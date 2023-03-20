Российские вратари потерялись в Европе. Кандидаты в сборную — безнадёжные запасные

В РПЛ российским вратарям очень комфортно. Из-за лимита на легионеров почти все клубы используют на этой позиции игроков с паспортом РФ. А вот в Европе – совсем другая история. Попадая в достаточно сильные зарубежные лиги или команды, наши голкиперы проигрывают конкуренцию и оказываются в запасе. Сейчас четверо из пяти российских вратарей за границей прилипли к скамейке.

В последнее время более-менее стабильно играл только Станислав Крицюк – за «Жил Висенте» в Португалии. Но, к сожалению, месяц назад экс-голкипер «Зенита» получил очередную травму и выбыл на неопределённый срок. Остальные и не имели шансов проявить себя.

Андрей Лунёв, «Байер»

Андрей Лунёв Фото: Federico Gambarini/Getty Images

Лунёв изначально ехал в Германию не на роль первого номера. У «Байера» есть прекрасный финский вратарь, капитан команды – Лукаш Градецки. Чтобы подвинуть его из основы, Андрей должен был носить фамилию Куртуа или как минимум Мартинес. В нынешнем сезоне кандидат в сборную России сыграл только один матч – с «Аугсбургом» (1:2) в Бундеслиге. Да и то лишь по той причине, что Градецки заработал дисквалификацию за удаление. И хотя «Байер» выступал на три фронта, нашему легионеру не дали больше 90 минут. Вдобавок травмы продолжают преследовать экс-зенитовца. С середины августа по середину сентября он восстанавливался от повреждения подколенного сухожилия, а с января 2023-го и по сей день залечивает травму спины. Контракт Лунёва заканчивается летом, и, кажется, оставлять его не собираются.

«Мы заключили соглашение с крупнейшей английской компанией CAA Base, сотрудники которой являются представителями Лунёва в Великобритании до конца летнего регистрационного периода. Задача – летом найти новый клуб. Мы знаем об интересе со стороны «Карабаха» и одной команды турецкой Суперлиги. Сейчас переход не состоялся только из-за травмы Андрея. Если бы повреждения не было, то в это трансферное окно Андрей с большой долей вероятности перешёл бы в Турцию. Посмотрим, будет ли этот вариант летом. Рассматривает ли Лунёв возвращение в Россию? Приоритет Андрея – остаться в Европе. В Россию возвращаться пока не хотелось бы», – рассказывал в феврале агент вратаря Антон Смирнов.

Никита Хайкин, «Бристоль Сити»

Никита Хайкин Фото: Marcio Machado/Getty Images

Хайкин мечтал вернуться в Англию, где провёл часть жизни и тренировался в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга». Ради исполнения своего желания он даже отказался от стабильного выступления в еврокубках за «Будё-Глимт» – не стал продлевать зимой истекший контракт с норвежским клубом. Для «Будё-Глимт» уход россиянина был большой потерей, а вот для самого Никиты переход в «Бристоль Сити» пока не выглядит серьёзным приобретением.

Подписав в январе контракт с клубом из Чемпионшипа, Хайкин сказал:

«Я всегда хотел вернуться в Англию, поэтому очень счастлив быть здесь. Условия тут просто фантастические, и я рад, что смогу воспользоваться ими по максимуму. Хотел бросить себе вызов и поиграть в сильной лиге. Выложусь на 100%».

Казалось, у кандидата в сборную России точно будет шанс в Чемпионшипе. Его конкурент Макс О’Лири, ставший основным голкипером «Бристоль Сити» по ходу сезона, ничего особенного собой не представлял по меркам английского футбола. Но пока Хайкин может выкладываться только на тренировках – ему не дали ни минуты!

Девять матчей Чемпионшипа и две встречи Кубка Англии россиянин провёл в запасе. Его команда за это время проиграла лишь трижды (одно из этих поражений – от «Манчестер Сити» со счётом 0:3 в кубковом турнире), а О’Лири пять раз сыграл «на ноль». Наверное, тренеры не видят, чтобы ирландец в чём-то уступал Хайкину.

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос»

Юрий Лодыгин Фото: pao.gr

Лодыгин уехал из России летом 2020-го после странного периода в тульском «Арсенале». Полгода отдыхал от футбола, а потом, вернувшись в Грецию, выдал сильные полтора сезона в «ПАС Янине». В прошлом чемпионате у Лодыгина было 14 «сухарей» в 32 матчах и хороший показатель отражённых ударов, а сама команда забралась в топ-6. После этого о Юрии вспомнили большие клубы. Наш голкипер выбрал предложение «Панатинаикоса» и, пожалуй, ошибся. Не с финансовой точки зрения – с карьерной. В греческой лиге играет итальянец Альберто Бриньоли, а Лодыгина выпускают на поле только в Кубке страны. У россиянина четыре матча, три пропущенных мяча и два «сухаря» за весь сезон.

«Понимал, что я иду не первым номером, – объяснял свой выбор Лодыгин. – По итогам прошлого сезона я лучший вратарь лиги. Перехожу в клуб, который в прошлом сезоне провёл сложный, но успешный сезон. И ребята, которые играли до меня, заслуживали насладиться этим успехом. Я и про квалификацию Лиги конференций, и про старт чемпионата. В Европе у нас не сложилось так, как хотелось. Но в начале чемпионата у нас было 10 из 10 побед. Я нормальный адекватный человек. 10 побед, из них семь «на ноль», три пропущенных мяча. Просто понимаю, что моё время не пришло. Не могло быть, чтобы я пришёл и с первого матча стал основным. Это было бы ненормально по отношению к футболистам, которые уже были в команде. Они заслужили играть…

Настанет момент, когда займу место в воротах. Поэтому для меня важно, чтобы мы выиграли чемпионат, пробились в Лигу чемпионов. С негативом к этой ситуации не отношусь… Когда команда будет нуждаться во мне, чтобы я что-то исправил, буду рядом».

Сейчас «Панатинаикос» лидирует в гонке за золото – оторвался от АЕКа на два очка. Это может быть их первое чемпионство с 2010 года.

Иван Злобин, «Фамаликан»

Иван Злобин Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Экс-голкипер ЦСКА уже семь с половиной лет в Португалии. Четыре года Злобин провёл в топ-клубе страны «Бенфике» и в какой-то момент был близок к тому, чтобы побороться за место в основе лиссабонских «орлов». В сезоне-2019/2020 Иван даже сыграл семь матчей за первую команду «Бенфики» в Кубке Португалии и Кубке лиги (два – «на ноль»). Стабильно попадал в заявку на игры в Лиге чемпионов и Примейре. Оставалось сделать один шаг, и карьера россиянина в Европе удалась бы.

Летом 2020-го Злобин отправился в «Фамаликан» за стабильной практикой. «Бенфика» даже немного заработала на его трансфере – € 1 млн. Иван начинал тот сезон основным голкипером, но, пропустив 12 мячей в пяти стартовых турах, присел на скамейку. И с тех пор не вылезает из запаса. В прошлом сезоне он принял участие лишь в одном матче чемпионата Португалии (пропустил два гола), а в нынешнем сыграл один раз в Кубке лиги («на ноль»). Тем не менее Злобин не уходит из «Фамаликана» – продолжает ждать своего шанса.

«Как удаётся справляться с ролью запасного? Была проделана хорошая работа с психологом. Я начал работать с ним ещё в «Бенфике». Мы общались на профессиональные темы, например, о концентрации внимания…. Особенно работа с психологом помогает, когда ты узнаешь, что вне заявки», – объяснял Злобин.

Бонусом в этой истории с нашими голкиперами-легионерами можно упомянуть трансфер ещё одного российского вратаря, выступающего за границей, – Ивана Коновалова. В зимнее окно он ушёл из шотландского «Ливингстона», в составе которого провёл всего по четыре матча в чемпионате и Кубке лиги. Конкуренцию выиграть не удалось, и Коновалов подписал контракт с «Тоболом» из Казахстана.

В материале использованы цитаты из интервью для Sport24, Sports.ru и официального сайта «Бристоль Сити».