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«Ман Сити» — «Лейпциг» — 7:0, Лига чемпионов, решения Гвардиолы помогли Холанду сделать пента-трик — тактика, разбор

Гвардиола впечатлил не меньше Холанда! Детали исторического разгрома от «Сити» в ЛЧ
Евгений Ломоносов
«Ман Сити» — «Лейпциг» — 7:0
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Пеп подстроился под «РБ Лейпциг» с учётом сильных сторон своих игроков. И растоптал соперника.

«Манчестер «Сити» уничтожил «Лейпциг» со счётом 7:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Из футболистов героем встречи стал нападающий английской команды Эрлинг Холанд — забил пять мячей. Восторгов от его игры – масса. Но, отдавая должное ему, нельзя не отметить решения главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы — благодаря наставнику хозяева владели громадным преимуществом на протяжении всей встречи, в результате чего норвежец восемь раз бил по воротам из штрафной площади.

Робот? Монстр? Инопланетянин? Простите, у нас закончились эпитеты для Холанда Робот? Монстр? Инопланетянин? Простите, у нас закончились эпитеты для Холанда

Подтверждения громадного преимущества «Манчестер Сити»:

  • 23 — 4 по ударам
  • 20 — 2 по ударам из штрафной
  • 66,5% — 33,5% по владению мячом
  • 91% — 79% по точности передач
  • 647 — 332 по количеству передач. 

Таковы данные WhoScored. А ведь в первом матче соперники сыграли вничью, забив друг другу по одному мячу. Очевидно, теперь план Гвардиолы сработал полностью.

Если коротко и пока без погружения в детали, то Гвардиола так настроил игру своей команды, что она оказалась очень неудобна «Лейпцигу», чью схему можно обозначить как 4-4-2. При обороне у немецкой команды выше других соперника встречают Тимо Вернер и Эмиль Форсберг, при атаке швед может опускаться в глубину, но в целом тоже действует высоко. Перейдя к деталям, мы придём к тому, что тренер «Ман Сити» полностью раскусил соперника, а его игроки исполнили все замыслы.

Расстановка «Лейпцига»

Расстановка «Лейпцига»

При прессинге «Ман Сити» отзеркалил расстановку соперника

Применив при игре без мяча схему 4-4-2, Гвардиола выбрал один из самых действенных способов разрушить чужую игру. По этой причине мяч у «Лейпцига» почти не задерживался — под пристальным вниманием были все футболисты.

Расстановка «Манчестер Сити» при обороне

Расстановка «Манчестер Сити» при обороне

Центральных защитников «Лейпцига» прессинговали либо Де Брëйне и Холанд, либо Бернарду Силва и Грилиш. Если это делали первые двое, то перекрывали линию передач на центральных полузащитников; если подобное давление оказывали крайние хавбеки, то закрывали линию передач на крайних защитников. Футболисты немецкой команды оказывались в тупике.

Показателен второй гол Холанда. Быстрая атака началась с его успешного прессинга — ускорившись на центрального защитника Орбана и одновременно перекрыв возможность передачи в центр поля, норвежец не оставил оппоненту никаких вариантов, кроме как сыграть назад на голкипера, который был вынужден спешно выносить мяч. В этом эпизоде, как и в других, в прессинге качественно сработали и партнёры норвежца.

Холанд прессингом заставляет Орбана сыграть назад. Пас направо готов перехватить Грилиш

Холанд прессингом заставляет Орбана сыграть назад. Пас направо готов перехватить Грилиш

За матч футболисты «Манчестер Сити» совершили 11 отборов и перехватов, 8 из них — на чужой половине поля. При этом футболисты «Лейпцига» под прессингом бессчётное количество раз теряли мяч, в том числе у них 19 выносов мяча куда попало.

При владении «Ман Сити» преуспел за счёт создания численных преимуществ

В начальной фазе владения мячом «горожане» использовали схему 3-2-5. За счёт тройки сзади было удобно разбивать чужой прессинг, ведь у «Лейпцига» в первой линии всего двое прессингующих.

Также такая структура позволяла команде Гвардиолы устранять свои ошибки при владении, если бы они случались. Но их почти не было: из трёх защитников и двух игроков в опорной зоне только у Аканджи точность передач опустилась ниже 90%, но при этом всё равно оказалось на высоком уровне — 87%.

«Манчестер Сити» в начальной фазе владения мячом

«Манчестер Сити» в начальной фазе владения мячом

При позиционных атаках Аке поднимался в атаку по левой бровке. С одной стороны, помогал разыгрывать мяч и создавать остроту. У него есть даже два ключевых паса — больше, чем у других защитников.

С другой стороны, с такой манерой игры Аке был важным игроком при переходе своей команды от атаки к обороне, позволяя «Ман Сити» качественно разрушать далеко от своих ворот — благодаря ему достигался баланс. В итоге среди защитников ему не оказалось равных и по перехватам — два.

«Манчестер Сити» в позиционной атаке

«Манчестер Сити» в позиционной атаке

Когда «Манчестер Сити» доходил до чужих ворот, то за счёт атакующей пятёрки создавал преимущество в линии защитников «Лейпцига». На острие действовал Холанд, по бровкам включались Бернарду Силва и Грилиш, а по полуфлангам высоко поднимались Де Брёйне и Гюндоган! Когда соперник действует в четыре защитника, то в этой линии у атакующей команды есть шанс создать численное преимущество, что Гвардиола и продемонстрировал.

Навес Де Брёйне на Гюндогана в позиционной атаке

Навес Де Брёйне на Гюндогана в позиционной атаке

У «Лейпцига» не было шансов

Когда состав одной команды заведомо сильнее, а тренер разрабатывает безукоризненный план, который футболисты чётко реализует, то у более слабой команды нет никаких шансов. Отсюда и 7:0.

«Лейпцигу» не в чем себя винить, как и тренеру команды Марко Розе. На данный момент «Ман Сити» первый по стоимости состава (€ 1,05 млрд), тогда как немецкая команда только 15-я (€ 493,3 млн).

Возможно, тренер был самонадеян, когда перед игрой заявлял, что его команда хочет много владеть мячом. Да, если бы гости припарковали автобус, могли бы проиграть не так крупно. Но, во-первых, «РБ Лейпциг» «автобусом» при Марко Розе не играет. Во-вторых, право рискнуть у гостей было — ведь в первой игре атакующий стиль позволил немцам сыграть вничью. А вчера победила та команда, которая и должна была. И, похоже, такой «Сити» уничтожил бы «Лейпциг» при любой тактике немецкого клуба. Уж слишком хорош был не только Холанд, но и Гвардиола.

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