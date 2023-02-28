Но полноценный камбэк у «Краснодара» не получился. В верхней сетке Кубка России осталась команда Федотова.

ЦСКА проиграл из-за идеального гола со штрафного. Даже у Акинфеева не было шансов!

После огненного матча «Спартака» и «Локомотива» нас ждала ещё одна крутая вывеска в Кубке России. «Краснодар» в первой игре «сгорел» ЦСКА в Москве со счётом 0:3, так что в ответке нужно было цепляться за камбэк.

Команды по примеру вчерашнего дерби начали игру бодро. Инициативой практически сразу завладел «Краснодар», которому нужно было отыграть большое отставание. Особенно активен был бразилец Кади Боржес — он активно шёл в дриблинг, подбирая мяч в центре поля, тащил его до чужой штрафной.

ЦСКА проснулся ближе к 10-й минуте и сразу показал, что можно действовать впереди острее, создав два момента подряд. Да и в целом команда Владимира Федотова атаковала опаснее.

«Краснодар» — ЦСКА Фото: vk.com/fckrasnodar

В середине тайма за ЦСКА, у которого после ухода Адольфо Гайча в зимнее трансферное окно выбор в атаке сузился до двух человек, стало тревожно. Хуниор Алонсо прошёлся шипами по незащищённой ноге Фёдора Чалова, а потом приземлился на вторую ногу. Нападающему ЦСКА явно было дико больно, но Сергей Карасёв ограничился жёлтой карточкой для игрока «Краснодара».

После момента с Чаловым несколько минут игра шла по одному сценарию: «Краснодар» много владел мячом, но не мог создать у чужих ворот практически ничего по-настоящему опасного. ЦСКА же отвечал контратаками и по-прежнему был острее. А вот после получаса игры «Краснодар» наконец прибавил в созидании. Сначала к воротам убежал Джон Кордоба, а потом в сторону Игоря Акинфеева лупил Михайло Баньяц.

В концовке тайма команды врубили максимальную скорость и вообще забыли про центр поля. Скоростные атаки шли в обе стороны, но заканчивались они в основном дальними ударами. Исключением стал угловой «Краснодара», после которого монструозный сейф совершил Акинфеев. Вратарь ЦСКА умудрился среагировать, сложиться и отбить рукой удар низом от Кади с линии штрафной.

Владимир Ивич не стал просто ждать изменений в игре и уже в перерыве радикально освежил состав: на поле появились Ильзат Ахметов и Сергей Волков. «Краснодар» во втором тайме прибавил в комбинационной игре, но гол в итоге пришёл со стандарта. Эдуард Сперцян пробил со штрафного настолько идеально, что у Акинфеева не было шансов. 1:0!

За полчаса до конца матча Федотов произвёл единственную возможную замену в центре нападения. Вместо Чалова вышел Антон Заболотный — и стал крушить. В течение пары минут габаритный форвард успел влупить с размаху по Кади и влететь в Кайо, после чего защитник ещё некоторое время хромал.

«Краснодар» при обмене атаками мог рассчитывать на рывки Кордобы, но ЦСКА к такому сценарию хорошо подготовился. Защитники раз за разом выдерживали линию и оставляли нападающего в офсайде.

В концовке матча «Краснодар» попытался устроить что-то наподобие навала, но приблизиться к голу так и не смог. В итоге голов мы больше не увидели.

К игре осталось две основные претензии: большой объём брака и чрезмерная грубость. Из плюсов можно отметить периодическую интенсивность и пару по-настоящему ярких хайлайтов. А результат вполне закономерен.

Теперь расклады такие: ЦСКА отправляется в полуфинал верхней части сетки Кубка России, а «Краснодар» будет рубиться в нижней. Ждём жеребьёвку!