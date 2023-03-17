Может, «Наполи» замахнуться и на Лигу чемпионов? Дорога к финалу вполне доступна

Этот сезон придумали для «Наполи». Другого объяснения нет. Кто-то вообще ожидал, что «Милан» скукожится, «Интер» будет отдавать очки всем подряд, а «Юве» страдать из-за финансовых махинаций? Это же просто нереально уместить в один временной отрезок. Но для «Наполи» сделали исключение. Команда Лучано Спаллетти несётся к чемпионству быстрее всех в Европе. И заслуженно заберёт трофей (в обратное верится с трудом – 18-очковый отрыв говорит сам за себя).

Лига чемпионов – отдельная история. Группа с «Ливерпулем», «Аяксом» и «Рейнджерс». Давайте на секунду выкинем из головы этот волшебный сезон. И представим обычный «Наполи» в привычной обстановке. На какое место отправим команду? С «Ливерпулем» бороться почти нет шансов. С другими соперниками – можно.

Но мир в этом сезоне перевернулся. «Наполи» хлопнул «Ливерпуль» 4:1 и сразу же обозначил себя как фаворита группы. Занял первое место и избежал встречи с «Реалом» в 1/8 финала. Вместо этого неаполитанцы прикончили «Айнтрахт». И уже четвертьфинал. Сказке пора заканчиваться? А то всё идёт как-то слишком хорошо. Но, похоже, пока рано. Вы только посмотрите на жеребьёвку. У «Наполи» в соперниках «Милан». А в полуфинале победитель пары «Интер» – «Бенфика».

Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Никакой уверенности, что «Наполи» будет просто. Точно нет. Но статистика: в этом сезоне неаполитанцы уже обыгрывали «Милан» в чемпионате Италии. А вскоре их ждёт вторая встреча. С «Интером», кстати, другая ситуация: им, наоборот, уступили. Однако все понимают: Неаполь ни в чём не уступает этим соперникам. Как и «Бенфике». Добавим к этому магический сезон, мотивацию, форму Хвичи и Осимхена – и получаем выход в финал. Не гарантированный, но очень даже вероятный.

«Наполи» повезло. Очень повезло. В сетке нет «Баварии», «Манчестер Сити» и «Реала». Но разве в этом сезоне могло быть иначе?

Отдельно порадуемся за Спаллетти. Эта харизматичная лысина без трофеев с 2012 года, когда Лучано с «Зенитом» взял чемпионат России. Пора уже что-то выиграть И этот сезон – идеальный для этого повод.