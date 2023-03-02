Встретятся ли «Спартак» и ЦСКА? Кто достанется «Зениту»? Жеребьёвка Кубка России. LIVE

Пары определяются сразу в двух сетках, причём на разных стадиях. Следите вместе с нами!

Друзья, всем привет! РПЛ близка к возвращению, но пока всё внимание наших болельщиков приковано к Кубку России. За последнюю неделю в этом турнире состоялось множество интереснейших матчей, а теперь настало время определить пары в следующих раундах.

В Кубке России в этом сезоне действует новый хитрый регламент. Сетка поделена на две части — Пути РПЛ и Пути регионов. В верхней части осталось четыре команды: «Спартак», «Урал», ЦСКА и «Крылья Советов». В нижней сетке участников больше, поэтому играть там будут четвертьфинал, а не полуфинал. Вот эти клубы: «Ахмат», «Акрон», «Зенит», «Пари НН», «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Динамо».

Жеребьёвка начнётся в 14:25 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!