Вечный «баночник» стал лидером «Баварии» под конец карьеры. И нереально вырос в зарплате

Эрик Шупо-Мотинг — пример того, что трудолюбие может привести к успеху в футболе даже в 33 года.

Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг – одно из самых неожиданных открытий текущего сезона. 33-летний камерунец никогда не считался футболистом топ-уровня, вершиной его карьеры была роль запасного в «ПСЖ», а затем и в Мюнхене. Однако в сезоне-2022/2023 Шупо-Мотинг преобразился и стал главной атакующей силой «Баварии». Сегодня он может помочь команде пройти экс-клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как так получилось?

Начинал карьеру камерунец, родившийся в Германии, в родном «Гамбурге». В юниорском возрасте Эрика пробовали на позициях плеймейкера и вингера, однако в итоге он обосновался в центре нападения. Дебют Шупо-Мотинга в Бундеслиге состоялся в августе 2007 года во встрече с «Ганновером». За четыре года в «Гамбурге» он провёл всего 23 встречи, по большей части находясь во второй команде или в аренде (в «Нюрнберге»).

В 2011 году камерунца продали в «Майнц»: он выходил на поле чаще (81 матч), но забил всего 22 мяча за три года. Не самая привлекательная статистика для форварда, но Шупо-Мотинг в 2014-м поехал на повышение – в ещё боровшийся за серьёзные позиции «Шальке». В Гельзенкирхене за те же три года нападающий показал идентичные «Майнцу» показатели – 22 забитых мяча в 106 встречах. Шупо-Мотинг не блистал, не являлся главной атакующей силой, но подкупал набором полезных качеств: при росте в 191 см он обладал отличной скоростью, хорошим дриблингом и пасом, а также умел быстро принимать решения в тяжёлых ситуациях на поле.

Эрик Шупо-Мотинг в «Шальке» Фото: TF-Images/Getty Images

По окончании контракта с «Шальке» Эрик отправился в АПЛ: на правах свободного агента он перешёл в «Сток Сити», подписав контракт на три года. Однако по итогам сезона клуб вылетел в Чемпионшип, а камерунец получил возможность расторгнуть соглашение с командой. За сезон-2017/2018 в «Стоке» он провёл 32 встречи и забил всего пять голов. Но это не помешало переходу Шупо-Мотинга в первый топ-клуб в его карьере – «ПСЖ».

Парижанам был необходим фактурный форвард на скамейку, который не будет портить атмосферу, а станет полезен в определённых игровых ситуациях. За два года во Франции Эрик появлялся на поле не так уж и редко – в 51 матче, забив девять голов. Один из самых важных мячей в карьере Шупо-Мотинга случился на 93-й минуте 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой»: благодаря ему «ПСЖ» вышел в полуфинал, а затем и в финал. К слову, это единственный гол камерунца за парижан в ЛЧ за два года.

Эрик Шупо-Мотинг после гола «Аталанте» Фото: David Ramos/Getty Images

Навыки и ментальные характеристики Шупо-Мотинга привлекли «Баварию». В 2020 году Эрик вернулся в Германию, заключив с мюнхенцами однолетний контракт. На протяжении двух сезонов форвард выступал отличной альтернативой Роберту Левандовскому: камерунец забивал по девять голов каждый год, в основном выходя на замену. Также он поддерживал отличную атмосферу в команде, являясь эталоном «профессионального запасного».

Но в 2022 году поляк покинул «Баварию», а мюнхенцы решили сделать ставку в центре нападения на пришедшего Садио Мане, для которого эта позиция – не совсем родная. Неудивительно, что сенегалец так и не заиграл в роли центрфорварда, а в ноябре 2022 года вылетел из-за серьёзной травмы. На первый план вышел Шупо-Мотинг, сполна воспользовавшийся шансом в основе.

Эрик Шупо-Мотинг Фото: DeFodi Images via Getty Images

Помимо травмы Мане, за Эрика сыграла любовь тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана к фактурным форвардам, любящим играть на команду (Сандро Вагнер в «Хоффенхайме», Юссуф Поульсен – в «РБ Лейпциг»). При этом игрок мюнхенцев действует умнее: он чувствует момент, когда нужно опуститься в глубину или сыграть на опережение, отыграться с партнёром или дождаться мяча в штрафной. Шупо-Мотинг и сам отмечал, что подыгрыш – одна из его сильнейших сторон. Он также замечательно научился играть в стенку с партнёрами, сделав это своей фишкой: Эрик круто замечает движение одноклубников, постоянно пытаясь создать для них моменты (иногда даже слишком, из-за чего заигрывается).

Юлиан Нагельсман главный тренер «Баварии» «Он не совсем классическая девятка, поскольку много предлагает себя между линиями. Скорее, десятка, способная сыграть на острие. Редкий типаж, поэтому мы ценим его».

В текущем сезоне с Шупо-Мотингом случилось то, чего никто не ожидал: он начал регулярно забивать. За 17 игр Бундеслиги форвард забил 10 голов, повторив лучший результат в карьере. Как сообщает Opta, Шупо-Мотинг — самый результативный игрок Бундеслиги с октября 2022 года. За это время футболист отметился 15 забитыми мячами во всех турнирах. Никто из игроков немецкого чемпионата не забил больше. Особенно ударным вышел отрезок в октябре-ноябре 2022 года: за 10 матчей нападающий отметился 10 голами. Сезон-2022/2023 прорывной для Шупо-Мотинга не только по результативности, но и по качеству реализации. Ранее в среднем по карьере он забивал меньше, чем ожидалось. На его счету уже 7,1 xG (ожидаемых голов) к середине сезона (лучший результат – 7,5 в 2020/2021 гг.). Несомненно, Эрик превзойдёт это достижение.

Роберт Левандовски нападающий «Барселоны» «Если команда играет хорошо, то и форварду проще. Он забивает, находится в хорошей форме. Я его знаю, он хороший парень. Я рад, что он забил несколько голов, но сезон длинный. Могу лишь пожелать ему удачи и надеюсь, что он сохранит такую форму до конца сезона».

Сам футболист отмечает, что никакого секрета его невероятного прогресса нет, он просто продолжал играть в своём стиле: «Я не делал ничего особенного, никак не менял подход к делу. Просто продолжал хорошо тренироваться и ждать возможности, вот и всё. Счастлив быть частью «Баварии» и получать так много минут».

Голевые подвиги и отличная игра Шупо-Мотинга убедили боссов «Баварии» продлить контракт с футболистом. Соглашение с камерунцем заключено до лета 2024 года. По сообщениям журналиста Флориана Плеттенберга, зарплата Эрика в Мюнхене выросла с € 3,5 млн до € 10 млн, включая бонусы. Другой вопрос, что в марте Шупо-Мотингу исполняется 34 года, а летом «Бавария» всё равно собирается выйти на рынок и найти форварда. В качестве усиления рассматриваются, например, Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»).

Согласится ли Шупо-Мотинг снова стать запасным? С другой стороны, Эрик никогда не был токсичным персонажем, положительно влиял на команду. «Бавария» отблагодарила камерунца за игру приличным контрактом, и пока что игрок может кайфовать от статуса одного из главных футболистов команды, а также лучших бомбардиров Бундеслиги. Определённо он это заслужил всей своей карьерой, даже если сказка продлится только до лета.