Все голы Артёма Дзюбы в ворота «Спартака»! Выбрать лучший очень непросто

Возможно, самое горячее противостояние в российском футболе – это дуэль одного игрока с целой командой: Артёма Дзюбы против воспитавшего его «Спартака». И надо же такому случиться, что в первых матчах после своего возвращения в Россию нападающий встретится именно с красно-белыми. В плей-офф Кубка страны «Локомотив» Дзюбы сыграет со «Спартаком» 22 и 27 февраля.
За свою карьеру Артём провёл 15 матчей со «Спартаком». Все – за «Зенит». Как правило, результаты были приятными для нападающего: восемь побед при пяти ничьих и всего лишь двух поражениях. Дзюба забил в ворота красно-белых семь мячей. Какой из них был лучшим? Давайте определим это – выбор за вами!
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16 апреля 2017 года. РПЛ. 23-й тур. «Спартак» – «Зенит» – 2:1
В каждом из своих первых четырёх матчей со «Спартаком» Дзюба забивал родному клубу. Но последняя в этой серии игра, состоявшаяся в апреле 2017-го, была самой неприятной для Артёма. Единственный случай, когда команда проиграла красно-белым, несмотря на его гол. «Спартак» Массимо Карреры летел к чемпионству, а «Зенит» Мирчи Луческу занимал лишь третье место и отставал на 11 очков от лидера. Какие-то шансы гостям могла оставить только победа над хозяевами. Но москвичи забили первыми: вперёд их вывел Квинси Промес. Однако на 66-й минуте Дзюба сравнял счёт. Доменико Кришито выполнил кросс с левого фланга, а Артём очень эффектно разобрался в штрафной с Георгием Джикией. Резко развернулся, приняв летевший мяч левой ногой, и пробил правой в касание низом. У сине-бело-голубых снова появилась надежда, но выиграли всё равно красно-белые – Александр Самедов забил решаюший гол на 80-й минуте.
16 апреля 2016 года. РПЛ. 24-й тур. «Зенит» – «Спартак» – 5:2
За семь туров до финиша сезона-2015/2016 «Зенит» оставался в чемпионской гонке, занимая третье место и отставая на три очка от ЦСКА. «Спартак» приехал на «Петровский», будучи лишь седьмой командой лиги. Но коллектив Дмитрия Аленичева продолжал борьбу за еврокубки. Первый тайм остался за москвичами: на голы Ивелина Попова и Дениса Глушакова хозяева ответили только точным ударом Акселя Витселя. Но после перерыва «Зенит» смял «Спартак». Халк сравнял счёт уже на первой минуте второго тайма, а на 65-й Дзюба забил победный гол. В быстрой ответной атаке бразилец забросил мяч на центрфорварда, а тот классно исполнил эпизод: остановил мяч грудью так, что защитник Владимир Гранат оказался отыгранным, и хитро пробил в касание правой метров с 10. После этого команду Андре Виллаш-Боаша было не оставить. Дзюба отдал ещё и голевую передачу на Жозе Маурисио, а Хави Гарсия превратил победу сине-бело-голубых в крупную.
16 декабря 2020 года. РПЛ. 19-й тур. «Зенит» – «Спартак» – 3:1
В сезоне-2020/2021 игра «Зенит» – «Спартак» в 19-м туре РПЛ была встречей лидеров. Команда Сергея Семака занимала первое место, а коллектив Доменико Тедеско находился на второй позиции, отставая всего на три очка. Тем не менее битвы равных соперников не получилось. Гости почти не доходили до штрафной хозяев, и интригу в матче сохранил лишь нелепый автогол Деяна Ловрена в середине первого тайма. Благодаря хорвату москвичи отыграли быстрый гол Сердара Азмуна. «Спартак» продержался до 73-й минуты, когда забил Ярослав Ракицкий. Точку в этом матче поставил Дзюба на 90+3-й минуте. Началось всё с того, что Себстьян Дриусси выиграл единоборство на фланге и отдал передачу в штрафную, а почти перехваченный защитником мяч отлетел к Артёму. Первым касанием нападающий остановил мяч, вторым нанёс точный удар низом с 11 метров.
26 сентября 2015 года. РПЛ. 10-й тур. «Спартак» – «Зенит» – 2:2
Первая встреча Дзюбы со «Спартаком» – первый гол. Перед 10-м туром сезона-2015/2016 петербургская и московская команды находились рядом в таблице. «Зенит» шёл третьим, а красно-белые – четвёртыми, отставая на очко. От игры команд Дмитрия Аленичева и Андре Виллаш-Боаша ждали многого, и она не разочаровала. Хозяева дважды вели в счёте благодаря голам Зе Луиша и Ивелина Попова (один гол у гостей отыграл Халк), а в концовке Артём спас сине-бело-голубых от поражения. Мигел Данни после передачи Андрея Аршавина остановил мяч, который отлетел к Дзюбе, и нападающий избежал офсайда благодаря позиционной ошибке Дмитрия Комбарова. Артём быстро сориентировался в ситуации и забил левой ногой ударом в касание.
24 октября 2021 года. РПЛ. 12-й тур. «Зенит» – «Спартак» – 7:1
В своём последнем сезоне в «Зените» Дзюба поучаствовал в самой крупной победе петербургской команды над «Спартаком». Правда, Артём начал тот матч в запасе и вышел на замену, когда исход уже не вызывал сомнений – на 75-й минуте при счёте 5:1 в пользу хозяев. Вообще, ничто не предвещало такого разгрома, несмотря на то что перед 12-м туром команда Руя Витории находилась лишь на седьмом месте, а команда Сергея Семака лидировала. Соперников разделяло всего шесть очков. Но в Санкт-Петербурге красно-белые провалились. Эпизод с шестым голом начался с того, что сам Дзюба недалеко от штрафной гостей выцарапал мяч у Руслана Литвинова, а закончился фолом зазевавшегося Максимилиано Кофрие на Сердаре Азмуне. Судья назначил пенальти, который исполнил Артём. Нападающий положил мяч в левый от себя нижний угол. Александр Максименко прыгнул туда же, но не дотянулся. Техника исполнения удара Дзюбой – безупречная.
2 октября 2016 года. РПЛ. 9-й тур. «Зенит» – «Спартак» – 4:2
Скандальный матч в Санкт-Петербурге, запомнившийся ужасным судейством Сергея Иванова. У «Спартака» было очень много претензий к работе арбитра, да и у «Зенита» достаточно. Перед 9-м туром сезона-2016/2017 команда Массимо Карреры лидировала в чемпионате, опережая на три очка шедший третьим коллектив Мирчи Луческу. В первом тайме игры на «Петровском» хозяева дважды вели, а гости дважды отыгрывались. После голов итальянцев Доменико Кришито (с пенальти) и Сальваторе Боккетти забил и Дзюба. На 34-й минуте Роберт Мак прострелил с левого полуфланга, а центрфорвард опередил во вратарской Андрея Ещенко благодаря превосходству в габаритах и протолкнул мяч в сетку. Этот гол не стал победным. Зе Луиш сравнял счёт, но во втором тайме Аксель Витсель и Жулиано (с пенальти) ещё дважды поразили ворота «Спартака».
19 июля 2020 года. Кубок России. Полуфинал. «Зенит» – «Спартак» – 5:2
Это пока единственный гол Дзюбы в ворота «Спартака» в Кубке России. Матч полуфинала сезона-2019/2020 состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Команды Сергея Семака и Доменико Тедеско рвались к трофею, который в итоге достался «Зениту». А в полуфинале счёт открыл именно Дзюба. Напарник нападающего Сердар Азмун заработал пенальти – иранца ударил по ноге Илья Гапонов. Артём подошёл к «точке» и доказал, что голы с 11 метров тоже могут быть красивыми. Дзюба здорово переиграл на паузе Александра Максименко: голкипер прыгнул в правый от бьющего угол, а Артём отправил мяч в левый. После этого соперники ещё обменялись голами. У «Спартака» забил Александр Соболев, у «Зенита» – Далер Кузяев.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
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