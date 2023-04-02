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Карим Бензема забил за «Реал» три гола за семь минут «Вальядолиду» — видео голов, статистика

Бензема оформил хет-трик за семь минут. Третий мяч Карим забил через себя! Видео
Константин Кринский
Карим Бензема забил за «Реал»
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Пострадал «Вальядолид» в чемпионате Испании.

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в ворота «Вальядолида» в матче 27-го тура чемпионата Испании. На это французу понадобилось семь минут. Оказывается, никогда прежде форвард не забивал столько в первом тайме.

Испания - Примера. 27-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 17:20 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
6 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Родриго – 22'   2:0 Бензема – 29'   3:0 Бензема – 32'   4:0 Бензема – 36'   5:0 Асенсио – 73'   6:0 Васкес – 90+1'

Бензема забил все голы в первом тайме – до того форвард никогда не оформлял хет-трик в данный временной период. Карим отметился забитыми мячами на 29-й, 32-й и 36-й минутах встречи. До него счёт в матче открыл Родриго (на 22-й минуте).

В случае с первым голом Бензема замкнул прострел Винисиуса – красиво в падении практически рыбкой!

Следующий гол Карим придумал сам: разогнал атаку из середины с двумя партнёрами, убрал на замахе соперника и зарядил из-за пределов штрафной в дальний угол.

Ну а третий гол получился уникальным. Родриго справа вошёл в штрафную и навесил во вратарскую, где габаритный Бензема продемонстрировал чудеса акробатики. Француз пробил через себя!

Благодаря этому хет-трику нападающий довёл личный бомбардирский счёт в этом сезоне до 22 голов в 29 встречах.

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