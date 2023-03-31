Натхо на пике завершил карьеру. В 35 лет он один из лучших бомбардиров чемпионата Сербии

Бибрас Натхо объявил о завершении игровой карьеры. Израильтянин, известный по выступлениям в России за «Рубин» и ЦСКА, войдёт в тренерский штаб сборной Израиля. Полузащитник уехал из нашей страны летом 2018 года. Рассказываем, как прошли последние годы игровой карьеры Натхо.

Где играл Бибрас Натхо после России

Бибрас Натхо провёл в России два отрезка: с марта 2010-го по январь 2014-го играл за «Рубин», а с августа 2014-го по август 2018-го — за ЦСКА. В первый же сезон израильтянин стал с казанцами бронзовым призёром чемпионата России, а через два года выиграл Кубок и Суперкубок страны. Бибрас сыграл 147 матчей за «Рубин» и оформил 31+35 по системе «гол+пас». На его счету мячи в ворота «Тоттенхэма», «Челси», «Лиона» и голевая с «Интером». Натхо мечтал о Европе и в январе 2014 года ушёл в ПАОК. Но задержался там всего на восемь месяцев – в августе игрок принял предложение ЦСКА. В армейском клубе Бибрас стал чемпионом России и завоевал три серебряные медали РПЛ. Он забил 28 голов за ЦСКА, делал хет-трик в матче с «Ростовом» и поражал ворота «Манчестер Сити».

Летом 2018 года Натхо перешёл в «Олимпиакос», где пробыл год. По информации греческих СМИ Real.gr и Pentapostagma.gr, его зарплата составляла € 1 млн в год. По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, полузащитник ушёл на худшие финансовые условия и выбрал комфорт для семьи в тёплой стране. Бибрас забил всего один гол за сезон и выиграл серебряные медали чемпионата Греции. Израильтянин потерял в игровом времени и мог вернуться в августе 2019 года в Россию. Сообщалось, что интерес к нему проявляли ЦСКА, «Сочи» и «Рубин», но Натхо перешёл в «Партизан», несмотря на то что сам хотел вернуться в армейский клуб.

Бибрас Натхо в «Партизане» Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Партизан» стал последней командой в карьере игрока. Натхо сыграл 155 матчей за сербский клуб, забил 50 голов и сделал 42 результативные передачи. Израильтянину было уже далеко за 30, но он феноменально проводил каждый сезон, набивая приличную статистику. Правда, «Партизану» это не помогло выиграть чемпионство – клуб заканчивал чемпионат Сербии на втором месте за «Црвеной Звездой». Кстати, шестой игровой номер Бибрас выбрал не просто так.

Бибрас Натхо полузащитник «Партизана» «Это трагическая история. Дочь моего дяди была баскетболисткой. Она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия 10 лет назад. У неё был шестой номер на майке, и именно поэтому я выбрал его».

Натхо здорово выглядел и в текущем сезоне: забил 12 голов в чемпионате Сербии (третий бомбардир) и сделал семь ассистов в 26 матчах. Кроме того, Натхо сыграл с Косовом (1:1) за сборную Израиля в отборе Евро-2024 и остался в запасе с Швейцарией (0:3). Теперь Бибрас будет помогать национальной команде в новом качестве — ассистента главного тренера Алона Хазана.