Талант «Барсы» никак не вернётся на топ-уровень. Что происходит с Фати?

Ансу Фати ярко ворвался в испанский футбол: установил кучу рекордов и часто радовал болельщиков «Барселоны». В конце 2020 года талант получил тяжёлую травму и с того момента никак не вернётся на прежний уровень. Что происходит с талантливым игроком в этом сезоне?

В 17 лет Фати побил с десяток рекордов и зарекомендовал себя как один из самых перспективных футболистов Примеры. В сезоне-2019/2020 он вошёл в историю как:

самый молодой автор гола в Лиге чемпионов;

самый молодой автор гола на «Камп Ноу»;

самый молодой автор гола «Барселоны»;

самый молодой автор гола в «класико»;

самый молодой автор гола в сборной Испании;

самый молодой автор дубля в Ла Лиге.

Парню прочили светлое будущее, но осенью 2020 года он порвал мениск в матче с «Бетисом». На тот момент Фати отыграл 10 матчей в сезоне, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. После травмы жизнь Ансу превратилась в настоящее испытание. Футболист перенёс операцию, но позже потребовалось дополнительное хирургическое вмешательство. Фати пропустил около года, а после возвращения в строй получил мышечную травму, которая оставила его без игры на пару месяцев.

В начале 2022 года Фати получил новое повреждение, на этот раз двуглавой мышцы бедра. В тот момент футболист решал, стоит проводить операцию или нет. Клубные врачи рекомендовали хирургическое вмешательство, но Фати выбрал консервативное лечение. Планировалось, что восстановление займёт куда меньше времени, чем после операции. На деле же вышло иначе, и реабилитация затянулась.

Представители «Барсы» рекомендовали игроку проводить дополнительные занятия, чтобы вернуть прежнюю форму. Начиная с февраля Фати дважды в неделю занимается в спортзале и выполняет силовые упражнения. под руководством тренера по физической подготовке. Основная задача — возвращение прежней формы и защита от новых травм.

Ансу Фати Фото: Alex Caparros/Getty Images

Для нападающего очень важна силовая работа. Значимость дополнительных занятий демонстрирует пример Марка-Андре тер Штегена. Вратарь «Барселоны» благодаря силовым тренировкам вернулся на приличный уровень после проблем с коленом. Правда, пока Фати по-прежнему занимает лишь пятое место среди нападающих «Барсы» по игровому времени. В этом сезоне Ансу провёл на поле 1339 минут (в двух последних матчах — всего восемь). У других нападающих следующие цифры: Роберт Левандовски — 2784 минуты, Рафинья — 2130, Усман Дембеле — 1862, Ферран Торрес — 1471.

В связи с таким положением дел в испанской прессе всё чаще слышны разговоры о возможном уходе Фати по окончании сезона. Ансу по-прежнему не входит в число основных футболистов, даже несмотря на травму Дембеле. Представители «Барселоны» разделились на два лагеря: одни хотят продать Фати, другие предпочитают вариант с арендой. Естественно, трансферная стоимость игрока заметно снизилась. Три года назад его оценивали в € 80 млн, а теперь — в € 35 млн.

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Хави считает, что Фати способен расти и прогрессировать, но на важном отрезке сезона отдаёт предпочтение другим футболистам. Сам Ансу хотел бы остаться в «Барселоне», о чём неоднократно заявлял. Футболист рассчитывает добиться успеха с каталонским клубом, куда перебрался в 10-летнем возрасте. Хотя в последних девяти матчах Примеры Фати вышел в старте только дважды и ни разу не отыграл все 90 минут.

Фати не забивает в чемпионате уже пять месяцев — последний гол оформил ещё в октябре 2022 года. В 2023-м Ансу отличился три раза: дважды — в Кубке Испании и один раз — в Суперкубке.

Фати после гола в ворота Бетиса в Суперкубке Испании (январь 2023 года) Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Неудивительно, что новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не включил футболиста в заявку команды.

Агент игрока Жорже Мендеш уже изучает рынок и прорабатывает различные варианты. Как сообщает Mundo Deportivo, он уже провёл переговоры с некоторыми клубами АПЛ, которые способны удовлетворить финансовые запросы «Барселоны».

AS утверждает, что ближайшим летом «Барса» может расстаться с четырьмя футболистами: защитником, полузащитником и двумя нападающими. В список входит и Фати. С одной стороны, его продажа за более-менее приличные деньги улучшит финансовое состояние клуба. С другой – расставание может быть преждевременным, учитывая возраст игрока (20 лет) и трудности с поиском нового нападающего.

Вот что говорил Хави месяц назад: «Фати не продаётся. На данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим о трансферах и о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся. Он фундаментальный игрок для нас. Я возлагаю на него большие надежды. Это игрок настоящего и будущего. Он должен набраться терпения».

Пока измученный травмами Фати находится не в лучшем физическом состоянии, что сказывается на игровом времени. Испанские журналисты уверены, что есть один человек, способный найти оптимальное для всех сторон решение. И зовут его Жорже Мендеш.