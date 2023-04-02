Бензема оформил хет-трик за семь минут. Третий мяч Карим забил через себя! Видео

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в ворота «Вальядолида» в матче 27-го тура чемпионата Испании. На это французу понадобилось семь минут. Оказывается, никогда прежде форвард не забивал столько в первом тайме.

Бензема забил все голы в первом тайме – до того форвард никогда не оформлял хет-трик в данный временной период. Карим отметился забитыми мячами на 29-й, 32-й и 36-й минутах встречи. До него счёт в матче открыл Родриго (на 22-й минуте).

В случае с первым голом Бензема замкнул прострел Винисиуса – красиво в падении практически рыбкой!

Следующий гол Карим придумал сам: разогнал атаку из середины с двумя партнёрами, убрал на замахе соперника и зарядил из-за пределов штрафной в дальний угол.

Ну а третий гол получился уникальным. Родриго справа вошёл в штрафную и навесил во вратарскую, где габаритный Бензема продемонстрировал чудеса акробатики. Француз пробил через себя!

Благодаря этому хет-трику нападающий довёл личный бомбардирский счёт в этом сезоне до 22 голов в 29 встречах.