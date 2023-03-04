Агент Холанда намекнула на трансфер Эрлинга в «Реал»? Что нужно знать о возможном переходе

Эрлинг Холанд штампует голы за «Манчестер Сити». В этом сезоне он наколотил 33 мяча в 33 матчах во всех турнирах за «горожан», которые продолжают борьбу в трёх соревнованиях. За два с половиной года в дортмундской «Боруссии» норвежец выиграл только Кубок Германии. Эрлинг должен взять с «МС» больше трофеев, но игра команды с его приходом сильно изменилась.

Сейчас «Сити» на втором месте в АПЛ, продолжает борьбу за Кубок Англии и сыграл вничью с «Лейпцигом» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов. Главная цель клуба – победа в ЛЧ, до которой Холанд и должен помочь добраться. Но поможет ли?

После смерти Мино Райолы дела 22-летнего футболиста ведёт Рафаэла Пимента. Она оценивает игрока в € 1 млрд, но прекрасно понимает, что ни один клуб не готов заплатить такую сумму за её клиента. Контракт Эрлинга с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года, и Пимента буквально намекает, что норвежец может уйти из команды намного раньше. И даже куда.

Рафаэла Пимента агент Эрлинга Холанда «Кроме АПЛ, есть ещё и «Реал». Там есть что-то, о чём мечтают футболисты. У «Реала» нет матчей такого уровня каждую неделю, но у них есть ЛЧ. В Мадриде поддерживают это волшебство. Когда мы составляем планы на будущее, нам нужна цель. Возможно, мы не достигнем её, но если мы не будем знать, куда идём, то точно не дойдём. Мы строим планы даже на 15 лет вперёд. Мы не можем сидеть и ждать».

Разговоры о «Реале» появились не просто так. Летом 2022 года AS писал, что у мадридцев есть план подписать форварда в 2024 году. В «Реале» считают, что норвежец будет идеальной заменой Кариму Бензема. По осенней информации того же источника, стороны установили контакт ещё до перехода игрока в «Ман Сити». «Реал» намерен активировать отступные, прописанные в контракте Эрлинга. По разным данным, они составляют € 180–200 млн. Руководство испанского гранда считает, что «Реал» – это отличное место для завоевания «Золотого мяча» и победы в Лиге чемпионов. Сам футболист, как сообщает AS, осенью начал изучение испанского языка, чтобы лучше понимать Хосепа Гвардиолу и его штаб. Скорее всего, не только из-за этого.

Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола Фото: Chris Brunskill/Getty Images

По информации Marca, в контракте Холанда с «Манчестер Сити» есть пункт, согласно которому в 2024 году он может продолжить карьеру в мадридском клубе. В Англии нельзя прописывать конкретные суммы отступных, их активация привязана к достижению игроком задач в «Манчестер Сити». Об этом также писали El Chiringuito и каталонский радиокорреспондент Ориоль Доменек, который упомянул, что игрок может перейти и в «Барселону». Этот пункт распространяется «на определённые клубы за пределами Англии». «Манчестер Сити» и Гвардиола всё отрицали, но The Athletic подтвердил – отступные есть, хотя детали неизвестны.

Кажется, Эрлинг Холанд – максималист и хочет себя попробовать в нескольких чемпионатах, как Криштиану Роналду. По крайней мере, так считает его отец.

Альф-Инге Холанд отец Эрлинга Холанда «Думаю, Эрлинг хочет попробовать свои силы во всех топ-чемпионатах. В каждой лиге он будет проводить максимум по три-четыре года. Это может быть два с половиной года в Германии, два с половиной года в Англии, а потом Испания, Италия, Франция, верно? Мы не знаем, сложится ли всё именно так, но мне кажется, что он хочет попробовать себя во всех крупных лигах».

Получается, трансфер в «Реал» всё же возможен?