Клубы АПЛ мечтают о таланте из Швеции. Он уже отказал «Челси»

Скандинавские страны всё чаще обогащают лучшие чемпионаты своими талантами: чего только стоят выступления Мартина Эдегора и Эрлинга Холанда в текущем сезоне! Свои изумруды есть и в Швеции: в той же Англии играют Деян Кулушевки, Александер Исак и Энтони Эланга. А вот 18-летний Хуго Ларссон из «Мальмё» уже дважды отказал клубам из АПЛ. Кто он такой и что в нём рассмотрели топы — в этом материале.

Хуго Ларссон Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Хуго Ларссон — что о нём нужно знать?

Выступает на позиции центрального полузащитника, но действует ближе к опорной зоне. CIES (Международный центр спортивных исследований) недавно даже внёс его в список десяти самых перспективных оттянутых плеймейкеров планеты до 21 года.

У него есть всё для игры в опорной зоне: он быстрый, техничный, габаритный (187 см), здорово отдаёт как короткие (87% точных), так и длинные (65%) передачи, вовремя идёт в отбор или перехват. Прошлый сезон — первый для Хуго на профессиональном уровне. Но он впечатлил настолько, что стал лучшим молодым игроком шведского чемпионата, а после ещё и дебютировал в сборной Швеции.

Хуго Ларссон Фото: Maja Hitij/Getty Images

Интересно, что начинал Ларссон в нападении: сначала играл чистого форварда, а потом и вингера. По словам тренеров, был великолепен и много забивал. После одного из детских турниров даже ездил на просмотры в «Челси» и «Болтон», но в итоге оказался в академии «Мальмё».

Как раз в структуре шведского клуба его постепенно и перевели в середину, потому что Ларссон рос медленнее сверстников, показатели в атаке просели. Решили, что игрок с такой сообразительностью должен играть в полузащите.

В академии Хуго долго выступал за команду U16, а тренеры уверяли, что это пойдёт только на пользу. Так и оказалось: парень после этого резко скакнул в U19, а ещё через полгода дебютировал за взрослую команду «Мальмё».

Отказы английским клубам

В 2021 году Хуго вновь попал на просмотр в «Челси». Он сыграл с лондонцами на молодёжном турнире в Бельгии, забил гол и впечатлил скаутов. Но от перехода отказался. И даже объяснил своё решение.

Хуго Ларссон полузащитник «Мальмё» О несостоявшемся переходе в «Челси»:

«Для меня слишком рано переходить в «Челси». Лучше продолжить своё развитие дома, в «Мальмё».

Этой зимой хавбек вновь мог оказаться в Англии. На этот раз с предложением в € 12 млн обратился «Борнмут». Клуб планировал сразу после подписания отправить Хуго в «Лорьян» на правах аренды. Но швед вновь отказал.

Хуго Ларссон полузащитник «Мальмё» О несостоявшемся переходе в «Борнмут»:

«Лорьян» не совсем подходящий вариант продолжения карьеры. А переход сразу в «Борнмут» — слишком большой шаг».

Рано или поздно Хуго окажется в топ-чемпионате. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что многие гранды следят за прогрессом игрока, а трансфер вполне может стать рекордным для Швеции – особенно учитывая интерес из АПЛ. А клубы оттуда, как известно, денег не жалеют.