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Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
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Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг: игра в «ПСЖ» и АПЛ, новый контракт с зарплатой € 10 млн, карьера футболиста

Вечный «баночник» стал лидером «Баварии» под конец карьеры. И нереально вырос в зарплате
Никита Паглазов
Как Эрик Шупо-Мотинг стал лидером «Баварии»
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Эрик Шупо-Мотинг — пример того, что трудолюбие может привести к успеху в футболе даже в 33 года.

Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг – одно из самых неожиданных открытий текущего сезона. 33-летний камерунец никогда не считался футболистом топ-уровня, вершиной его карьеры была роль запасного в «ПСЖ», а затем и в Мюнхене. Однако в сезоне-2022/2023 Шупо-Мотинг преобразился и стал главной атакующей силой «Баварии». Сегодня он может помочь команде пройти экс-клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как так получилось?

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2023, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция

Начинал карьеру камерунец, родившийся в Германии, в родном «Гамбурге». В юниорском возрасте Эрика пробовали на позициях плеймейкера и вингера, однако в итоге он обосновался в центре нападения. Дебют Шупо-Мотинга в Бундеслиге состоялся в августе 2007 года во встрече с «Ганновером». За четыре года в «Гамбурге» он провёл всего 23 встречи, по большей части находясь во второй команде или в аренде (в «Нюрнберге»).

В 2011 году камерунца продали в «Майнц»: он выходил на поле чаще (81 матч), но забил всего 22 мяча за три года. Не самая привлекательная статистика для форварда, но Шупо-Мотинг в 2014-м поехал на повышение – в ещё боровшийся за серьёзные позиции «Шальке». В Гельзенкирхене за те же три года нападающий показал идентичные «Майнцу» показатели – 22 забитых мяча в 106 встречах. Шупо-Мотинг не блистал, не являлся главной атакующей силой, но подкупал набором полезных качеств: при росте в 191 см он обладал отличной скоростью, хорошим дриблингом и пасом, а также умел быстро принимать решения в тяжёлых ситуациях на поле.

Эрик Шупо-Мотинг в «Шальке»

Эрик Шупо-Мотинг в «Шальке»

Фото: TF-Images/Getty Images

По окончании контракта с «Шальке» Эрик отправился в АПЛ: на правах свободного агента он перешёл в «Сток Сити», подписав контракт на три года. Однако по итогам сезона клуб вылетел в Чемпионшип, а камерунец получил возможность расторгнуть соглашение с командой. За сезон-2017/2018 в «Стоке» он провёл 32 встречи и забил всего пять голов. Но это не помешало переходу Шупо-Мотинга в первый топ-клуб в его карьере – «ПСЖ».

Парижанам был необходим фактурный форвард на скамейку, который не будет портить атмосферу, а станет полезен в определённых игровых ситуациях. За два года во Франции Эрик появлялся на поле не так уж и редко – в 51 матче, забив девять голов. Один из самых важных мячей в карьере Шупо-Мотинга случился на 93-й минуте 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой»: благодаря ему «ПСЖ» вышел в полуфинал, а затем и в финал. К слову, это единственный гол камерунца за парижан в ЛЧ за два года.

Эрик Шупо-Мотинг после гола «Аталанте»

Эрик Шупо-Мотинг после гола «Аталанте»

Фото: David Ramos/Getty Images

Навыки и ментальные характеристики Шупо-Мотинга привлекли «Баварию». В 2020 году Эрик вернулся в Германию, заключив с мюнхенцами однолетний контракт. На протяжении двух сезонов форвард выступал отличной альтернативой Роберту Левандовскому: камерунец забивал по девять голов каждый год, в основном выходя на замену. Также он поддерживал отличную атмосферу в команде, являясь эталоном «профессионального запасного».

Но в 2022 году поляк покинул «Баварию», а мюнхенцы решили сделать ставку в центре нападения на пришедшего Садио Мане, для которого эта позиция – не совсем родная. Неудивительно, что сенегалец так и не заиграл в роли центрфорварда, а в ноябре 2022 года вылетел из-за серьёзной травмы. На первый план вышел Шупо-Мотинг, сполна воспользовавшийся шансом в основе.

Эрик Шупо-Мотинг

Эрик Шупо-Мотинг

Фото: DeFodi Images via Getty Images

Помимо травмы Мане, за Эрика сыграла любовь тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана к фактурным форвардам, любящим играть на команду (Сандро Вагнер в «Хоффенхайме», Юссуф Поульсен – в «РБ Лейпциг»). При этом игрок мюнхенцев действует умнее: он чувствует момент, когда нужно опуститься в глубину или сыграть на опережение, отыграться с партнёром или дождаться мяча в штрафной. Шупо-Мотинг и сам отмечал, что подыгрыш – одна из его сильнейших сторон. Он также замечательно научился играть в стенку с партнёрами, сделав это своей фишкой: Эрик круто замечает движение одноклубников, постоянно пытаясь создать для них моменты (иногда даже слишком, из-за чего заигрывается).

Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман
главный тренер «Баварии»

«Он не совсем классическая девятка, поскольку много предлагает себя между линиями. Скорее, десятка, способная сыграть на острие. Редкий типаж, поэтому мы ценим его».

В текущем сезоне с Шупо-Мотингом случилось то, чего никто не ожидал: он начал регулярно забивать. За 17 игр Бундеслиги форвард забил 10 голов, повторив лучший результат в карьере. Как сообщает Opta, Шупо-Мотинг — самый результативный игрок Бундеслиги с октября 2022 года. За это время футболист отметился 15 забитыми мячами во всех турнирах. Никто из игроков немецкого чемпионата не забил больше. Особенно ударным вышел отрезок в октябре-ноябре 2022 года: за 10 матчей нападающий отметился 10 голами. Сезон-2022/2023 прорывной для Шупо-Мотинга не только по результативности, но и по качеству реализации. Ранее в среднем по карьере он забивал меньше, чем ожидалось. На его счету уже 7,1 xG (ожидаемых голов) к середине сезона (лучший результат – 7,5 в 2020/2021 гг.). Несомненно, Эрик превзойдёт это достижение.

Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
нападающий «Барселоны»

«Если команда играет хорошо, то и форварду проще. Он забивает, находится в хорошей форме. Я его знаю, он хороший парень. Я рад, что он забил несколько голов, но сезон длинный. Могу лишь пожелать ему удачи и надеюсь, что он сохранит такую форму до конца сезона».

Сам футболист отмечает, что никакого секрета его невероятного прогресса нет, он просто продолжал играть в своём стиле: «Я не делал ничего особенного, никак не менял подход к делу. Просто продолжал хорошо тренироваться и ждать возможности, вот и всё. Счастлив быть частью «Баварии» и получать так много минут».

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Голевые подвиги и отличная игра Шупо-Мотинга убедили боссов «Баварии» продлить контракт с футболистом. Соглашение с камерунцем заключено до лета 2024 года. По сообщениям журналиста Флориана Плеттенберга, зарплата Эрика в Мюнхене выросла с € 3,5 млн до € 10 млн, включая бонусы. Другой вопрос, что в марте Шупо-Мотингу исполняется 34 года, а летом «Бавария» всё равно собирается выйти на рынок и найти форварда. В качестве усиления рассматриваются, например, Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»).

Согласится ли Шупо-Мотинг снова стать запасным? С другой стороны, Эрик никогда не был токсичным персонажем, положительно влиял на команду. «Бавария» отблагодарила камерунца за игру приличным контрактом, и пока что игрок может кайфовать от статуса одного из главных футболистов команды, а также лучших бомбардиров Бундеслиги. Определённо он это заслужил всей своей карьерой, даже если сказка продлится только до лета.

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