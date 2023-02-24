У Головина проклятая команда. Невероятно драматичный вылет из еврокубка

«Монако» и «Байер» провели такой яркий первый матч в 1/8 финала Лиги Европы, что вторая встреча этих команд просто гарантировала зрелище. Тем более сыграть должен был Александр Головин — значит, надо было следить.

«Байер», которому после домашнего поражения надо было обязательно забивать, начал активнее соперника. Основная активность немецкой команды шла через правый фланг, где финтил реактивный Жереми Фримпонг. Но «Монако» тоже не молчал: например, Виссам Бен-Йеддер опаснейше пробил с острого угла на четвёртой минуте.

На девятой минуте первым качественным атакующим действием отметился Головин. Россиянин подал со штрафного, после чего его партнёр пробил головой, но получилось не особо опасно. А вот «Байер» спустя несколько минут распорядился возможностью лучше. «Монако» провалился в обороне: защитники дали прострелить, Александр Нюбель неудачно отбил мяч, а Флориан Вирц добил без какого-либо сопротивления.

«Монако» и «Байер» ещё в первом матче приучили нас, что голов должно быть много, так что вряд ли кто-то удивился, когда вскоре счёт стал равным. Элисс Бен-Сегир заработал пенальти, а Бен-Йеддер его реализовал.

Думаете, это всё? Нет, для следующего гола командам понадобилось всего две минуты. На этот раз забил «Байер» — Эксекиэль Паласиос точно пробил в ближний угол с линии штрафной, а Нюбель не спас.

После второго гола «Байера» некоторое время атаковал только «Монако». При этом Головин, через которого обычно строится игра впереди, был не очень активен. В основном в атаке мелькал уже упомянутый Бен-Сегир. Если что, парню всего 18 лет, и в этом году он наглейшим образом ворвался в основной состав.

Вообще, «Монако» был на удивление плох в атаке. Известно, что команда Филиппа Клемана не умеет стабильно обороняться, но забивает голы она, как правило, исправно. Против «Байера» же что-то пошло не так. «Монако» пытался нападать позиционно и владел мячом, а сопернику только это было и нужно, чтобы убегать в контратаки.

«Монако» сразу же отреагировал, но не голом, а лишь моментом. И то сработала не командная игра — просто Бен-Йеддер протащил мяч и шарахнул в перекладину. «Байер» в ответ забил, но тоже не сложилось — Митчелу Баккеру помешал офсайд.

А что же Головин? У одного из лидеров «Монако» игра вообще не шла. Подачи в основном были неточными, да и с мячом он в целом встречался не так часто, как обычно. На 71-й ещё один заброс Александра превратился в удачный отскок к Эдану Диопу, после чего Бен-Сегир добивал с нескольких метров. Но и тут «Монако» не забил.

А потом случилось событие, которое полностью перевернуло игру. На 78-й минуте Клеман наконец созрел и решил радикально освежить атаку. С поля в том числе ушёл и Головин, а вышли Брил Эмболо и Мирон Боадю. И идея сработала, причём очень быстро. Спустя шесть минут после появления на поле Эмболо замкнул головой подачу Крепена Дьятта и сравнял счёт в противостоянии!

Третий гол окончательно оживил «Монако» и даже подарил надежду, что удастся избежать дополнительного времени. И команда забила, но гол тут же отменили, поскольку мяч ушёл за лицевую. Однако, пожалуй, победа «Монако» в основное время была бы несправедливой, так что игра всё же закономерно перетекла в дополнительное.

Дополнительное время получилось не сильно событийным. Команды, несмотря на наличие замен, поднаелись за 90 минут игры, да и рисковать, как в основное время, уже побаивались. Главные хайлайты: выход Сердара Азмуна (сразу же потерял мяч и чуть не «привёз» гол) и супермомент у Кевина Фолланда (мощно пробил головой, но Лукаш Градецки потащил).

А дальше настало время серии пенальти. Нельзя не отметить Азмуна, который пошёл бить первым и очень уверенно реализовал. Да и остальные его партнёры были точны. А вот Элиот Матазо за «Монако» не забил. Отдельная драма — решающий удар Мусса Диаби. Нюбель угадал направление и практически отбил, но мяч всё равно заскочил в сетку. «Байер» — в 1/8 финала!

После такого вылета «Монако» мысль всего одна: у Головина проклятая команда. За последние годы этот клуб приучил к провалам в решающих матчах, в том числе еврокубковых. В этом сезоне «Монако» вообще должен был играть в Лиге чемпионов, и что же случилось? Команда провалила концовку прошлого розыгрыша Лиги 1 и упустила прямую путёвку в главный еврокубок, а в квалификации, ведя у ПСВ в счёте к 89-й минуте, пропустила и проиграла в дополнительное время. Матч с «Байером» отлично ложится в эту череду событий.