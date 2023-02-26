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Чемпионат России по футболу, трансферы РПЛ, зима-2023: свободные агенты — Мевля, Жо, Максимович, Ниасс, Куэва и другие

Кем усилиться клубам РПЛ? 8 экс-легионеров ещё могут вернуться этой зимой в Россию
Анатолий Романов
Кем усилиться клубам РПЛ?
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Перед возобновлением чемпионата стоит заглянуть на рынок свободных агентов.

Зимнее трансферное окно закрылось, но на рынке находится ещё большая группа свободных агентов. В том числе несколько экс-игроков РПЛ. Очевидно, что на фоне сложившейся в мире ситуации их проще привлечь в Россию, чем никогда не живших в нашей стране иностранцев. Эти футболисты – потенциальное усиление для команд перед рестартом чемпионата. Рассказываем о свободных агентах, поигравших в разные годы в РПЛ.

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Миха Мевля, 32 года

Миха Мевля

Миха Мевля

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Словенец ещё до середины января был игроком «Спартака», но месяц и неделю назад московский клуб расторг соглашение с центральным защитником. Мевля провёл в составе красно-белых всего полгода после перехода из «Аланьяспора», поучаствовал только в семи матчах. Гильермо Абаскаль быстро понял, что немолодой легионер уже не тянет по своему уровню на основу «Спартака». Может, Миха пригодится кому-то другому в России? Ведь информация об интересе к нему в МЛС и из других зарубежных лиг до сих пор не подтвердилась подписанием контракта. У Мевли достаточно большой опыт игры в РПЛ за «Ростов», «Зенит» и «Сочи». Впрочем, по слухам, словенец имел проблемы на родине из-за выступлений в России в 2022-м, так что его возвращение кажется маловероятным.

Жо, 35 лет

Жо Алвес

Жо Алвес

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самый яркий легионер из этого списка, оставивший заметный след в РПЛ. Жо играл за ЦСКА с января 2006-го по июль 2008-го. Нападающего покупали у «Коринтианса» за € 5 млн, а продали в «Манчестер Сити» за € 24 млн. Московский клуб сделал хорошие деньги на бразильце, а тот помог армейцам выиграть один чемпионат, два Кубка России и два Суперкубка. Потом Жо сменил ещё с десяток команд, а с 2023 года стал свободным агентом. Месяц назад случилось что-то странное: 25 января нападающий подписал контракт с «Аль-Джабалайном» из Саудовской Аравии, однако спустя всего шесть дней договор был расторгнут. О причинах не сообщалось. Жо сыграл за новую команду лишь 25 минут. А в сезоне-2022 у него было четыре гола в 22 матчах в Бразилии. На днях экс-армеец признался, что мечтает вернуться в «Коринтианс».

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Никола Максимович, 31 год

Никола Максимович

Никола Максимович

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Этого центрального защитника мы помним по «Спартаку», где серб, правда, провёл лишь полгода. В январе 2018-го он был арендован у «Наполи» за € 1 млн, а летом вернулся в итальянский клуб. За красно-белых сыграл 11 матчей – девять в РПЛ и два в Кубке России. Особо не впечатлил, так что в «Спартаке» решили не заниматься вопросом выкупа Максимовича. Никола вернулся в «Наполи», за который выступал до лета 2021-го. Одно время был даже основным защитником неаполитанцев. Прошлый сезон отыграл в «Дженоа» (всего 14 матчей из-за травмы), куда ушёл свободным агентом. С сентября 2022-го серб без клуба. Осенью появлялась информации о желании Жозе Моуринью забрать его в «Рому» и о переговорах центрального защитника с «Вест Хэмом», но сделки не состоялись.

Байе Умар Ниасс, 32 года

Байе Умар Ниасс

Байе Умар Ниасс

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

У сенегальца были хорошие полтора года в «Локомотиве». Ниасс считал себя лучшим нападающим чемпионата России, и если и переоценивал свой класс, то совсем чуть-чуть. В феврале 2016-го он был продан в «Эвертон» за € 17,9 млн, а ведь покупали его железнодорожники у турецкого «Акхисар Беледиеспор» всего за € 5,5 млн. В «Локо» Байе Умар набрал 19+14 в 42 матчах. Англия надолго притянула сенегальца. Помимо «Эвертона», он выступал за «Халл Сити», «Кардифф Сити», «Хаддерсфилд». Правда, в составе последней команды Ниасс просто числился: с января 2020-го по февраль 2022-го на поле в матчах лиг не выходил. В прошлом сезоне подписал контракт с «Бёртоном» из Лиги 1 (третий дивизион), забил три гола в 12 матчах. С июля – без клуба. Но, может, ещё сохранил мотивацию играть?

Кристиан Куэва, 31 год

Кристиан Куэва

Кристиан Куэва

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Перуанский атакующий полузащитник выступал в России за «Краснодар» с июля 2018-го по февраль 2019-го. Куэву купили у «Сан-Паулу» за € 8 млн, через полгода отдали в аренду «Сантосу» за € 1 млн, а ещё через год окончательно продали в этот бразильский клуб за € 6 млн. Кристиан был заметной фигурой в сборной Перу на ЧМ-2018, но в РПЛ не потянул, прежде всего из-за неважной игры без мяча. Тем не менее слухи опять связывают его с Россией – в феврале появлялась информация, что Куэвой якобы интересуется ЦСКА. Первую часть нынешнего сезона хавбек провёл в «Аль-Фатехе» из Саудовской Аравии: в девяти матчах отдал три голевые передачи. Он всё ещё выступает за сборную Перу, в декабре выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой.

Амбруаз Ойонго, 31 год

Амбруаз Ойонго

Амбруаз Ойонго

Фото: vk.com/fckrasnodar

У камерунца была самая печальная карьерная история в России. В феврале 2021-го «Краснодар» арендовал левого защитника у «Монпелье», и через несколько дней в первом же матче за «быков» Ойонго, выйдя на замену, получил тяжёлую травму – разрыв крестообразных связок. Амбруаз сыграл за «Краснодар» всего 12 минут. Уже в начале марта Сергей Галицкий дал добро на возвращение выбывшего до конца сезона новичка в «Монпелье». Камерунцу выплатили заранее всю зарплату. Ойонго вернулся в строй в октябре. В прошлом сезоне он сыграл за «Монпелье» только 12 матчей (а в основе – восемь), забил один гол. Летом 2022-го стал свободным агентом. В последнее время левый защитник тренировался по индивидуальной программе, искал себе клуб, но, видимо, подходящих предложений не получил.

Сильвестр Игбун, 32 года

Сильвестр Игбун

Сильвестр Игбун

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нигериец пробыл в России почти семь лет. Летом 2015-го перешёл в «Уфу» из «Мидтьюлланна» за € 700 тыс., ещё через четыре года отправился в «Динамо» (аренда и выкуп обошлись московскому клубу в € 3,5 млн). В феврале 2022-го Игбун ушёл свободным агентом в «Нижний Новгород», но уже через месяц на фоне изменившейся ситуации в стране покинул клуб. До сентября просидел без дела, после чего принял предложение из Индии – от «Норт-Ист Юнайтед». Однако и там задержался всего на полтора месяца, сыграв лишь один матч. Расторгнув контракт со Слаем, индийский клуб обвинил форварда в непрофессионализме и пропуске тренировок. Сам Игбун жаловался на плохие условия проживания. В общем, возможно, нигериец уже жалеет об отъезде из России, ведь с конца октября он без команды.

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Данило Соуза, 33 года

Данило Соуза

Данило Соуза

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Атакующий полузащитник поиграл за «Мордовию» Юрия Сёмина. Провёл на правах аренды сезон-2014/2015. После переезда в Россию Данило Соуза, рождённый в Бразилии, рассказывал в интервью о своей цели дорасти до сборной Бельгии. У этого игрока интересная семейная история. Его отец Вамберто поиграл за «Стандард» и «Аякс». В этих клубах воспитывался и сам Данило, получивший гражданство Бельгии. За «Мордовию» атакующий полузащитник провёл 17 матчей, набрал 1+2. Оказалось, что его уровень всё же далёк от уровня бельгийской сборной. Потом Данило вернулся в донецкий «Металлург», выступал за «Днепр» и минское «Динамо». Прошлый сезон отыграл на Кипре за АПОЭЛ. С лета находится в статусе свободного агента. Кстати, его брат тоже футболист – экс-вингер «Краснодара» Вандерсон.

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