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Трансферы: «Реал», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Ювентус» поборются за Йошко Гвардиола. Куда перейдёт хорват

Сын рыбака — самый дорогой защитник мира. Кто из топ-клубов заберёт Гвардиола?
Андрей Рабинович
Сын рыбака — самый дорогой защитник мира
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Перспективному защитнику предстоит непростой выбор.

Йошко Гвардиол – тот самый футболист в маске в составе сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре. Парню совсем недавно исполнился 21 год, но топ-клубы по всей Европе мечтают переманить его из «Лейпцига». Перформансом на ЧМ он помог национальной команде завоевать бронзу турнира и получил место в его символической сборной по всевозможным версиям.

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Контракт защитника с клубом рассчитан до 2027 года, но стороны включили в сделку пункт об отступных, который активируется летом 2024 года. Условие в договоре сторон позволит любому заинтересованному клубу купить Йошко за фиксированную сумму в € 110 млн. Transfermarkt оценивает Гвардиола скромнее, в € 75 млн, но даже так хорват – самый дорогой игрок обороны в мире по версии портала.

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Путь к успеху

Йошко родился в Загребе в семье Тихомира Гвардиола – рыбака из приморского города Новиград (звезда ЧМ говорил, что если бы не футбол – пошёл бы по стопам отца). Там Гвардиол-старший играл за любительский футбольный клуб GOŠK, а закончил карьеру он в столичной «Трешнёвке». Они с семейством жили неподалёку, и в ту же команду он отвёл шестилетнего Йошко – воплощать несбывшиеся мечты отца о профессиональной карьере.

С зачислением в команду возникла проблема: для Гвардиола не было подходящей возрастной группы, поэтому парню пришлось гонять мяч со старшими парнями, но он спокойно укатывал более крепких ребят. Талант начинающего спортсмена трудно было не заметить, и уже скоро за ним следили скауты клубов посерьёзнее.

В академии «Трешнёвки» футболист пробыл всего два года – в 2010-м юношу заметили представители загребских «Локомотива» и «Динамо». Хорватские железнодорожники были расторопнее, но в последний момент за Йошко всё же обратились из «Динамо» – всей семьёй было принято решение, что парню стоит присоединиться к знаменитой футбольной школе, через которую прошли Лука Модрич, Матео Ковачич и многие другие топовые хорваты.

Йошко Гвардиол в «Динамо» (Загреб)

Йошко Гвардиол в «Динамо» (Загреб)

Фото: Emma Simpson/Getty Images

В начале карьеры Йошко поиграл в центре поля – тогда парню особенно подходила кличка Пеп, которую ему дали за созвучность его фамилии с фамилией главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Со временем он опустился ниже по полю, бегал на левом краю обороны, но в конце концов обосновался на позиции центрбека.

К 15 годам интерес к Гвардиолу распространился за пределы родной Хорватии. С предложением пришёл миланский «Интер», но защитник и его семья решили, что на раннем этапе карьеры планомерное развитие в комфортной обстановке для него важнее и плодотворнее, чем переход в одну из лучших команд Италии.

Ещё через три года он исполнил одну из своих мечт – дебютировал за «Динамо», сделав это в возрасте всего 18 лет. С родным клубом он дважды выиграл чемпионат, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а перед сезоном-2021/2022 перешёл в «Лейпциг». У Йошко был вариант с английским «Лидсом» Марсело Бьельсы, но он снова решил, что поступательный рост важнее, а АПЛ – его лига мечты – ещё вернётся.

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Дальше были успешные сезоны в Бундеслиге, победа в Кубке Германии, борьба с «Боруссией» и «Баварией», матчи в Лиге чемпионов и пока что высшая точка в карьере 21-летнего защитника – чемпионат мира в Катаре. Летом стартует серьёзная гонка грандов за подпись Йошко – разберём, где Гвардиол может оказаться в следующем сезоне и какие факторы способны повлиять на его будущее.

Йошко Гвардиол в «Лейпциге»

Йошко Гвардиол в «Лейпциге»

Фото: Nico Paetzel/DeFodi Images via Getty Images

Претенденты

«Челси»

Прошлым летом «Челси» был самым заинтересованным в Гвардиоле клубом Премьер-лиги и вполне мог заключить сделку, если бы торги с «Лейпцигом» прошли более гладко. Изначально стороны обсуждали сумму выкупа в районе € 70 млн, потом немцы последовательно подняли ценник до € 80 и € 90 млн, после чего «Челси» вышел из переговоров. А в январе подписал Бенуа Бадьяшиля из «Монако» за гораздо меньшую сумму.

Важно, что между клубами в целом хорошие отношения, в последние годы они успешно делали бизнес. Об этом говорят переходы Тимо Вернера (в обе стороны), Кристофера Нкунку (страйкер перейдёт в «Челси» летом после подписания контракта в октябре) и Кристофера Вивелла – нового технического директора лондонцев.

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Интерес «Челси» к Гвардиолу не исчез, и трудности Калиду Кулибали (как и Гвардиол, левоногий центральный защитник) в его дебютном сезоне в Англии повышают вероятность перехода. Но есть и контраргументы – например, форма того же Бадьяшиля, впечатлившего тренерский штаб синих. Подписание ещё одного защитника может помешать прогрессу Бенуа.

Ещё у лондонцев на контракте есть 20-летний Леви Колвилл, проводящий этот сезон в аренде в «Брайтоне» и остающийся в планах команды. 38-летний Тьяго Силва недавно подписал очередной однолетний контракт и по-прежнему играет ключевую роль в обороне «Челси». В общем, у клуба достаточно опций в этой зоне.

«Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола – член фан-клуба Йошко, как и Чики Бегиристайн, один из важнейших функционеров в системе чемпионов Премьер-лиги. Прошлым летом, когда Натан Аке хотел покинуть «Этихад» ради регулярной игровой практики, «горожане» направили в «Лейпциг» запрос о возможности покупки Гвардиола. Сообщения об их интересе к игроку снова появились во время чемпионата мира, а между Гвардиолой и хорватом прошли неофициальные переговоры.

Йошко Гвардиол в матче с «Манчестер Сити»

Йошко Гвардиол в матче с «Манчестер Сити»

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Этим летом «Сити» вряд ли проигнорирует гонку за подписание защитника – шанс подписать игрока такого качества и с такой перспективой попадается не так часто – но в клубе понимают, что у них на зарплате уже сидят пять центральных защитников: Рубен Диаш, Джон Стоунз, Аке, Эмерик Лапорт и Мануэль Аканджи. Кому-то придётся уйти, и француз Лапорт выглядит наиболее вероятным кандидатом.

«Реал» Мадрид

Действующие чемпионы Испании, Европы и мира всегда всплывают в разговорах о будущем лучших талантов континента, и на «Бернабеу» точно хватает поклонников Гвардиола. Представители клуба Ла Лиги встречались с агентом игрока в декабре после его яркого перформанса на чемпионате мира.

Но в «Мадриде» есть ощущение, что Йошко, вероятно, останется вне зоны их досягаемости. Такой сценарий случается всё чаще из-за неспособности «Реала» соперничать с гигантами Премьер-лиги в финансовых условиях. Например, та же история разворачивается в погоне за полузащитником сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

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«Мадрид» больше не может подписывать сразу несколько дорогостоящих игроков в одно трансферное окно, и клуб вряд ли санкционирует покупку защитника за сумму, которую, скорее всего, запросит за хорвата «Лейпциг».

Особенно с учётом очереди из команд АПЛ, с радостью готовых раскошелиться. В краткосрочной перспективе это не будет проблемой – «сливочные» не нуждаются в укреплении центра обороны.

«Ливерпуль»

Ведущие селекционеры «Ливерпуля» давно восхищаются Гвардиолом и внимательно следят за его развитием. У красных хорошие отношения с «Лейпцигом» после сделок по Наби Кейта и Ибраима Конате. Загвоздка в том, что предстоящим летом у мерсисайдцев будут другие трансферные приоритеты.

Внимание англичан будет сосредоточено на усилении полузащиты. За Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», главную цель клуба, придётся выложить не менее € 100 млн, ещё «Ливерпуль» сохраняет интерес к Матеусу Нунесу из «Вулверхэмптона» и Мэйсону Маунту из «Челси».

Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате

Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Центральные защитники Вирджил ван Дейк (кумир Гвардиола) и Ибраима Конате остаются основным выбором Юргена Клоппа, а Джо Гомес, Жоэль Матип и Натаниел Филлипс страхуют эту пару. Летом у Матипа стартует последний год по контракту, а Филлипс, скорее всего, уйдёт за регулярной игровой практикой, так что клубу понадобится защитник. Учитывая конкуренцию и потенциальную сумму трансфера, вряд ли это будет Гвардиол.

«Ювентус»

Как обычно, «Ювентус» – единственный итальянский клуб, способный конкурировать за игрока в ценовой категории Гвардиола — как это было с переходом Маттейса де Лигта из «Аякса» летом 2019 года. Туринцам нужен центральный защитник, но они хотят строить игру обороны вокруг подписанного прошлым летом Глейсона Бремера, а насчёт объёмов бюджета команды на лето есть серьёзные сомнения.

С другой стороны, для самого игрока вариант с переходом в «Ювентус» вряд ли покажется привлекательным: в этом сезоне клуб лишился 15 очков из-за коррупционного скандала и вполне может пролететь мимо Лиги чемпионов – 2023/2024. «Интер» не имеет средств на приглашение игрока, за которым ранее следил, а «Милан» не выложит желаемую «Лейпцигом» сумму.

Как думаете, где окажется Гвардиол?

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