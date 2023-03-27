Сборная страны, которой нет. После ЧМ-2006 Сербия и Черногория перестали быть одним целым

Сербия и Черногория попали в одну группу отборочного этапа Евро-2024 и сыграют первый матч уже сегодня.

А ведь когда-то обе страны представляли объединённую сборную, которая даже смогла пробиться на чемпионат мира — 2006.

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После распада Югославии сборная перестала существовать. Новая команда собралась только в 1994-м

Предпосылки к распаду Социалистической Федеративной Республики Югославия начались с масштабных реформ, которые в 1970-х начал проводить Тито. Руководитель страны решил заняться «национальной архитектурой» или же укрепить югославские скрепы посредством системы «сдержек и противовесов» и этнической политики, проповедовавшей югославизм и атеизм. В 1980 году главной скрепы не стало – Тито умер. У преемников толком ничего не получалось, потому что ранее проповедовавшаяся политика держалась исключительно на нём и его «сильной руке», способной задушить любые формы оппозиции и инакомыслия.

Рухнула экономика – началась рецессия, – народ начал разочаровываться в идеях коммунистического строя, а всё больше задумываться об этнических вопросах. Всё это, скатываясь в единый ком год за годом, к началу 90-х стало настоящей бомбой из межнациональных конфликтов, которая сдетонировала и привела к краху. Разрастался этнонационализм, который больше всего затронул сербов, и особенно сильно – на территории Хорватии, откуда сербское население выселяли, а сербский язык запрещали. В разных частях республики возникали конфликты, которые впоследствии выливались в войны с последующим выходом стран из её состава. Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина – к 1992 году от Югославии отделились четыре из шести республик.

Из-за разгоревшейся войны сборная Югославии перестала существовать и не смогла поехать на чемпионат Европы — 1992. Её место заняла Дания, которая тогда сенсационно дошла до финала и победила.

Югославия, в составе которой осталось две республики – Сербия и Черногория, – стала называться Союзная Республика Югославия. Официально о её создании было объявлено 27 апреля 1992 года. Сборной же не существовало до 1994 года, и то тогда команду не допустили до участия в чемпионате мира из-за войны. Также она, как и сборные отделившихся республик, пролетела мимо Евро-1996 – всё по той же причине.

Сборная Хорватии и сборная Союзной Республики Югославия вышли на ЧМ-1998, обе – с крепкими балканскими игроками в составе, которые вместе могли бы составить мощную команду. Союзная Республика Югославия, состоявшая преимущественно из сербских игроков, тогда вышла из группы с Германией, США и Ираном, не потерпев ни одного поражения, но в 1/8 уступила голландцам, которые в итоге дошли до финала. Хорваты же заняли третье место, мощно заявив о себе на мировой арене. Союзная Республика Югославия не отставала: спустя два года сборная дошла до четвертьфинала Евро-2000.

Деян Станкович Фото: Clive Mason/Getty Images

Отбор на следующий чемпионат Европы сборная начала как Союзная Республика Югославия, а закончила уже как Государственный союз Сербии и Черногории. Потому что в 2002 году стороны договорились, что каждая из стран будет иметь собственное законодательство, экономическую политику, валюту, таможню, а согласно Конституции, может получить независимость в результате референдума. Формально Сербия и Черногория договорились сотрудничать в определённых политических областях, существуя при этом автономно.

На ЧМ-2006 поехала сборная страны, которая уже не существовала. После турнира распалась и она — правопреемником стала сборная Сербии

Союз просуществовал недолго: Черногория решила воспользоваться правом, данным ей Конституцией, и провести референдум о независимости. Он состоялся 21 мая 2006 года, и по его результатам 55,5% избирателей проголосовали за выход страны из Государственного союза. Стороны объявили о независимости 3 и 5 июня соответственно, поделив между собой имущество и армию.

До чемпионата мира тем временем оставалось всего несколько дней – турнир в Германии стартовал 9 июня, – поэтому снимать сборную страны, которой к тому моменту уже не существовало, никто не стал. Команда Сербии и Черногории мощно прошла отборочный этап: заняла первое место в группе, пропустив во всех матчах всего один мяч – от Рауля на «Сантьяго Бернабеу».

Команда Сербии и Черногории Фото: Ben Radford/Getty Images

А вот на чемпионате мира сборной не повезло – она попала в одну группу с Нидерландами, Аргентиной и Кот-д’Ивуаром и уехала, ни разу не победив. Хотя в команде были крепкие сербские игроки – те же Неманья Видич, Матея Кежман и Деян Станкович… Но не вышло – то ли не хватило класса, то ли психологии.

После чемпионата мира — 2006 сборная Сербии и Черногории распалась на две самостоятельные команды, но официальным правопреемником этой команды стала именно сербская сторона, так как состояла преимущественно из её игроков.