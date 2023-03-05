«Негодяй, убирайся». Хозяин «Валенсии» наплевал на фанатов и ведёт клуб к краху

«Валенсия» терпит бедствие в текущем сезоне. Команда, побеждавшая в XXI веке в чемпионате Испании и дважды выходившая в финал Лиги чемпионов, рискует вылететь из Примеры. Клуб располагается на 18-й строчке в турнирной таблице, то есть в зоне прямого вылета. «Валенсия» не играла в Сегунде с сезона-1986/1987 — уже 36 лет. Сегодня, 5 марта, команде предстоит тяжёлый матч с «Барселоной», в котором заведомо сложно рассчитывать на положительный исход. Как же «Валенсия» до этого докатилась?

В 2014 году 70% акций клуба выкупил сингапурский бизнесмен Питер Лим. Он погасил часть долгов «Валенсии» и собирался вывести команду на новый уровень. Желания подтверждались делом: в первый сезон клуб повторил собственный рекорд по очкам в Ла Лиге (77), заняв четвёртое место. Но следом начались проблемы: новый владелец не вкладывался в трансферы и игнорировал болельщиков команды. «Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним всё, что хотим, и никто не может что-то говорить об этом», — язвительно отмечала одна из дочерей Лима в ответ на критику.

Питер Лим Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

С чем связано подобное поведение сингапурского бизнесмена? Одна из главных причин — его конфликт с городскими властями Валенсии. Всё дело в том, что при покупке клуба Лим договорился с муниципалитетом, что поможет достроить новый стадион, но при этом получит возможность разместить на месте старой арены – «Местальи» — коммерческую недвижимость. Однако сингапурец после приобретения контрольного пакета акций «Валенсии» решил переделать проект нового стадиона, сократив расходы. Но проблема заключалась в том, что каркас «Новой Местальи» был возведён задолго до прихода Лима, поэтому внести изменения в конструкцию арены оказалось проблематично.

В соглашении сингапурца с властями Валенсии есть пункт, согласно которому он сможет строить недвижимость на месте старой «Местальи», только если новая арена будет введена в эксплуатацию до июля 2022 года. Сроки давно истекли, из-за этого стороны разбираются в суде и пытаются найти компромисс. Лим хочет сократить вместимость «Новой Местальи» и её второстепенных помещений, а также уменьшить крышу, сократив расходы. Муниципалитет Валенсии готов пойти на сделку с Лимом только в том случае, если новая арена будет соответствовать параметрам проведения ЧМ-2030 (Испания подала заявку с Португалией и Украиной). Валенсия не может пропустить такое крупное событие, если ФИФА отдаст проведение турнира испанцам. Но это увеличит бюджет на строительство стадиона, а в планы Лима не входит тратиться больше, чем он рассчитывает.

«Месталья» Фото: Eric Alonso/Getty Images

В бешенство фанатов привело предложение сингапурского владельца «Валенсии» о переезде команды на стадион извечных врагов – «Леванте» («Сьюдад де Валенсия»). Он предложил достроить «Новую Месталью» в соответствии со всеми требованиями, необходимыми для участия стадиона в чемпионате мира 2030 года, но при этом клуб должен переехать на другую арену, а старая «Месталья» будет мгновенно снесена (и Лим начнёт строить там ЖК).

Минимальные вложения в клуб, трансферы и инфраструктуру – часть плана по шантажу властей Валенсии для достижения личных интересов. Например, летом 2022 года клуб продал группу лидеров: Карлос Солер уехал в «ПСЖ», Гонсалу Гедеш отправился в «Вулверхэмптон», а Макси Гомес – в «Трабзонспор», но адекватной замены ушедшим игрокам не последовало.

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Одиозный владелец «Валенсии» не церемонится и с тренерами. За эпоху Лима в клубе сменилось 12 специалистов (с декабря 2013 года). После увольнения итальянца Дженнаро Гаттузо, пытавшегося поставить команде привлекательный футбол, но не получившего нужных игроков, спасать «летучих мышей» пришла легенда – Рубен Бараха. Он провёл за «Валенсию» 10 лет, выиграл два чемпионата и Кубок Испании, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и добирался до финала Лиги чемпионов. Со стороны это похоже на популистский ход Лима, чтобы задобрить болельщиков.

Хосе Луис Гайя капитан «Валенсии» «Живу «Валенсией» с раннего детства. Клянусь, что каждый местный мальчишка знает, кто такой Рубен Бараха. Я искренне им восхищаюсь. Уверен, что с его приходом мы сплотимся и выправим тяжёлый сезон».

Главная сила протеста – болельщики «летучих мышей». В последние годы они регулярно проводят акции против Лима. В июне 2021 года фанаты «Валенсии» сожгли фото владельца клуба на небоскрёбе. В декабре около 15 тысяч человек вышли на протесты, где Лима изображали в образе Гитлера, а перед финальной игрой сезона-2021/2022 10 тысяч человек участвовали в марше против сингапурца. Практически на каждом домашнем матче «Валенсии» на «Месталье» можно наблюдать листовки с лозунгами «Лим, иди домой» или «Питер Лим, негодяй, убирайся». Последняя крупная акция случилась в феврале 2023 года – тысячи болельщиков снова потребовали ухода Лима после поражения в матче чемпионата от «Атлетика» из Бильбао (1:2), пройдя маршем возле «Местальи».

Болельщики против Лима Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Несмотря на бесконечные протесты болельщиков, Лим не собирается избавляться от «Валенсии». Его главный интерес – не успехи команды, а недвижимость, которую можно построить после снесения старой «Местальи». Досадно будет, если некогда топ-клуб отправится в Сегунду из-за самодурства владельца, думающего о личной выгоде и наплевавшего на чувства сотен тысяч людей.