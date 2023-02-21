Дорогой трансфер «Ливерпуля» наконец-то оправдывает себя. Главный форвард сейчас не Салах

Над Дарвином Нуньесом смеялись, а теперь он может спасти сезон для своей команды.

«Ливерпуль» — один из самых нестабильных топ-клубов в этом сезоне. Меньше года назад команда Юргена Клоппа до последнего претендовала на победу во всех турнирах, в которых участвовала, а теперь отлетает от аутсайдеров и отчаянно пытается вернуться в топ-4, чтобы не лишиться возможности выступать в Лиге чемпионов.

В массовом сознании одна из главных причин провала «Ливерпуля» — это Дарвин Нуньес. Прошлым летом уругвайского нападающего взяли из «Бенфики» за € 80 млн (дороже был только Вирджил ван Дейк), а он начал упускать моменты и лишил команду голов, которые могли бы заметно улучшить её положение.

Но действительно ли Нуньес так плох? Есть ощущение, что нет. И даже наоборот — дорогой трансфер наконец-то начал себя оправдывать.

Нуньес занял место Салаха. Теперь чаще атаки завершает именно Дарвин

Если раньше ближе всех к чужим воротам в составе «Ливерпуля» действовал Салах и большинство атак было нацелено на него, то теперь ситуация совершенно иная. Мо значительно реже участвует в завершении, и, соответственно, его доля от общего количества ударов снизилась. Салах по-прежнему в топе самых бьющих футболистов в АПЛ, где занимает четвёртое место. Пятёрка выглядит так:

Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 87 ударов; Александр Митрович («Фулхэм») — 82; Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 80; Мохамед Салах («Ливерпуль») — 70; Дарвин Нуньес («Ливерпуль») — 68.

Но общие цифры не показывают всей картины. Нуньес в этом сезоне АПЛ сыграл гораздо меньше Салаха — 1120 минут (17 матчей) против 1959 (22). Куда показательнее значения в пересчёте на 90 минут, и вот тут Дарвин сильно впереди. В среднем за полную игру Нуньес наносит четыре удара и уступает только Митровичу (4,3). Здесь никакого Салаха в топ-5 уже нет — за уругвайцем следуют Габриэл Жезус и Кейн (у обоих по 3,6), а также Холанд (3,5).

Отдельное доказательство — показатели в «Ливерпуле» во всех турнирах. Здесь Нуньес с отрывом самый бьющий: в среднем 5,42 удара за 90 минут против 3,21 у Салаха.

Дарвин Нуньес Фото: Michael Regan/Getty Images

Остальные показатели лишь подтверждают высочайшую степень вовлечённости Нуньеса в атакующую игру «Ливерпуля». Дарвин, несмотря на внушительное количество ударов, успевает действовать в подыгрыше. Среди нападающих «Ливерпуля» (учли только тех, кто сыграл более 1000 минут) Нуньес второй по ключевым передачам с показателем 1,59 в среднем за 90 минут. Первый, как вы уже могли догадаться, Салах (1,83). А ещё Дарвин в топ-3 игроков команды по ожидаемым ассистам (xA) — 4,39. Круче только Трент Александер-Арнольд (6,18) и Салах (5,07).

Учитывая количество моментов, Нуньес мог бы быть лучшим бомбардиром «Ливерпуля» и бодаться с Холандом за «Золотую бутсу». Однако у Дарвина есть большая проблема, и вы точно знаете, о чём речь. Конечно, о реализации. Пока норвежец из «Сити» забивает больше, чем создаёт, Нуньес транжирит моменты. У Холанда xG равен 21,29 (забил почти на пять голов больше), а ливерпульцы снова соседствуют: на шестом месте Салах (11,36, недозабил больше трёх мячей), ниже — на седьмом — Дарвин (10,8, недозабил почти пять).

Если пересчитать на 90 минут, то Нуньес окажется единственным игроков «Ливерпуля» в топ-10 футболистов АПЛ по xG. Там у него восьмое место и показатель 0,86. Для большей объективности и наглядности снова учтём только тех, у кого 1000+ минут. И тут, сюрприз, Дарвин уже второй:

Холанд — 1,02 xG за 90 минут; Нуньес — 0,86.

Нуньес может спасти сезон «Ливерпуля» и помочь против «Реала»

Да, звучит громко. Но дело в том, что упомянутая выше реализация — это самый непостоянный показатель у большинства нападающих. Футболисты могут забивать пачками, а потом «молчать» пару месяцев. И у Нуньеса сейчас явно положительная динамика. После тяжёлых декабря и января, в течение которых Дарвин забил всего один гол в восьми матчах, он вновь начал набирать результативные баллы. Ассист против «Эвертона» (сам начал контратаку, сам умчался по флангу и отдал в центр), а затем гол «Ньюкаслу» (открылся под заброс, принял и попал).

Так как речь ещё и про нападающего, важен психологический фактор. Нуньесу вряд ли было легко слушать насмешки за плохую реализацию после дорогущего трансфера в совершенно новую страну и чемпионат. Февраль может стать переломным моментом в ливерпульской карьере Дарвина, и, учитывая положение команды, лучшего момента для этого просто не придумать. А на что способен уверенный в себе Нуньес, мы видели в прошлом сезоне. И если вдруг 26 мячей за «Бенфику» в Примейре для вас не показатель из-за уровня чемпионата Португалии, то шесть голов в Лиге чемпионов (в том числе два — в ворота «Ливерпуля») — это уже элитные цифры.

Но пока что героическая миссия Нуньеса — всего лишь фантазия. А что будет на самом деле, узнаем в ближайшие месяцы. Сегодня у «Ливерпуля» первый матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов — первое испытание для Дарвина.

* при написании статьи были использованы данные understat.com и whoscored.com, а также официальная статистика АПЛ.