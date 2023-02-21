Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Ливерпуль» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов, 21 февраля 2023

Ещё один топ-матч в плей-офф Лиги чемпионов! Как сыграют прошлогодние финалисты? LIVE
Михаил Рождественский
«Ливерпуль» — «Реал». LIVE
Аудио-версия:
Комментарии
«Ливерпуль» и «Реал» испытывают проблемы, но скучно точно не будет.

Друзья, всем привет! Новая неделя — новые матчи Лиги чемпионов. Сегодня, 21 февраля, пройдут первые матчи ещё в двух парах 1/8 финала. Основное внимание приковано к противостоянию «Ливерпуля» и «Реала». Девять месяцев назад эти команды играли в финале главного еврокубкового турнира. Тогда победителем вышел Мадрид, так что англичане будут особенно мотивированы. Интриги добавляет тот факт, что и «Ливерпуль», и «Реал» в последнее время испытывают проблемы и не отличаются стабильными результатами. Кто лучше готов к сегодняшнему матчу на «Энфилде», узнаем совсем скоро. Начало — в 23:00 мск.

Параллельно будет проходить матч «Айнтрахт» — «Наполи». Хвича Кварацхелия приехал в Италию меньше года назад, а уже несётся к титулу в Италии и претендует на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Чемпионат» традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча дня. Будем внимательно следить за «Ливерпулем» и «Реалом», но и про «Айнтрахт» с «Наполи» не забудем. Присоединяйтесь!

Снова «Реал» или кто-то ещё? Голосование за фаворита Лиги чемпионов Снова «Реал» или кто-то ещё? Голосование за фаворита Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023