«Это низко». Тренер сборной Швеции угодил в расистский скандал в прямом эфире после матча

Домашний матч сборной Швеции с Азербайджаном в рамках отборочного цикла Евро-2024 завершился разгромной победой хозяев – 5:0. Шведы забивали голы на любой вкус, особенно красивым вышел мяч Йеспера Карлссона на 88-й минуте, классно исполнившего штрафной. Однако всё внимание в Швеции по окончании встречи забрал главный тренер Янне Андерсон, пришедший к экспертам.

Андерссон прямо у поля принимал участие в послематчевом интервью по национальному шведскому телевидению. В качестве экспертов выступали бывшие футболисты, в том числе Фредрик Юнгберг и Боян Джорджич, выступавшие за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. Джорджич, родившийся в Белграде в семье сербов и игравший за сборную Швеции, спросил Андерссона о его нежелании чаще использовать Йеспера Карлссона. Дескать, футболист находится в хорошей форме, выступая в Нидерландах за АЗ, но при этом сыграл всего восемь минут в двух матчах сборной с Бельгией (0:3) и Азербайджаном. Напомним, Карлссон успел забить мяч со штрафного азербайджанцам спустя четыре минуты после появления на поле.

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Боян Джорджич Фото: Paul Kane/Getty Images

Андерссон рассердился на заданные вопросы. В ответ Джорджич отметил, что тренер представляет Швецию и обязан отвечать на такого рода вопросы. И тут Андерссон резко высказался о сербском происхождении Бояна, что вызвало негодование у экс-футболиста. Джорджич выразил недовольство словами тренера, прежде чем тот покинул интервью. Вот полный диалог Андерссона и Джорджича:

Джорджич: что вы думаете о Карлссоне? Я думаю, что он великолепен и должен играть больше.

Андерссон: кого тогда следует исключить? Александера Исака или Виктора Дьёкереша?

Джорджич: да ладно, восемь минут в двух играх — это мало для Карлссона.

Андерссон: да, но скажите мне тогда, кто не должен играть? Я должен выбрать 11 игроков, кто тогда не должен играть?

Джорджич: смените расстановку. Вам не нужно играть 4-4-2, вы можете играть 4-2-3-1 или хотя бы дать ему 30 минут, чтобы проявить себя.

Андерссон: извините, но, если бы вы были главным тренером, вы могли бы делать всё, что, чёрт возьми, хотите.

Джорджич: но я не главный тренер.

Андерссон: меня уже тошнит от этой чепухи.

Джорджич: почему вы принимаете это на свой счёт? Вы сказали, что только что выиграли пять из шести последних игр.

Андерссон: чёрт возьми, мы только что выиграли со счётом 5:0, а ты стоишь здесь и ноешь.

Джорджич: я не ною, я спрашиваю конкретно о Карлссоне.

Андерссон: он вышел и забил, в этом позитив. Ты же просто стоишь здесь и ноешь. Когда я прихожу в эту студию, я знаю, что ты уже ворчал по этому поводу. Я действительно не хочу больше приходить сюда, потому что я не могу стоять и говорить об этих вещах, это раздражает.

Джорджич: как тренер сборной вы обязаны отвечать на подобные вопросы. Вы представляете 10 миллионов человек и нападаете на людей моложе себя.

Андерссон: а кого вы тогда представляете?

Джорджич: конечно, Швецию.

Андерссон: правда?! (саркастический смех)»;

Джорджич: почему бы и нет? Что вы имеете в виду?

Андерссон: поздравляю вас, хорошо… Хорошо.

Джорджич: кого ещё я должен представлять?

Андерссон: да, вы были тренером высочайшего уровня.

Джорджич: да, а вы играли в футбол на самом высоком уровне, верно?

Андерссон: это так плохо, так плохо.

Джорджич: вы сейчас слишком много говорите и становитесь агрессивным, почему? Кого ещё я должен представлять? Какая другая страна? Вы имеете в виду Сербию? Это то, что вы пытаетесь сказать? Это низко с вашей стороны, Янне. Плохой ответ — сказать: «Кого вы представляете?» Я представляю Швецию так же, как и все остальные. Я никогда не забуду этот ответ, очень плохо слышать от главного тренера сборной: «Кого вы представляете?»

После этого Андерссон покинул студию. Шведские СМИ сразу обвинили его в расизме. «Я не узнаю его. Я не думал, что он так отреагирует. Я был очень удивлён. У экспертов была пара вещей, о которых они хотели спросить. Также они планировали узнать об эмоциях от победы со счётом 5:0 и о том, как это влияет на команду. Вероятно, это какие-то старые обиды», — отметил бывший футболист сборной Швеции Себастьян Ларссон.

В защиту тренера выступил действующий игрок национальной команды Деян Кулушевски: «Я думаю, это здорово, что он иногда говорит противоположное мнение. Быть им непросто. Легко комментировать и обсуждать каждое решение, которое он принимает. Но именно он избран руководить сборной»

Янне Андерссон Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Легенда «Арсенала» Юнгберг, находившийся в студии во время конфликта, был шокирован увиденным: «Я нахожусь в футболе 20–25 лет и никогда не видел ничего подобного. Андерссон откровенно разозлился и пошёл в атаку. Должно быть, это старые обиды, и его что-то взбесило, когда он пришёл на интервью. Меня больше всего шокировало само поведение, если честно».

Менеджер сборной Швеции Йенс Т. Андерссон позже отметил, что тренер команды «раскаивается» в своём поведении. Позже стало известно, что шведы собирают экстренную пресс-конференцию, на которой выступит Янне Андерссон. На ней тренер извинился за эмоции в послематчевом интервью.

Янне Андерссон главный тренер сборной Швеции «Я отправил сообщение Бояну через его менеджера, в котором отметил, что было бы хорошо, если мы смогли поговорить. Моя голова перестала работать в тот момент. Любой, кто знает меня, не сомневается, что я ненавижу все формы расизма. Я сильно извиняюсь, если он так истолковал это, но я не такой. Я слишком остро реагирую на вопросы, так не должно быть. Я семь лет возглавляю сборную, подобное поведение не красит меня. Я хотел бы поговорить с Бояном об этом. Но когда я спрашиваю, кого он представляет, речь идёт о том, является ли он игроком, тренером или экспертом. Абсолютно ничего другого».

В пресс-службе сборной Швеции отметили, что команда ведёт диалог с вещателем и надеется на то, что тренер и эксперт пообщаются в будущем. Андерссон также отметил, что его жена очень удивилась подобному поведению, а футболисты не высказали негатив в отношении тренера после его слов про Джорджича. Так что конфликт, вероятно, удастся решить мирно.