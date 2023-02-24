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«Монако» — «Байер» — 2:3 (1:2), обзор матча Лиги Европы, вылет Головина, видео голов, серия пенальти, 23 февраля 2023

У Головина проклятая команда. Невероятно драматичный вылет из еврокубка
Михаил Рождественский
«Монако» — «Байер» — 2:3 (1:2), обзор матча
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«Монако» победил «Байер» в гостях, но дома провалился.

«Монако» и «Байер» провели такой яркий первый матч в 1/8 финала Лиги Европы, что вторая встреча этих команд просто гарантировала зрелище. Тем более сыграть должен был Александр Головин — значит, надо было следить.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2023, четверг. 20:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
3 : 5
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 13'   1:1 Бен-Йеддер – 19'   1:2 Паласиос – 21'   1:3 Адли – 58'   2:3 Эмболо – 84'

«Байер», которому после домашнего поражения надо было обязательно забивать, начал активнее соперника. Основная активность немецкой команды шла через правый фланг, где финтил реактивный Жереми Фримпонг. Но «Монако» тоже не молчал: например, Виссам Бен-Йеддер опаснейше пробил с острого угла на четвёртой минуте.

На девятой минуте первым качественным атакующим действием отметился Головин. Россиянин подал со штрафного, после чего его партнёр пробил головой, но получилось не особо опасно. А вот «Байер» спустя несколько минут распорядился возможностью лучше. «Монако» провалился в обороне: защитники дали прострелить, Александр Нюбель неудачно отбил мяч, а Флориан Вирц добил без какого-либо сопротивления.

«Монако» и «Байер» ещё в первом матче приучили нас, что голов должно быть много, так что вряд ли кто-то удивился, когда вскоре счёт стал равным. Элисс Бен-Сегир заработал пенальти, а Бен-Йеддер его реализовал.

Думаете, это всё? Нет, для следующего гола командам понадобилось всего две минуты. На этот раз забил «Байер» — Эксекиэль Паласиос точно пробил в ближний угол с линии штрафной, а Нюбель не спас.

После второго гола «Байера» некоторое время атаковал только «Монако». При этом Головин, через которого обычно строится игра впереди, был не очень активен. В основном в атаке мелькал уже упомянутый Бен-Сегир. Если что, парню всего 18 лет, и в этом году он наглейшим образом ворвался в основной состав.

Вообще, «Монако» был на удивление плох в атаке. Известно, что команда Филиппа Клемана не умеет стабильно обороняться, но забивает голы она, как правило, исправно. Против «Байера» же что-то пошло не так. «Монако» пытался нападать позиционно и владел мячом, а сопернику только это было и нужно, чтобы убегать в контратаки.

«Монако» сразу же отреагировал, но не голом, а лишь моментом. И то сработала не командная игра — просто Бен-Йеддер протащил мяч и шарахнул в перекладину. «Байер» в ответ забил, но тоже не сложилось — Митчелу Баккеру помешал офсайд.

А что же Головин? У одного из лидеров «Монако» игра вообще не шла. Подачи в основном были неточными, да и с мячом он в целом встречался не так часто, как обычно. На 71-й ещё один заброс Александра превратился в удачный отскок к Эдану Диопу, после чего Бен-Сегир добивал с нескольких метров. Но и тут «Монако» не забил.

А потом случилось событие, которое полностью перевернуло игру. На 78-й минуте Клеман наконец созрел и решил радикально освежить атаку. С поля в том числе ушёл и Головин, а вышли Брил Эмболо и Мирон Боадю. И идея сработала, причём очень быстро. Спустя шесть минут после появления на поле Эмболо замкнул головой подачу Крепена Дьятта и сравнял счёт в противостоянии!

Третий гол окончательно оживил «Монако» и даже подарил надежду, что удастся избежать дополнительного времени. И команда забила, но гол тут же отменили, поскольку мяч ушёл за лицевую. Однако, пожалуй, победа «Монако» в основное время была бы несправедливой, так что игра всё же закономерно перетекла в дополнительное.

Дополнительное время получилось не сильно событийным. Команды, несмотря на наличие замен, поднаелись за 90 минут игры, да и рисковать, как в основное время, уже побаивались. Главные хайлайты: выход Сердара Азмуна (сразу же потерял мяч и чуть не «привёз» гол) и супермомент у Кевина Фолланда (мощно пробил головой, но Лукаш Градецки потащил).

А дальше настало время серии пенальти. Нельзя не отметить Азмуна, который пошёл бить первым и очень уверенно реализовал. Да и остальные его партнёры были точны. А вот Элиот Матазо за «Монако» не забил. Отдельная драма — решающий удар Мусса Диаби. Нюбель угадал направление и практически отбил, но мяч всё равно заскочил в сетку. «Байер» — в 1/8 финала!

После такого вылета «Монако» мысль всего одна: у Головина проклятая команда. За последние годы этот клуб приучил к провалам в решающих матчах, в том числе еврокубковых. В этом сезоне «Монако» вообще должен был играть в Лиге чемпионов, и что же случилось? Команда провалила концовку прошлого розыгрыша Лиги 1 и упустила прямую путёвку в главный еврокубок, а в квалификации, ведя у ПСВ в счёте к 89-й минуте, пропустила и проиграла в дополнительное время. Матч с «Байером» отлично ложится в эту череду событий.

Головин расцвёл в «Монако». Но ему пора наконец в более крутую лигу Головин расцвёл в «Монако». Но ему пора наконец в более крутую лигу
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