«Бавария» мечтала о звезде сборной Германии на ЧМ-2022. Что сейчас с карьерой Фюллькруга?

Форвард забивает не так много, как прежде, но всё ещё лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Германии закончила выступление на групповом этапе. Немцы заняли третье место и не вышли в плей-офф турнира. Германия выиграла только у Коста-Рики (4:2), а единственным её спасителем стал нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг. Этой зимой форвард мог перебраться в «Баварию», но трансфер не состоялся. Рассказываем, что сейчас происходит с карьерой нападающего.

Как Фюллькруг тащил сборную Германии на ЧМ-2022

Осенью 2022 года 30-летний форвард впервые получил вызов в национальную команду. Перед чемпионатом мира Никлас помог сборной Германии обыграть Оман (1:0), забив на 80-й минуте. Выйдя в матче с Оманом, нападающий стал самым возрастным дебютировавшим полевым игроком сборной Германии за последние 20 лет. Несмотря на гол в товарищеской игре, Фюллькруг вышел на поле во всех трёх матчах ЧМ-2022 со скамейки, а не в старте.

Его появление за 11 минут до конца встречи с Японией не оказало никакого влияния на исход матча – Германия проиграла со счётом 1:2. А вот с Испанией и Коста-Рикой он был главной действующей силой немцев: забил гол и принёс ничью в матче с европейским соперником (его мяч летел со скоростью 118 км/ч – третий удар по силе на турнире), а в игре с южноамериканской сборной отметился забитым мячом и результативной передачей. В этих матчах нападающий «Вердера» провёл на поле 20 и 35 минут соответственно, но его действия не помогли немцам выйти в плей-офф чемпионата мира.

Никлас Фюллькруг нападающий сборной Германии «Я не боюсь заявить: меня пугает, как в Германии восприняли провал сборной, – сначала поражение от Японии, а потом вылет на групповой стадии. Это чрезвычайный позор. Сборной порой желают провала, а не успеха. Не знаю, почему так происходит. Я могу сказать только одно: каждый футболист на поле невероятно гордится тем, что носит майку сборной».

Интерес «Баварии» и выступления за «Вердер»

Уже во время турнира к нападающему появился интерес от «Баварии». По информации Sportbuzzer, руководству мюнхенцев понравилась игра форварда за «Вердер» и сборную Германии. Контракт Фюллькруга рассчитан до лета 2025 года. «Бавария» рассчитывала приобрести нападающего зимой, так как «Вердеру» нужны деньги, но сделка так и не состоялась. Клуб готов был отпустить Никласа в «Баварию» за € 10 млн. По информации Abendzeitung München, мюнхенцы продолжают следить за футболистом. Он, Гарри Кейн («Тоттенхэм») или Маркус Тюрам («Боруссия» Мёнхенгладбах) могут оказаться летом в команде Юлиана Нагельсмана.

Никлас Фюллькруг Фото: Carmen Jaspersen/Getty Images

Фюллькруг впервые сверкнул в Бундеслиге в сезоне-2017/2018. Тогда он забил 14 голов в 34 матчах за «Ганновер» после перехода из «Нюрнберга». В следующие два сезона Никлас не был так эффективен: получил несколько повреждений, были проблемы с гиалиновым хрящом и разрыв крестообразной связки. Первые два года в «Вердере» ему дались непросто: он забил 10 мячей в 32 матчах во всех турнирах. А вот в прошлом оформил 19+8 в 33 играх Второй Бундеслиги.

Удивительно, что нападающий перенёс свою результативность в элитный дивизион. До ЧМ у него было 10 голов в 14 матчах, а после – четыре мяча в восьми играх. Сейчас у «Вердера» пять поражений в восьми последних встречах, а Фюллькруг – лучший бомбардир чемпионата Германии. В этом сезоне форвард принёс 14 очков своей команде. Благодаря этому «Вердер» идёт на 11-м месте с 30 очками после 23 туров. Неплохой показатель для команды, поднявшейся из низшего дивизиона.

Никлас пропустил один матч из-за травмы. У него есть ещё 12 матчей до конца чемпионата, чтобы вернуть свою результативность на уровень до ЧМ-2022. Ведь «Бавария» следит и может сделать летом ставку на другого форварда.