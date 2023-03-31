Натхо на пике завершил карьеру. В 35 лет он один из лучших бомбардиров чемпионата Сербии

Бибрас Натхо объявил о завершении игровой карьеры. Израильтянин, известный по выступлениям в России за «Рубин» и ЦСКА, войдёт в тренерский штаб сборной Израиля. Полузащитник уехал из нашей страны летом 2018 года. Рассказываем, как прошли последние годы игровой карьеры Натхо.
Где играл Бибрас Натхо после России
Бибрас Натхо провёл в России два отрезка: с марта 2010-го по январь 2014-го играл за «Рубин», а с августа 2014-го по август 2018-го — за ЦСКА. В первый же сезон израильтянин стал с казанцами бронзовым призёром чемпионата России, а через два года выиграл Кубок и Суперкубок страны. Бибрас сыграл 147 матчей за «Рубин» и оформил 31+35 по системе «гол+пас». На его счету мячи в ворота «Тоттенхэма», «Челси», «Лиона» и голевая с «Интером». Натхо мечтал о Европе и в январе 2014 года ушёл в ПАОК. Но задержался там всего на восемь месяцев – в августе игрок принял предложение ЦСКА. В армейском клубе Бибрас стал чемпионом России и завоевал три серебряные медали РПЛ. Он забил 28 голов за ЦСКА, делал хет-трик в матче с «Ростовом» и поражал ворота «Манчестер Сити».
Летом 2018 года Натхо перешёл в «Олимпиакос», где пробыл год. По информации греческих СМИ Real.gr и Pentapostagma.gr, его зарплата составляла € 1 млн в год. По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, полузащитник ушёл на худшие финансовые условия и выбрал комфорт для семьи в тёплой стране. Бибрас забил всего один гол за сезон и выиграл серебряные медали чемпионата Греции. Израильтянин потерял в игровом времени и мог вернуться в августе 2019 года в Россию. Сообщалось, что интерес к нему проявляли ЦСКА, «Сочи» и «Рубин», но Натхо перешёл в «Партизан», несмотря на то что сам хотел вернуться в армейский клуб.
Бибрас Натхо в «Партизане»
Фото: Alex Grimm/Getty Images
«Партизан» стал последней командой в карьере игрока. Натхо сыграл 155 матчей за сербский клуб, забил 50 голов и сделал 42 результативные передачи. Израильтянину было уже далеко за 30, но он феноменально проводил каждый сезон, набивая приличную статистику. Правда, «Партизану» это не помогло выиграть чемпионство – клуб заканчивал чемпионат Сербии на втором месте за «Црвеной Звездой». Кстати, шестой игровой номер Бибрас выбрал не просто так.
«Это трагическая история. Дочь моего дяди была баскетболисткой. Она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия 10 лет назад. У неё был шестой номер на майке, и именно поэтому я выбрал его».
Натхо здорово выглядел и в текущем сезоне: забил 12 голов в чемпионате Сербии (третий бомбардир) и сделал семь ассистов в 26 матчах. Кроме того, Натхо сыграл с Косовом (1:1) за сборную Израиля в отборе Евро-2024 и остался в запасе с Швейцарией (0:3). Теперь Бибрас будет помогать национальной команде в новом качестве — ассистента главного тренера Алона Хазана.
- 31 марта 2023
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