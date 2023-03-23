В отборе на Евро-2024 развели сразу пять пар сборных. И это без участия России

Сегодня стартует отбор на Евро-2024: всего за путёвку в Германию будут биться 53 команды, которые разделили на 10 групп, а в финальной стадии сыграют всего 24 сборные.

По политическим причинам в одну группу не попали:

Армения и Азербайджан;

Беларусь и Украина;

Гибралтар и Испания;

Косово и Босния и Герцеговина;

Косово и Сербия.

Бóльшая часть запрещённых пар существует давно – добавилась только Беларусь и Украина. Раньше Украину и Косово разводили ещё с Россией (на всех уровнях, включая клубный), но теперь российских сборных и клубов ни в одном соревновании нет.

«Безопасность для нас – одна из самых важных вещей, – говорил президент УЕФА Александер Чеферин. – Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры».

Армения и Азербайджан

Причина: конфликт в Нагорном Карабахе. Это административно-территориальное образование, расположенное между Азербайджаном и Арменией, самопровозглашённая республика, не признанная ни одним государством-членом ООН. Регион длительное время был предметом территориальных споров между странами: одна сторона считает, что это её земля, другая – что её, и во многом этим конфликтом обязаны советскому руководству.

В 1921 году Кавказское бюро Центрального комитета РКП(б) решило, что Нагорный Карабах должен перейти в состав Армении, но на следующий же день решение было пересмотрено в пользу Азербайджана – ради «национального мира между мусульманами и армянами». В 1923 году территория получила статус автономной области в составе Азербайджанской ССР, хотя доля армян, согласно переписи 1926-го, составляла 94%. Армения неоднократно обращалась к руководству СССР о передаче территории под свою юрисдикцию, но любые действия в этом отношении быстро пресекались. В начале 1987 года в Нагорном Карабахе было составлено письмо на имя Горбачёва с требованием подчинить территорию Еревану, в 1988-м собраны около 75 тысяч подписей, а делегация карабахских армян отправилась в Москву с документами по истории, этнографии, экономике и культуре региона. Итогом всего стали митинги в Армении и Нагорном Карабахе, которые привели к тому, что Верховный Совет Армении дал согласие на вхождение территории в свой состав. Азербайджан признал решение незаконным, но уже в июле 1988 года облсовет НКАО принял решение об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана. С сентября того же года между армянами и азербайджанцами начались военные столкновения, которые перешли в затяжной конфликт. Эскалация конфликта началась в 1991-м и привела к войне, которая длилась с 1992-го по 1994-й. Вторая Карабахская война началась в 2020-м и продлилась с сентября по ноябрь. Впрочем, вооруженные столкновения не утихают до сих пор. Сейчас обострение связано с блокадой Арцаха.

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Как давно разводят: с отборочного турнира Евро-2012, но играть друг с другом сборные перестали ещё до этого. Во время квалификации на Евро-2008 Армения и Азербайджан оказались в одной группе, после чего долго решали, где же им играть: азербайджанцы не хотели принимать армян у себя, предлагая встретиться на нейтральном поле; армянская сторона, в свою очередь, настаивала на проведении домашнего и выездного матчей. Стороны в итоге так ни к чему и не пришли, и УЕФА засчитал обеим сборным технические поражения, которые никто из них даже не стал опротестовывать.

После этого президент ФИФА Зепп Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини дали совместную пресс-конференцию. Платини тогда косвенно обвинил своего предшественника Леннарта Юханссона, который не предусмотрел ситуацию, при которой сборные Армении и Азербайджана не должны были встретиться.

«Два года назад УЕФА допустил серьёзную ошибку, включив сборные двух конфликтующих стран в одну группу, – заявил он. – Намного проще было бы развести Армению и Азербайджан по разным группам. В сентябре, когда я стал президентом УЕФА, проблема с проведением матчей Армении и Азербайджана ещё не была решена. В связи с этим Исполком УЕФА вынужден был обратиться к экспертам, которые, оценив ситуацию в регионе, рекомендовали не проводить эти матчи. Возможно, это было не самое лучшее решение для обеих команд».

Блаттер добавил: «Мы сделаем так, чтобы Армения и Азербайджан оказались в разных группах в дальнейшем. Доверьтесь мне, я с 1972 года провожу жеребьевки и знаю, как это сделать».

Спустя три года после этого начинается жеребьёвка отбора к Евро-2012, и Армения в самом же её начале попала в одну группу с Азербайджаном. Сборные тут же поменяли местами: Армению переместили из группы А в группу B – к Андорре.

сборная Армении Фото: Ben McShane/Getty Images

Испания и Гибралтар

Причина: у полуострова большая история: сначала он был заселён финикийцами, потом входил в состав Вестготского королевства, пока его не захватили мавры. В 1462 году в Гибралтар пришла испанская Реконкиста, и полуостров стал частью Испанского королевства аж до 1704 года – пока там не высадились английские войска. В 1713 году Испания подписала Утрехтский договор, в результате которого Гибралтар отошёл Великобритании. Испанцы после несколько раз пытались вернуть себе полуостров в ходе вооруженных конфликтов, но всё безуспешно – в 1830-м Великобритания объявила Гибралтар своей колонией. Для страны это был важный «актив»: он сокращал путь из Европы в Индию, а также давал возможность контролировать судоходство в Средиземном море. Гибралтар до сих пор является британской заморской территорией, что регулярно оспаривается Испанией.

Как давно разводят: Гибралтар стал членом УЕФА в 2013 году и с тех пор ни разу не встретился с Испанией. Испанцы были противниками вступления полуострова в футбольный союз в 1999-м, потому что не хотели никаких прецедентов на политической почве. Даже в 2013-м, когда конгресс решал, принимать Гибралтар или нет, Испания проголосовала против. Поэтому Джанни Инфантино сразу заявил, что сборные этих стран не будут встречаться ни в одном из соревнований.

Косово и Сербия

Причина: и сербы, и косовские албанцы считают Косово своей территорией: одни говорят, что веками это была их земля и она имеет большое и важное значение для сербской культуры, потому что была центром сербского государства. Другие утверждают, что были на этой территории задолго до прихода туда сербов.

сборная Косова Фото: Frank Rumpenhorst/Getty Images

До XIV века территория была преимущественно заселена христианами, но после захвата Османской империей сербы начали массово эмигрировать и землю заняли албанцы-мусульмане. В составе одного государства сербы и албанцы оказались в начале XX века, когда была образована Югославия. После Второй мировой войны территория Косова получила меньший уровень самостоятельности на фоне остальных республик, став «автономным краем», что не понравилось косовским албанцам. Начались разговоры, чтобы присоединить Косово к Албании, так как народы, проживавшие в обеих странах, были едины. В 1989-м, когда к власти пришёл Слободан Милошевич, автономию Косова урезали ещё сильнее – запретили, например, преподавать в школах на албанском. Первый референдум в Косове попытались провести в 1991-м, но Югославия его результаты не признала — в отличие от Албании. В Косове образовалось сепаратистское движение, боровшееся за независимость, и какое-то время его представителей сильно не трогали. Но в 1998-м столкновения усилились, и дошло вплоть до резни мирного населения. Дальше начались бомбардировки НАТО Югославии, итогом которых стала фактическая независимость Косова, хотя официально территория об этом объявила только в 2008 году.

Как давно разводят: Косово стало членом УЕФА в 2016-м, несмотря на сильное сопротивление Сербии – сербская федерация даже грозилась подать в суд, чтобы отменить это решение. С тех пор страны и разводят. Интересно, что сербов со швейцарцами, с которыми уже не раз вспыхивали стычки, не разводят.

Косово и Босния

Причина. В состав Боснии и Герцеговины входит Республика Сербская, бóльшая часть населения которой – сербы. Президент Милорад Додик говорил, что РС никогда не признает Косово.

Как давно разводят: с тех же пор, как и с Сербией.

Беларусь и Украина

Причина: из-за вооруженного конфликта на Украине. Утверждается, что Беларусь является пособником России, так как именно с её территории российские войска зашли на украинскую территорию. Поэтому в УЕФА приняли такое решение. Разводят не только сборные, но и клубы.

Как давно разводят: решение было принято в мае 2022-го.