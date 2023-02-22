Как Дзюба назвал Манчини и за какой клуб у него больше матчей? Тест по карьере Артёма

Артём Дзюба снова в РПЛ! Звёздный нападающий теперь выступает за «Локомотив». А первым матчем Дзюбы за новый клуб, вполне вероятно, станет сегодняшняя встреча со «Спартаком» в Кубке России. Учитывая, что Артём — воспитанник красно-белых, эта игра точно будет для него принципиальной. Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнётся в 20:00 мск.

Сейчас Дзюбе уже 34 года, и в российском футболе он давно. А как хорошо вы следили за карьерой Артёма? Есть способ проверить — просто пройдите наш тест! 10 вопросов на знание, от самых лёгких до по-настоящему тяжёлых. Вам придётся вспомнить и статистику Дзюбы, и цитаты, и его яркое время в сборной России. Есть даже вопрос, касающийся трансферной стоимости этого футболиста. Удачи!

Если у вас не отображается тест, то пройти его можно по следующей ссылке.