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«Краснодар» — ЦСКА — 1:0, обзор матча Кубка России, видео гола Сперцяна со штрафного, сейв Акинфеева, 28 февраля 2023

ЦСКА проиграл из-за идеального гола со штрафного. Даже у Акинфеева не было шансов!
Михаил Рождественский
«Краснодар» — ЦСКА — 1:0, обзор матча
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Но полноценный камбэк у «Краснодара» не получился. В верхней сетке Кубка России осталась команда Федотова.

После огненного матча «Спартака» и «Локомотива» нас ждала ещё одна крутая вывеска в Кубке России. «Краснодар» в первой игре «сгорел» ЦСКА в Москве со счётом 0:3, так что в ответке нужно было цепляться за камбэк.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
28 февраля 2023, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Сперцян – 50'

Команды по примеру вчерашнего дерби начали игру бодро. Инициативой практически сразу завладел «Краснодар», которому нужно было отыграть большое отставание. Особенно активен был бразилец Кади Боржес — он активно шёл в дриблинг, подбирая мяч в центре поля, тащил его до чужой штрафной.

ЦСКА проснулся ближе к 10-й минуте и сразу показал, что можно действовать впереди острее, создав два момента подряд. Да и в целом команда Владимира Федотова атаковала опаснее.

«Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» — ЦСКА

Фото: vk.com/fckrasnodar

В середине тайма за ЦСКА, у которого после ухода Адольфо Гайча в зимнее трансферное окно выбор в атаке сузился до двух человек, стало тревожно. Хуниор Алонсо прошёлся шипами по незащищённой ноге Фёдора Чалова, а потом приземлился на вторую ногу. Нападающему ЦСКА явно было дико больно, но Сергей Карасёв ограничился жёлтой карточкой для игрока «Краснодара».

После момента с Чаловым несколько минут игра шла по одному сценарию: «Краснодар» много владел мячом, но не мог создать у чужих ворот практически ничего по-настоящему опасного. ЦСКА же отвечал контратаками и по-прежнему был острее. А вот после получаса игры «Краснодар» наконец прибавил в созидании. Сначала к воротам убежал Джон Кордоба, а потом в сторону Игоря Акинфеева лупил Михайло Баньяц.

В концовке тайма команды врубили максимальную скорость и вообще забыли про центр поля. Скоростные атаки шли в обе стороны, но заканчивались они в основном дальними ударами. Исключением стал угловой «Краснодара», после которого монструозный сейф совершил Акинфеев. Вратарь ЦСКА умудрился среагировать, сложиться и отбить рукой удар низом от Кади с линии штрафной.

Владимир Ивич не стал просто ждать изменений в игре и уже в перерыве радикально освежил состав: на поле появились Ильзат Ахметов и Сергей Волков. «Краснодар» во втором тайме прибавил в комбинационной игре, но гол в итоге пришёл со стандарта. Эдуард Сперцян пробил со штрафного настолько идеально, что у Акинфеева не было шансов. 1:0!

За полчаса до конца матча Федотов произвёл единственную возможную замену в центре нападения. Вместо Чалова вышел Антон Заболотный — и стал крушить. В течение пары минут габаритный форвард успел влупить с размаху по Кади и влететь в Кайо, после чего защитник ещё некоторое время хромал.

«Краснодар» при обмене атаками мог рассчитывать на рывки Кордобы, но ЦСКА к такому сценарию хорошо подготовился. Защитники раз за разом выдерживали линию и оставляли нападающего в офсайде.

В концовке матча «Краснодар» попытался устроить что-то наподобие навала, но приблизиться к голу так и не смог. В итоге голов мы больше не увидели.

К игре осталось две основные претензии: большой объём брака и чрезмерная грубость. Из плюсов можно отметить периодическую интенсивность и пару по-настоящему ярких хайлайтов. А результат вполне закономерен.

Теперь расклады такие: ЦСКА отправляется в полуфинал верхней части сетки Кубка России, а «Краснодар» будет рубиться в нижней. Ждём жеребьёвку!

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