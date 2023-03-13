Вторая большая победа «Рубина». Где сейчас команда Бердыева, обыгравшая «Атлетико»

В сезоне-2012/2013 «Рубин» под руководством Курбана Бердыева добрался до четвертьфинала Лиги Европы. Казанцы заняли первое место в группе, опередив «Интер», «Партизан» и «Нефтчи», а ещё выбили «Атлетико» и «Леванте» из плей-офф и в ответной встрече одолели «Челси», но не прошли в полуфинал по сумме двух матчей.

Главным хайлайтом того сезона стала первая игра с «Атлетико» в гостях. «Рубин» выиграл со счётом 2:0 и благодаря этому прошёл дальше. Рассказываем об игроках, в Мадриде принёсших победу казанской команде.

Вратарь: Сергей Рыжиков, 32 года → 42 года

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В розыгрыше-2012/2013 Лиги Европы Сергей Рыжиков провёл 7 «сухих» матчей из 11. Вратарь пропустил восемь голов – пять от «Челси», два от «Интера» и один – от «Атлетико» в домашней встрече. В обоих матчах с мадридцами Рыжиков получил по жёлтой карточке, а в следующем раунде с «Леванте» отметился голевой передачей. Спустя 10 лет экс-голкипер «Рубина» работает главным тренером в тамбовском «Спартаке», который выступает во Второй лиге.

Защитник: Кристиан Ансальди, 26 лет → 36 лет

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Аргентинец сыграл 90 минут дома и на выезде. Кристиан Ансальди провёл девять матчей в том сезоне Лиги Европы, отметился ассистами с «Партизаном» и «Челси», а также получил красную карточку в первой игре с «Леванте». Летом 2013 года правый защитник перешёл в «Зенит», а через три года уехал в Италию. Там он выступал за «Дженоа», «Интер», «Торино», а сейчас играет за «Парму». Его контракт действует до конца сезона.

Защитник: Роман Шаронов, 36 лет → 46 лет

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Роман Шаронов был капитаном «Рубина». В гостях с «Атлетико» он провёл на поле всего 45 минут: на 14-й минуте защитник получил первую жёлтую карточку, а на 45-й – вторую. Россиянин принял участие в 7 матчах из 12 в сезоне-2012/2013 Лиги Европы и результативными действиями не отметился. Сейчас легенда «Рубина» возглавляет «СКА-Хабаровск». Его соглашение истекает летом 2024 года.

Защитник: Сесар Навас, 33 года → 43 года

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Воспитанник мадридского «Реала» сыграл восемь матчей в старте в Лиге Европы, четыре из которых – с капитанской повязкой. Сесар Навас получил её в ответной игре с «Атлетико» и на 89-й минуте покинул поле, когда увидел перед собой красную карточку. Испанец завершил карьеру в «Рубине», где до февраля-2023 работал в селекционном отделе. В России Сесар Навас выиграл все возможные трофеи.

Защитник: Иван Маркано, 25 лет → 35 лет

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Маркано отыграл с первой и до последней минуты в десяти матчах Лиги Европы. В ответной встрече с «Челси» защитник забил, а на 87-й минуте получил жёлтую карточку. Спустя 10 лет испанец продолжает карьеру: в 2014 году он ушёл из «Рубина» в «Порту», через четыре года отправился в «Рому», но через сезон вернулся в Португалию. Соглашение Ивана Маркано действует до конца нынешнего сезона.

Полузащитник: Пабло Орбайс, 34 года → 44 года

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Испанец забил второй гол в ворота «Атлетико». Шла пятая добавленная минута ко второму тайму, вратарь Серхио Асенхо пошёл на угловой и не успел вернуться в ворота – Роман Ерёменко быстро сделал передачу вперёд на Орбайса, который остался один на один с пустыми воротами – 2:0. Этот мяч стал единственным для опорного полузащитника в том сезоне Лиги Европы. Также в ответном матче с «Челси» Пабло записал на свой счёт голевую передачу.

Полузащитник: Бибрас Натхо, 24 года → 35 лет

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Бибрас Натхо оформил 2+4 в 11 матчах Лиги Европы, но в противостоянии с «Атлетико» остался без результативных действий. В победной игре он провёл на поле 90 минут и получил жёлтую карточку. Сейчас израильтянин играет за «Партизан». Недавно он провёл 150-й матч за сербский клуб. Его контракт с «Партизаном» действует до лета 2024 года.

Полузащитник: Сергей Кисляк, 25 лет → 35 лет

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Полузащитник сыграл всего три матча в Лиге Европы, два из которых выпали на противостояние с «Атлетико». Сергей Кисляк завершил игры без голов и передач, а матч с «Леванте» и две встречи с «Челси» провёл в запасе. Сейчас опорник – игрок брестского «Динамо», его соглашение истекает в конце 2023 года.

Полузащитник: Роман Ерёменко, 25 лет → 35 лет

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Роман Ерёменко сделал голевой пас на Орбайса в матче с «Атлетико». Кроме того, в Лиге Европы сезона-2012/2013 он записал на свой счёт ассист с «Интером» и две передачи с «Партизаном». Летом 2022 года Ерёменко подписал контракт с финским ХИФКом. С января 2023 года полузащитник находится без клуба.

Полузащитник: Гёкдениз Карадениз, 33 года → 43 года

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Экс-игрок сборной Турции открыл счёт в матче с «Атлетико». Удар Саломона Рондона отбил Серхио Асенхо, а на добивание успел Гёкдениз Карадениз и отправил мяч мимо вратаря. В этом розыгрыше Лиги Европы он также забил «Партизану», «Интеру» и «Челси». Карадениз сыграл все 12 матчей в турнире и выходил на поле в стартовом составе. После завершения карьеры в 2018 году полузащитник переехал жить с семьёй в Стамбул.

Нападающий: Саломон Рондон, 23 года → 33 года

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Форвард забил четыре гола на групповом этапе: отметился дублем с «Интером» дома, один мяч забил миланцам в гостях и один раз огорчил «Партизан». На счету Саломона Рондона 10 матчей в старте в Лиге Европы и два после выхода на замену. Чуть больше месяца назад нападающий перешёл из «Эвертона» в «Ривер Плейт» на правах свободного агента. Венесуэлец сыграл пять матчей, но пока не забил.

Главный тренер: Курбан Бердыев, 60 лет → 70 лет

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В 2013 году Курбан Бердыев покинул «Рубин». На следующий год он возглавил «Ростов», где успел поработать не только на должности главного тренера, но и вице-президента. В 2017 году состоялся второй приход специалиста в казанскую команду, но с ней он ничего не выиграл. В последние годы Бердыев возглавлял «Кайрат» и иранский «Трактор», а в декабре 2023-го принял «Сочи».