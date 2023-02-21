Ещё один топ-матч в плей-офф Лиги чемпионов! Как сыграют прошлогодние финалисты? LIVE

Друзья, всем привет! Новая неделя — новые матчи Лиги чемпионов. Сегодня, 21 февраля, пройдут первые матчи ещё в двух парах 1/8 финала. Основное внимание приковано к противостоянию «Ливерпуля» и «Реала». Девять месяцев назад эти команды играли в финале главного еврокубкового турнира. Тогда победителем вышел Мадрид, так что англичане будут особенно мотивированы. Интриги добавляет тот факт, что и «Ливерпуль», и «Реал» в последнее время испытывают проблемы и не отличаются стабильными результатами. Кто лучше готов к сегодняшнему матчу на «Энфилде», узнаем совсем скоро. Начало — в 23:00 мск.
Параллельно будет проходить матч «Айнтрахт» — «Наполи». Хвича Кварацхелия приехал в Италию меньше года назад, а уже несётся к титулу в Италии и претендует на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Чемпионат» традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча дня. Будем внимательно следить за «Ливерпулем» и «Реалом», но и про «Айнтрахт» с «Наполи» не забудем. Присоединяйтесь!
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