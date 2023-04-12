«Сити» уничтожил «Баварию» в 1/4 финала ЛЧ! У Холанда — потрясающий рекорд!

Увы, так сложилась жеребьёвка, что в 1/4 финала сошлись два главных фаворита Лиги чемпионов (ладно, два из трёх, потому что есть ещё «Реал»). «Сити» как хозяин сразу задал темп. Иногда команды в такой важный момент начинают аккуратно, но это был не тот случай. Моментов хватало у обоих ворот, хотя англичане создавали чуть больше.

«Сити» ожидаемо чаще владел мячом. То тщательно готовил атаки, то, наоборот, моментально обострял после отбора. Схема у команды стала уже привычной: четыре защитника при обороне (Аке, Диаш, Стоунз и Аканджи), но три – при владении (Стоунз перемещался в опорную зону). Что касается «Баварии», то удивило отсутствие Мюллера, который выходил в старте во всех трёх матчах при Тухеле.

Внезапно счёт открыл опорник Родри, который решился на дальний удар. Гол получился классным, потому что мяч закрутился в самую «девятку». Что удивительно, испанец так пробил с левой ноги, будучи правшой. Зоммер не дотянулся самую малость. Судя по всему, сказались погодные условия. Из-за ливня поле стало настолько мокрым, что игроки обеих команд поскальзывались, а вратарю было сложнее оттолкнуться от газона, чтобы дотянуться до мяча.

После такого «Сити» стал действовать ещё увереннее. На 34-й минуте «Баварию» спасло чудо – Гюндоган бил с пяти метров в практически пустые ворота, но умудрился попасть во вратаря, который лежал на газоне.

Правда, чудеса на этом не закончились. В начале второго тайма мяч сначала заметался по штрафной хозяев, а потом – по штрафной гостей. Оба раза не обошлось без везения для обороняющихся.

Во втором тайме Де Брёйне несколько раз получил по ногам, и Гвардиола решил его заменить на 69-й минуте. Причём на поле вышел Альварес – то есть нападающий вместо полузащитника (да-да, несмотря на победный счёт). Хотя более логичным казался бы выход Альвареса вместо Холанда, у которого далеко не всё получалось. Однако норвежец остался на поле и уже через минуту отдал голевую передачу на Бернарду Силву. 173-сантиметровый португалец забил головой. Спонсор этой атаки – центральный защитник Юпамекано, который подарил мяч сопернику.

После такого «Бавария» стала играть крайне нервно. Можно даже сказать, «поплыла», а «Сити» не вылезал из чужой штрафной. Хозяева упустили ещё несколько моментов, но третий мяч всё-таки забили. И сделал это, конечно же, Холанд (это его 45-й гол за «Сити» во всех турнирах – рекорд для игрока из АПЛ!), который в касание замкнул скидку Стоунза. 3:0!

Тухель выпустил на поле Мане, Мюллера и Канселу, но было уже поздно. «Сити» и в концовке матча был ближе к голу, чем соперник. Альваресу и Родри не хватило самую малость, чтобы забить четвёртый мяч в этой игре.

Ответная встреча в Мюнхене состоится 19 апреля в среду. Правда, похоже, «Сити» уже практически вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов. Тяжело представить, как настолько мощная команды Гвардиолы позволит себя разгромить.