Армения сыграет исторический матч с Турцией. Раньше «футбольная дипломатия» проваливалась

Матч отборочного этапа Евро-2024 между Армений и Турцией – большое события для обеих стран с политической точки зрения: с 2021 года обе стороны начали процесс нормализации двусторонних отношений, которые на протяжении десятилетий были осложнены из-за ряда вопросов. Эта встреча – вторая попытка посредством футбольной дипломатии сделать шаг навстречу друг другу.

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Главная причина холодных отношений — геноцид, который Турция не признаёт

В XV веке Армения стала площадкой для борьбы между Османской империей и Персией – в итоге территория страны была поделена между этими государствами, образовав Западную Армению (Османская империя) и Восточную (Персия). В 1801 году часть Восточной Армении была присоединена к России, а после русско-иранской войны 1826-1828 гг. полностью вошла в состав Российской империи. Большая же часть страны осталась под игом Турции, и условия жизни армян, которых там проживало немало (точное число установить невозможно, так как данные переписи фальсифицировались), были тяжёлыми.

Армянское население, исповедовавшее христианство, получило статус «Зимми», то есть «второразрядных граждан», чьи свободы и возможности были сильно урезаны. При этом им разрешили посещать храмы, говорить на своём языке, заниматься ремеслом, из-за чего многие армяне смогли разбогатеть. Но при султане Абдул-Гамиде II условия стали невыносимыми: армяне оказались в тисках кровавого террора.

Новый султан установил самодержавный режим, отменил Конституцию 1878 года, которая предусматривала равенство всех национальностей, и начал притеснять армянское население. И во многом это было связано со страхом: в умах армян росли революционные настроения, зарождались националистические идеи, в основе которых были требования о большей автономии. В 1895 году на армянские общины обрушились пожары, голод и разбои, а многократные петиции в адрес европейских держав с просьбами помочь не работали. Спасение должно было прийти от младотурков, которые хотели свергнуть режим Абдула-Гамида II: они обещали армянам широкие демократические и конституционные свободы, по сути – равноправие наряду с турецким населением. Но с приходом к власти младотурков начался новый виток репрессий против армянского населения.

Газета «Новое время» писала: «Золотые горы, обещанные армянам конституционной Турцией, оказались обманом. Вместо земного рая новая Турция устроила новую армянскую резню, которая по размерам и свирепости напоминает злейшие времена старой Оттоманской империи». Массовые демонстрации с требованиями большей автономии, которые прошли в Адане в 1909 году, привели к резне, жертвами которой стали свыше 20 тысяч человек.

В период с 1909 по 1913 год младотурки, входившие в состав движения «Единение и прогресс», стали всё больше склоняться к националистическому будущему Османской империи: если изначально они говорили о равенстве национальностей и вероисповеданий, то потом они пришли к том, что немусульмане должны интегрироваться, чтобы создать культурно и этнически однородное турецкое общество. Армяне достижению этой цели мешали.

Массовое истребление армянского населения началось в годы Первой мировой войны: мужчин мобилизовывали, а потом разоружали, закапывая живьём или убивая; народ массово депортировали в лагеря, но до них доходили далеко не все – многие погибали в пути от голода, обезвоживания и пыток конвоя. Проводились массовые казни, людей резали, сжигали и пытали. Точное число жертв геноцида не установлено до сих пор, но считается, что турки истребили по меньшей мере около миллиона армян.

Факт геноцида до сих пор не признан Турцией, и это одна из главных причин тяжёлых двусторонних отношений.

Стелла, посвящённая памяти жертвам геноцида Фото: РИА Новости

Турция признала независимость Армении в 1991 году, но между странами до сих пор не установлены дипломатические отношения, а сухопутная граница закрыта с 1993-го – тогда Анкара в одностороннем порядке приняла решение о закрытии в знак протеста конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Турция поддерживает Азербайджан. Но потепление есть: ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что с Турцией договорились до лета открыть сухопутные границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами. Через неё после землетрясения в Турции армянская сторона направила гуманитарную помощь, что было большим шагом навстречу друг другу. Позднее, в феврале, Мирзоян говорил, что стороны готовы восстановить дипотношения.

Первая попытка использовать футбол в дипломатических целях провалилась

Шаги к нормализации армянско-турецких отношений начались в 2008 году с футбола: в сентябре тогдашний президент Турции Абдуллах Гюль впервые прибыл в Ереван по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна – сборные обеих стран играли друг против друга в рамках отборочного цикла чемпионата мира – 2010. По его окончании турецкий лидер пригласил Саргсяна на ответный матч.

С этого момента контакты по налаживанию двусторонних отношений, которые велись в Швейцарии при посредничестве МИДа страны, перестали быть тайными: и в Анкаре, и в Ереване поняли, что отсутствие дипломатических отношений не отвечает требованиям современного положения дел в регионе.

За четыре дня до ответного матча в Цюрихе стороны подписали «исторические договоры» – протоколы о нормализации двусторонних отношений. После игры в Бурсе глава МИД Армении заявил, что подписанные соглашения «откроют ту закрытую дверь, которая долгие годы разделяла два народа, и дадут возможность заложить основы для развития отношений между двумя странами».

«Как показывает опыт, футбол может быть не только спортивным событием, он может иметь иное звучание», – добавил тогда Налбандян.

Но футбольная дипломатия не сработала: подписанные в Цюрихе протоколы должны были ратифицировать парламенты двух стран, но 22 апреля 2010 года Саргсян своим указом приостановил процесс, объяснив это неготовностью Турции продолжать начатый процесс.

С тех пор Армения и Турция на футбольном поле больше не встречались, а вот армянские и турецкие министры вновь пошли на сближение после прихода к власти Никола Пашиняна.

Спецпредставитель по нормализации армяно-турецких отношений от Анкары Сердар Кылыч после жеребьёвки сказал: «Наша сборная поедет туда, может быть, и мы поедем. Процесс нормализации идёт позитивно. Положительная динамика наблюдается и в отношениях Армении с Азербайджаном. Это нужно делать, не прибегая к провокациям»

На игру уже проданы все билеты, а метро в Ереване будет работать дольше обычного. Будет жарко!..