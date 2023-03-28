«Это низко». Тренер сборной Швеции угодил в расистский скандал в прямом эфире после матча

Домашний матч сборной Швеции с Азербайджаном в рамках отборочного цикла Евро-2024 завершился разгромной победой хозяев – 5:0. Шведы забивали голы на любой вкус, особенно красивым вышел мяч Йеспера Карлссона на 88-й минуте, классно исполнившего штрафной. Однако всё внимание в Швеции по окончании встречи забрал главный тренер Янне Андерсон, пришедший к экспертам.
Андерссон прямо у поля принимал участие в послематчевом интервью по национальному шведскому телевидению. В качестве экспертов выступали бывшие футболисты, в том числе Фредрик Юнгберг и Боян Джорджич, выступавшие за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. Джорджич, родившийся в Белграде в семье сербов и игравший за сборную Швеции, спросил Андерссона о его нежелании чаще использовать Йеспера Карлссона. Дескать, футболист находится в хорошей форме, выступая в Нидерландах за АЗ, но при этом сыграл всего восемь минут в двух матчах сборной с Бельгией (0:3) и Азербайджаном. Напомним, Карлссон успел забить мяч со штрафного азербайджанцам спустя четыре минуты после появления на поле.
Боян Джорджич
Фото: Paul Kane/Getty Images
Андерссон рассердился на заданные вопросы. В ответ Джорджич отметил, что тренер представляет Швецию и обязан отвечать на такого рода вопросы. И тут Андерссон резко высказался о сербском происхождении Бояна, что вызвало негодование у экс-футболиста. Джорджич выразил недовольство словами тренера, прежде чем тот покинул интервью. Вот полный диалог Андерссона и Джорджича:
Джорджич: что вы думаете о Карлссоне? Я думаю, что он великолепен и должен играть больше.
Андерссон: кого тогда следует исключить? Александера Исака или Виктора Дьёкереша?
Джорджич: да ладно, восемь минут в двух играх — это мало для Карлссона.
Андерссон: да, но скажите мне тогда, кто не должен играть? Я должен выбрать 11 игроков, кто тогда не должен играть?
Джорджич: смените расстановку. Вам не нужно играть 4-4-2, вы можете играть 4-2-3-1 или хотя бы дать ему 30 минут, чтобы проявить себя.
Андерссон: извините, но, если бы вы были главным тренером, вы могли бы делать всё, что, чёрт возьми, хотите.
Джорджич: но я не главный тренер.
Андерссон: меня уже тошнит от этой чепухи.
Джорджич: почему вы принимаете это на свой счёт? Вы сказали, что только что выиграли пять из шести последних игр.
Андерссон: чёрт возьми, мы только что выиграли со счётом 5:0, а ты стоишь здесь и ноешь.
Джорджич: я не ною, я спрашиваю конкретно о Карлссоне.
Андерссон: он вышел и забил, в этом позитив. Ты же просто стоишь здесь и ноешь. Когда я прихожу в эту студию, я знаю, что ты уже ворчал по этому поводу. Я действительно не хочу больше приходить сюда, потому что я не могу стоять и говорить об этих вещах, это раздражает.
Джорджич: как тренер сборной вы обязаны отвечать на подобные вопросы. Вы представляете 10 миллионов человек и нападаете на людей моложе себя.
Андерссон: а кого вы тогда представляете?
Джорджич: конечно, Швецию.
Андерссон: правда?! (саркастический смех)»;
Джорджич: почему бы и нет? Что вы имеете в виду?
Андерссон: поздравляю вас, хорошо… Хорошо.
Джорджич: кого ещё я должен представлять?
Андерссон: да, вы были тренером высочайшего уровня.
Джорджич: да, а вы играли в футбол на самом высоком уровне, верно?
Андерссон: это так плохо, так плохо.
Джорджич: вы сейчас слишком много говорите и становитесь агрессивным, почему? Кого ещё я должен представлять? Какая другая страна? Вы имеете в виду Сербию? Это то, что вы пытаетесь сказать? Это низко с вашей стороны, Янне. Плохой ответ — сказать: «Кого вы представляете?» Я представляю Швецию так же, как и все остальные. Я никогда не забуду этот ответ, очень плохо слышать от главного тренера сборной: «Кого вы представляете?»
После этого Андерссон покинул студию. Шведские СМИ сразу обвинили его в расизме. «Я не узнаю его. Я не думал, что он так отреагирует. Я был очень удивлён. У экспертов была пара вещей, о которых они хотели спросить. Также они планировали узнать об эмоциях от победы со счётом 5:0 и о том, как это влияет на команду. Вероятно, это какие-то старые обиды», — отметил бывший футболист сборной Швеции Себастьян Ларссон.
В защиту тренера выступил действующий игрок национальной команды Деян Кулушевски: «Я думаю, это здорово, что он иногда говорит противоположное мнение. Быть им непросто. Легко комментировать и обсуждать каждое решение, которое он принимает. Но именно он избран руководить сборной»
Янне Андерссон
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
Легенда «Арсенала» Юнгберг, находившийся в студии во время конфликта, был шокирован увиденным: «Я нахожусь в футболе 20–25 лет и никогда не видел ничего подобного. Андерссон откровенно разозлился и пошёл в атаку. Должно быть, это старые обиды, и его что-то взбесило, когда он пришёл на интервью. Меня больше всего шокировало само поведение, если честно».
Менеджер сборной Швеции Йенс Т. Андерссон позже отметил, что тренер команды «раскаивается» в своём поведении. Позже стало известно, что шведы собирают экстренную пресс-конференцию, на которой выступит Янне Андерссон. На ней тренер извинился за эмоции в послематчевом интервью.
«Я отправил сообщение Бояну через его менеджера, в котором отметил, что было бы хорошо, если мы смогли поговорить. Моя голова перестала работать в тот момент. Любой, кто знает меня, не сомневается, что я ненавижу все формы расизма. Я сильно извиняюсь, если он так истолковал это, но я не такой. Я слишком остро реагирую на вопросы, так не должно быть. Я семь лет возглавляю сборную, подобное поведение не красит меня. Я хотел бы поговорить с Бояном об этом. Но когда я спрашиваю, кого он представляет, речь идёт о том, является ли он игроком, тренером или экспертом. Абсолютно ничего другого».
В пресс-службе сборной Швеции отметили, что команда ведёт диалог с вещателем и надеется на то, что тренер и эксперт пообщаются в будущем. Андерссон также отметил, что его жена очень удивилась подобному поведению, а футболисты не высказали негатив в отношении тренера после его слов про Джорджича. Так что конфликт, вероятно, удастся решить мирно.
- 28 марта 2023
-
18:32
-
18:23
-
18:16
-
18:13
-
18:10
-
17:58
-
17:40
-
17:39
-
17:34
-
17:28
-
17:25
-
17:25
-
17:10
-
16:56
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:15
-
16:13
-
16:09
-
16:06
-
15:57
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:14