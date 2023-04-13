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«Ювентус» — «Спортинг», вратарю «Ювентуса» Войцеху Щенсному стало плохо во время матча 1/4 финала Лиги Европы

Вратарь «Ювентуса» схватился за сердце прямо во время матча. Щенсны уходил с поля в слезах
Кирилл Закатченко
Войцеху Щенсному стало плохо во время матча ЛЕ
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Первый тайм игры со «Спортингом» омрачил очень неприятный эпизод.

В четверг, 13 апреля, «Ювентус» проводил первый матч 1/4 финала Лиги Европы со «Спортингом». На 41-й минуте в центре внимания оказался вратарь туринского клуба Войцех Щенсны, который позднее покинул поле в слезах.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Гатти – 73'

Гости провели атаку и завершили её неточным ударом. Щенсны готовился ввести мяч в игру от ворот. Но вместо рутинной процедуры зрители стали свидетелями жутковатой сцены. Польский голкипер схватился за грудь, к нему на помощь бросились медики, а одноклубники сразу сигнализировали о необходимости замены. В этот момент стало очень тревожно за поляка.

Сразу вспомнился эпизод со стартового матча Евро-2020. Тогда датчанин Кристиан Эриксен рухнул на газон из-за остановки сердца. Врачи в течение нескольких минут пытались привести его в чувство при помощи закрытого массажа сердца. Позднее Кристиана унесли с поля на носилках, а затем доставили в госпиталь. Состояние футболиста стабилизировалось, и через несколько месяцев он возобновил тренировки.

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В отличие от Эриксена, Щенсны не терял сознание. Польский вратарь покинул поле самостоятельно, но уходил с газона в слезах. Вместо него в игру вошёл Маттиа Перин. Кстати, для резервного вратаря «Ювентуса» это уже 15-й матч в сезоне. А Щенсны в первой половине сезона пропустил больше месяца: сначала было мышечное повреждение, а затем — травма лодыжки.

По информации портала Tutto Juve, после ухода с поля Щенсному сделали электрокардиограмму в медицинском центре на стадионе в Турине. К счастью, она не выявила никаких отклонений. Gazzetta dello Sport сообщает, что завтра, 14 апреля, Войцеха ждёт новое, углублённое обследование. Будем верить, что с вратарём всё в порядке и скоро мы снова увидим его на футбольном поле.

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