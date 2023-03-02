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Трансферы РПЛ, зимнее окно-2023: Мигел Силвейра перешёл в «Сочи» – рассказ о бразильце из системы «Ред Булл», статистика

Бердыеву в «Сочи» привезли нераскрывшуюся звезду. Бразильца нашли там же, где и Клаудиньо!
Анатолий Романов
Бердыеву в «Сочи» привезли нераскрывшуюся звезду
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У Мигела Силвейры уже в 13 лет был личный спонсор.

Уже после закрытия трансферного окна, 1 марта, «Сочи» объявил о трансфере легионера – бразильца Мигела Силвейры. Пришёл этот 19-летний игрок не откуда-нибудь, а из системы «Ред Булл», где специализируются на поиске талантов. Достаточно сказать, что самая дорогая продажа клуба «РБ Брагантино», за который до последнего времени выступал Мигел Силвейра, – Клаудиньо, отданный «Зениту» за € 12 млн. Курбан Бердыев тоже абы кого в свою команду не берёт. Атакующий полузащитник – единственный новичок «Сочи» после прихода Бердыева, так что поводов познакомиться с ним поближе достаточно.

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Мигел Силвейра обратил на себя внимание скаутов, ещё будучи ребёнком. В 10 лет он попал в академию «Флуминенсе», через два года перешёл в школу «Васко да Гама», а в 13-летнем возрасте вернулся во «Флуминенсе» и получил первого личного спонсора – договор с его семьёй заключила компания Nike.

В 15 лет Мигел Силвейра уже тренировался с командой U17 и был кандидатом в сборную Бразилии своего возраста. А год спустя, минуя молодёжный состав (U20), попал в главную команду! Бразильские СМИ писали о «жемчужине «Флуминенсе». В июне 2019-го он впервые сыграл за «трёхцветных» из Рио в матче Кубка Бразилии с «Крузейро». Стал в возрасте 16 лет 2 месяцев и 10 дней самым молодым дебютантом в истории «Флу» на профессиональном уровне. Главный тренер Фернандо Диниз очень хвалил Мигела Силвейру по тренировкам. Той же весной атакующий полузащитник был вызван в сборную Бразилии U17 и провёл за неё свою первую — и последнюю игру.

Казалось, парня ждёт большое футбольное будущее. В июле юноша впервые сыграл в бразильской Серии А, а до конца сезона-2019 тренер ещё дважды выпускал Мигела Силвейру на поле в матчах чемпионата. В феврале 2020-го атакующий полузащитник наконец попал в основу на встречу Южноамериканского кубка (аналог Лиги Европы). Однако переход из молодёжного футбола во взрослый не каждому игроку даётся просто. Видимо, это случай и Мигела Силвейры. Потом за весь сезон-2020 он только шесть раз вышел на замену.

Осенью 2021-го выпускник академии «Флу» не очень красиво расстался с родным клубом. За несколько месяцев до этого Мигел Силвейра и его представители подали в суд с требованием расторгнуть контракт из-за невыплаты зарплаты. Футболист выиграл дело – получил статус свободного агента. Но руководители «Флуминенсе» обжаловали это решение. В конце концов, стороны договорились, что клуб сохранит за собой 30% прав на игрока.

Тогда-то Мигел Силвейра и подписал контракт с «Брагантино». Оставшиеся права распределились следующим образом: 50% получил новый клуб, 20% – сторона самого футболиста. Кстати, дела атакующего полузащитника вёл его отец Хосе Роберто Лопес. Видимо, сложный персонаж. В Бразилии писали, что у него были непростые отношения с директорами академий «Флу» и «Васко да Гама», а также с руководством «трёхцветных» из Рио. Поэтому Мигел Силвейра и уходил то от одних, то от других.

Мигел Силвейра

Мигел Силвейра

Фото: redbull.com

Но игрок Мигел Силвейра действительно интересный, поэтому, очевидно, его и забрал «Брагантино». Атакующий полузащитник очень техничен, резок, опасен на пространстве. Может протащить мяч и отдать обостряющую передачу — как в позиционном наступлении, так и в темп быстрой атаки. Очень прилично подаёт со стандартов. Однажды забил совершенно невероятный гол: находясь в нескольких метрах по диагонали от угла штрафной, фактически с места положил мяч в дальний верхний угол ворот. Видимо, всеми этими качествами Мигел Силвейра и привлёк Бердыева. Как обычно в историях с трансферами футболистов из чемпионата Бразилии, вопрос его адаптации к РПЛ будет упираться в способность выдерживать жёсткие единоборства, тактическую дисциплину и более высокую интенсивность. Если у атакующего полузащитника окажется крепкий характер, Бердыев его наверняка раскроет. Если же в «Сочи» приедет «капризная балерина», то тут никакой тренер не поможет.

В завершившемся сезоне-2022 Мигел Силвейра сыграл за «Брагантино» 17 матчей в Серии А (в основе – семь), забил один мяч и сделал две голевые передачи. Статистика не выдающаяся, по этой причине клуб и отпустил атакующего полузащитника свободным агентом после полутора лет сотрудничества. Да и в остальным цифры у Мигела Силвейры были так себе: в среднем за 90 минут игры он имел 0,28 момента, наносил 1,12 удара (в створ – 0,84), выполнял 26 передач с 71% точности (в том числе 1,4 — под удар), совершал 0,84 обводки (при 2,5 попытки обыгрыша) и выигрывал лишь 36% единоборств. В «Брагантино» он был среди лучших разве что по заработанным на себе фолам – 1,97.

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В «Ред Булл» от Мигела Силвейры так и не дождались адаптации к той интенсивности, которую требует клуб. Впрочем, Клаудиньо в его возрасте вообще только-только поднялся из фарм-клуба «Коринтианса» и не смог совершить ни одного результативного действия за те же 17 матчей в Серии А. Иногда огранка алмаза занимает слишком много времени.

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