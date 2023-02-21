«Динамо» опубликовало видео Захаряна с тренировки на фоне слухов об уходе игрока

Московское «Динамо» в клубном «твиттере» опубликовало короткий ролик с тренировки. На видео запечатлен полузащитник Арсен Захарян, которого СМИ активно связывают с турецким «Галатасараем». Пресс-служба бело-голубых оставила над роликом эмодзи с хитрой ухмылкой.
Фото: Скриншот из соцсетей «Динамо»
Ранее в турецких СМИ опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний полузащитник заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев турецкому «твиттеру». Позже издания Турции стали писать о трансфере Арсена в «Галатасарай» как о свершившемся факте, но источники «Чемпионата» утверждают, что футболист не намерен переезжать в Турцию.
Напомним, в сезоне-2022/2023 за московское «Динамо» 19-летний Захарян забил три гола и отдал шесть результативных передач во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 15 млн.
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