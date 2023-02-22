Все голы Артёма Дзюбы в ворота «Спартака»! Выбрать лучший очень непросто

Возможно, самое горячее противостояние в российском футболе – это дуэль одного игрока с целой командой: Артёма Дзюбы против воспитавшего его «Спартака». И надо же такому случиться, что в первых матчах после своего возвращения в Россию нападающий встретится именно с красно-белыми. В плей-офф Кубка страны «Локомотив» Дзюбы сыграет со «Спартаком» 22 и 27 февраля.

За свою карьеру Артём провёл 15 матчей со «Спартаком». Все – за «Зенит». Как правило, результаты были приятными для нападающего: восемь побед при пяти ничьих и всего лишь двух поражениях. Дзюба забил в ворота красно-белых семь мячей. Какой из них был лучшим? Давайте определим это – выбор за вами!

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