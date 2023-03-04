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«Ахмат» — «Оренбург», спорный пенальти и удаление Сивакова в матче 18-го тура РПЛ, видео, разбор момента, 4 марта 2023

Пенальти, который всех запутал. Правы ли судьи матча в Грозном?
Максим Пахомов Михаил Рождественский
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Правы ли судьи матча в Грозном?
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Игорь Федотов разобрал необычный эпизод в игре «Ахмат» — «Оренбург».

РПЛ только вернулась, а тем для споров уже полно. Главный огонь из-за работы арбитра происходил в первом субботнем матче между «Спартаком» и «Уралом», но на этом ничего не закончилось. Следом в Грозном начали играть «Ахмат» и «Оренбург» — и тоже подарили интересный судейский момент.

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Что случилось?

Шло добавленное к первому тайму время, счёт был 1:0 в пользу «Ахмата». Полузащитник Лечи Садулаев упал за лицевой линией, и защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков приземлился ему шипами на ногу. Главный арбитр Евгений Турбин сначала не обратил внимания на эпизод, но в дело включился VAR. Василий Казарцев и Роман Усачёв, отвечавшие за видеоповторы, посчитали, что их коллега ошибся, и позвали его к монитору.

Турбин, посмотрев повтор, изменил решение — назначил пенальти и показал Сивакову жёлтую карточку, которая стала для игрока «Оренбурга» второй. «Ахмат» своим шансом воспользовался и сделал 2:0 — Бернард Бериша переиграл вратаря Николая Сысуева.

Болельщиков смутили два нюанса. Во-первых, Сиваков смотрел в другую сторону и приземлился на Садулаева случайно. А во-вторых, что ещё интереснее, фол случился за пределами поля.

Правы ли судьи? Разбор с экспертом

Чтобы разобраться в необычном эпизоде, который всех запутал, мы обратились к арбитру Игорю Федотову. Вот его мнение:

— Игрок «Оренбурга» наступил на ногу соперника, но сделал это без злого умысла. Он всё время смотрел на мяч, не видел ногу соперника, а думал, что ставит ногу на газон. Это пенальти и жёлтая карточка. Что касается самого пенальти, тут всё правильно, потому что мяч был в игре. Здесь вопросов нет.

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