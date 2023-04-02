Головин в одиночку сделал гол! «Монако» включился в борьбу за чемпионство?

«Монако» продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Команда Филиппа Клемана преследует «Ланс» и «Марсель» и часто теряет очки в важных матчах, что мешает ей идти на втором месте, а не на четвёртом. Так, например, в 25-м туре Лиги 1 «Монако» проиграл дома «Ницце» (0:3), а затем поделил очки с «Труа» (2:2) и уступил «Реймсу» (0:1). Одно одно очко в игре с аутсайдером и двумя середняками – неудовлетворительный результат. Сегодня, 2 апреля, «Монако» принимал дома «Страсбург», идущий внизу таблицы, и чуть снова не преподнёс болельщикам «сюрприз».

В первые 15 минут Виссам Бен-Йеддер трижды пробил по воротам «Страсбурга», но вперёд «Монако» не вывел. Зато на 19-й минуте Элисс Бен-Сегир сделал замечательный пас в ноги Вандерсону, который пробил мимо Матца Селса – 1:0. Казалось, матч идёт под диктовку «Монако», но затем хозяева удивили: за девять минут счёт превратился из 1:0 в 1:2. Сначала Лебо Мотиба точно пробил головой в правый нижний угол, а затем Гильермо Марипан отправил мяч в свои ворота. Защитник выше всех выпрыгнул в штрафной и в борьбе с Жерзино Ньямси подарил второй гол «Страсбургу». А ещё Марипан получил повреждение и ему потребовалась медпомощь.

Фото: с матча «Монако» – «Страсбург»

На самом деле счёт 1:2 загорелся уже через четыре минуты после первого гола гостей, но комната VAR отменила взятие ворот из-за офсайда. Хабиб Диалло классно замкнул передачу Моргана Сансона, но залез несколькими сантиметрами своей бутсой в положение «вне игры». На перерыв «Монако» ушёл при счёте 1:2.

Перерыв пошёл на пользу команде Клемана. Главный тренер «Монако» сделал одну перестановку, выпустив Эдана Диопа вместо Рубена Агилара. И замена сработала! На 54-й минуте Элисс Бен-Сегир сравнял счёт, а через четыре минуты Александр Головин выиграл подбор у своей штрафной, ушёл от соперника, положив его на газон, воспользовался свободным пространством и покатил Диопу перед штрафной. Француз не промахнулся – 3:2!

Фото: Александр Головин с матча

К счастью, местных фанатов «Монако» сразу не пропустил третий, а, наоборот, увеличил разрыв в счёте. На 65-й минуте Юссуф Фофана забил с передачи Кевина Фолланда, который вышел на замену восемью минутами ранее. Полузащитник отметился в протоколе не только голом, но и красной карточкой. На 78-й минуте Юссуф получил вторую жёлтую за удар ногой сопернику в голеностоп. Сразу после этого эпизода Филипп Клеман снял с игры Виссама Бен-Йеддера и выпустил Элиота Матазо, это позволило «Монако» не проиграть, но пропустить. Уже в добавленное время Хабиб Диалло забил третий гол в ворота «Монако» – 3:4.

Благодаря победе со счётом 4:3 «Монако» набрал 57 очков, но остался на четвёртом месте. Команда Клемана отстаёт на три балла от «Марселя» и «Ланса» и на девять – от «ПСЖ». Что касается Головина, то его заменили в добавленное время ко второму тайму. В этом матче россиянин отметился ассистом, сделал 20 точных пасов из 26, две ключевые передачи и один раз удачно пошёл в дриблинг благодаря чему сделал третий гол «Монако».

Полузащитник отметился седьмой голевой в сезоне. По этому показателю Александр делит первое место в команде и шестое в чемпионате. Головин идёт к лучшей результативности за «Монако»: в сезоне-2020/2021 было 5+9 по системе «гол + пас», сейчас – 6+7.