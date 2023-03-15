«Вот почему я его заменил». Реакция Гвардиолы и Европы на шоу Холанда в ЛЧ

«Если он продолжит в том же духе, его именем назовут улицу», – сказал вчера про Эрлинга Холанда комментатор BT Sport. Его коллега согласился: «Он как Супермен. Это невероятно».

Норвежский вундеркинд в матче с «Лейпцигом» забил пять мячей, подняв общее количество голов в сезоне до 39 во всех соревнованиях и побив тем самым рекорд, установленный игроком «Манчестер Сити» Томми Джонсоном в 1929 году. А ведь это ещё не конец сезона. Холанд бы мог побить и рекорд Лионеля Месси (забить больше пяти в матче плей-офф ЛЧ), если бы Хосеп Гвардиола не заменил его на 63-й минуте, но главный тренер произвёл замену намеренно – чтобы футболист не расслаблялся.

«Если бы он достиг этого рубежа в 22 года, ему было бы скучно до конца жизни, – сказал Гвардиола после матча. – Теперь у него есть цель на будущее. Вот почему я сделал замену. И я не знал, что рекорд принадлежит Месси – мне сказали после матча».

Суммарно Холанд своими пятью мячами установил пять рекордов

Стал игроком, который быстрее всех пересёк отметку в 30 голов в Лиге чемпионов — ему понадобилось на это 25 игр.

Стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов — Холанду 22 года 7 месяцев и 21 день.

Попал в число рекордсменов в компанию к Луису Адриано и Месси по количеству забитых мячей в одном матче (5).

Забил наибольшее количество мячей за сезон за «Манчестер Сити» — 39.

Забил наибольшее количество мячей в Лиге чемпионов за «Манчестер Сити» за сезон — 10.

«Холанд совершенно уникален в перемещении по полю, – пишет норвежское издание TV2. – Он может бить правой, левой и головой. У него хорошее чувство пространства, поэтому он часто стоит там, куда падает мяч. Эту интуицию довольно сложно натренировать. Это то, с чем вы должны родиться».

Эрлинг Холанд Фото: Shaun Botterill/Getty Images

The Guardian назвал Холанда сногсшибательным и неудержимым – и весь этот образ, по мнению издания, совершенно стирает из головы факт, что ему всего 22 года. «К тому моменту, как Холанд покинул поле на 63-й минуте, он нанёс восемь ударов, и все восемь попали в створ, забил пять голов и сделал 11 передач. Вот футболист, который, кажется, сводит футбол к его базовой единице, идеальный пример математики, суперпроводник забивания голов. Футболист, который олицетворяет силу, остроту и уверенность ярче, чем кто-либо другой. Откровенно говоря, здесь у нас отвисла челюсть — он неудержимый.

К тому времени, когда его пятый мяч попал в сетку на 57-й минуте, Холанд уже не праздновал, а просто смеялся — как человек, утопающий в мёде. Легко забыть, видя только его габариты, силу и уверенность, что он всё ещё немного глуповатый 22-летний парень, что он никогда не выигрывал крупных трофеев, путешествует с отцом, никогда не испытывал сильного давления и только готовится к этим моментам. Даже посреди этого зрелища силового футбола, жёсткой игры, мускулов Лиги чемпионов он может сохранять эти нотки невинности и веселья. При этом у него нет сильных или слабых сторон: у него есть суперсила и безразличие к мнению окружающих».

Independent, анализируя в целом матч, довольно ёмко сформулировал мысль о Холанде: «Неистовое и властное – это было его лучшее выступление в «Сити». Он был слишком быстр, слишком велик, слишком безжалостен и слишком точен для «Лейпцига». Немецкий клуб выглядел разорванным и вызывал жалость».

«Особые способности великого норвежца полностью проявились в этом всемогущем представлении, — пишет The Sun. – Он был на голову выше остальных благодаря пятизвездочному шоу в очередной рекордный для него вечер». «Казалось, на поле появился второй Эрлинг Холанд, – добавляет восхищений The Telegraph. – Ещё один Холанд, который мог делать подборы, играть с обеих сторон штрафной площади и забивать каждые 12 минут».

И пока в Англии и Норвегии восхищаются Холандом, в Германии пытаются прийти в себя.

«Чрезвычайно горький вечер в Лиге чемпионов для «Лейпцига», – пишет Kicker. – Шанс расстроить звёздный состав «Манчестер Сити» был после ничьей 1:1 в первом матче был, но он был пресечён ещё в самом начале ответного. По итогам дня на «Этихаде» «Лейпциг» получил самое крупное поражение в истории клуба. «Там мы были съедены», — вынужден был признать защитник Бенджамин Хенрихс. – Я никогда в своей карьере не проигрывал со счетом 0:7, это очень больно». Соперник в этот вечер был слишком большим для маленького «Лейпцига». А Холанд – чрезвычайно голодным до голов».

«Лейпциг» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«У обладателя Кубка Германии не было шансов против силы Холанда, – констатирует Welt. – «Лейпциг» хотел играть смело и агрессивным прессингом навредить команде Гвардиолы, но на глазах 53 000 зрителей всё оказалось совсем иначе. «Манчестер Сити» с самого начала оказывал большое давление, имея высокий процент владения мячом. Никаких реальных шансов забить в первые 45 минут. Единственным, кто сверкал на поле, был Холанд, превратившийся когда-то в звезду мирового класса под руководством тренера «Лейпцига» Марко Розе в «Зальцбурге». Тренер ещё тогда говорил: «Вы никогда не сможете полностью устранить его». И оказался прав».

В Bavarian football news вспомнили, что вместо «Сити» Холанд мог перейти в «Баварию»: «Прошлой весной Холанд встретился со спортивным директором клуба. Секретные переговоры, вероятно, поставили точку в возможном переходе норвежца в «Баварию»: тогда стало окончательно понятно, что мюнхенцы не могут перебить финансовое предложение «Сити». Но это также является доказательством, что «Бавария» до последнего была в игре.

И вот он забивает пять «Лейпцигу», проталкивая в одиночку «Сити» в четвертьфинал. Но никто — абсолютно никто — не вспомнит ничего, кроме доминирующего выступления Холанда. Некоторые невежественно сомневающиеся упрекали Холанда в том, что он просто ещё один нападающий среднего уровня из Бундеслиги, однако теперь у норвежской звезды 39 голов и пять передач в 36 играх во всех соревнованиях. Неплохо для выпускника «лиги фермеров», а? Только представьте, как бы он забивал за «Баварию» после ловких пасов Томаса Мюллера или Джамала Мусиалы. Что это было бы за зрелище…Хотя, может быть, в следующий раз. Забивать все эти голы в «Манчестер Сити» через какое-то время надоедает, верно?»

Что писали болельщики

Пользователь с ником El Nino написал: «Хосеп Гвардиола заменил Холанда, чтобы тот не смог побить рекорд Месси».

@Etleauu: «В одном матче Эрлинг Холанд забил столько же голов, сколько Бензема в сезоне-2017/2018 Лиги чемпионов».

@Diman235442: «Меньше чем за час Холанд кладёт пятерку, как будто это не плей-офф, а молодёжный Гондурас.

Не верю, что за нас играет лучший завершитель атак в мире на данный момент».

Эрлинг Холанд Фото: Catherine Ivill/Getty Images

@taranenko: «Холанд – убийца».

@8ktoto8: «Эрлинг Холанд сыграет нового Джона Уика».

@lenatea13: «Холанд не человек».

@Vlatko_Werder: «Холанд – дерево, не может забить шесть голов даже».

@zhanklodvandam: «Пусть кто-нибудь нажмёт кнопку «стоп» в Холанде».

@_Jaybeet04th_: «Холанд – самый результативный бомбардир, а вы говорите о каких-то Месси и Роналду».