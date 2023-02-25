Холанд — зверь. Забил 33-й мяч за «Сити» и установил очередной рекорд

«Сити» продолжает гонку за «Арсеналом» в чемпионате Англии. В 25-м туре команда Гвардиолы встречалась с «Борнмутом» – лидером сезона АПЛ по пропущенным мячам. В результате пропустили ещё четыре.

Эрлинг Холанд и сам забил, и голевую передачу отдал. Хотя ассистировать на 15-й минуте он явно не планировал – пробил в перекладину, а от неё мяч отлетел к Фодену, который оказался точен. Как и сам Холанд через 14 минут – но уже из вратарской.

Для норвежца этот забитый мяч стал уже 33-м в 33 матчах за «Сити», учитывая все турниры. Если брать только АПЛ, это был 27-й гол в 24-й игре. Таким образом, Холанд установил рекорд клуба по забитым мячам за один сезон АПЛ. До этого лучшим бомбардиром оставался Серхио Агуэро с 26 голами в сезоне-2014/2015. Рекорд аргентинца удалось превзойти уже в феврале!

Гол Холанда в ворота «Борнмута» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Если Холанд сохранит такой темп, то побьёт рекорд по голам за сезон. Лучший по этому показателю – Салах с 32 голами (при 38 турах в лиге) и Коул/Ширер с 34 голами (при 42 турах в лиге).

Удивительно, но последние дни тренеру «Сити» приходилось оправдываться из-за того, как он использует Холанда. В матче 1/8 финала с «Лейпцигом» нападающий был незаметен. По словам Гвардиолы, дело было не в норвежце, а в том, что ему недостаточно часто доставляли мяч. На этот раз (даже при отсутствии Де Брёйне) Эрлинг был больше вовлечён и почти в два раза чаще касался мяча (32 раза за 71 против 22 раз за 90 минут).

У норвежского форварда впереди ещё 13 туров, чтобы стать лучшим в истории АПЛ. Получится?