сообщил, что создал шесть заводов по производству хлопкового и пальмового масла, мыла, консервов и кормов для птиц – это дало несколько тысяч новых рабочих мест.

Карлес Пуйоль, 44 года

Тогда Сейчас

Легендарный центральный защитник «Барселоны», выступавший за основу сине-гранатовых на протяжении 15 сезонов. В той ЛЧ немолодой уже Пуйоль пропустил несколько матчей из-за травмы, а в остальных выводил команду на поле как капитан. И только в финале остался в запасе, отдав повязку Хави. В концовке он всё же сыграл. Это был один из его 593 матчей за каталонцев. Вся карьера Пуйоля прошла в «Барсе», он завоевал 21 трофей (в том числе три Лиги чемпионов). Закончил летом 2014-го, а через несколько лет мог вернуться в клуб спортивным директором. Но отказался из-за собственного бизнеса, связанного с интернет-проектами и криптовалютой. В прошлом году Карлес переехал в Андорру, чтобы заниматься тем, во что вложил много денег и усилий.

Ибрахим Афеллай, 36 лет

Тогда Сейчас

Голландский талант не реализовал себя в «Барселоне», помешали ему и травмы. Каталонцы покупали Афеллая у ПСВ в январе 2011-го, но через полтора года отдали в аренду «Шальке». Потом ещё была аренда в «Олимпиакос». Летом 2015-го Ибрахим ушёл на правах свободного агента в «Сток Сити». Полузащитник сыграл за сине-гранатовых всего 35 матчей, выиграл три трофея, помимо Лиги чемпионов. После трёх с половиной лет в Англии Афеллай вернулся в ПСВ, где доигрывал до лета 2020-го. Потом стал работать экспертом на голландском телевидении – в эфире он и объявил, что завершил карьеру.

Тренер. Хосеп Гвардиола, 52 года

Тогда Сейчас

Победа с «Барселоной» в 2011 году – последняя на сегодняшний день для Гвардиолы в Лиге чемпионов. Пеп возглавлял сине-гранатовых с лета 2008-го по лето 2012-го, выиграл 14 трофеев. Дважды брал ЛЧ (впервые – в 2009-м), три раза золото Примеры. Затем Гвардиола отработал три сезона в «Баварии», а теперь уже седьмой год находится у руля «Манчестер Сити». Количество чемпионских титулов у каталонского тренера возросло до 10, а вот с Лигой чемпионов не складывается. Ещё одна попытка будет в этом сезоне – «Ман Сити», в отличие от «Барсы», играет в плей-офф главного еврокубка.