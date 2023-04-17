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Чемпионат Германии по футболу: Сандро Шварц уволен из «Герты» – как бывший тренер «Динамо» провалился в Бундеслиге

Катастрофа Шварца. Экс-тренера «Динамо» убрали из «Герты» из-за ужасных результатов
Анатолий Романов
Шварц отправлен в отставку
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Возвращение в Германию не удалось, но от своего любимого приёма в футболе Сандро не отказался.

В конце мая 2022-го Сандро Шварц уезжал из Москвы если не героем, то человеком, которому были по-настоящему благодарны за его работу в России. При нём раскрылись в РПЛ Арсен Захарян, Константин Тюкавин и другие молодые таланты, а «Динамо» снова превратилось в большую команду. Да, концовку прошлого сезона динамовцы со Шварцем смазали, проиграв финал Кубка России и упустив серебро в последнем туре РПЛ, тем не менее немецкий тренер услышал «данке шон» на прощание. Сандро возвращался в Германию, чтобы ещё раз попытаться заявить о себе в Бундеслиге. И вот теперь – менее чем через год – экс-тренера «Динамо» увольняют из «Герты» без всякой лирики, ведь его команда занимает последнее место в чемпионате.

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В Германии Шварц принимал команду, с которой было очень непросто повторить динамовский успех. В прошлом сезоне «Герта» финишировала 16-й и сохранила место в Бундеслиге только благодаря победе в стыках с «Гамбургом». Причём сперва проиграла дома – 0:1, а в ответном матче на выезде внезапно поднялась с колен, словно истекающий кровью герой какой-нибудь спортивной драмы, и взяла верх со счётом 2:0.

Тем не менее серьёзных вложений под Шварца клуб не сделал. В летнее и зимнее окна «Герта» потратила на трансферы всего € 8,55 млн, хотя продала своих игроков на € 24,75 млн. Двух новичков Сандро знал по РПЛ. Вингер ЦСКА Чидера Эджуке переехал в Берлин, приостановив контракт с армейцами. Защитник «Рубина» Филип Уремович был подписан на правах свободного агента.

Пожалуй, было бы наивно думать, что эти игроки изменят лицо «Герты» в Бундеслиге. Эджуке поначалу выходил в основе, а в сентябре-октябре даже отдавал результативные передачи в трёх турах подряд, но потом потерял доверие Шварца. У Чидеры 15 матчей (в основе – 9), 0 голов и те самые три голевых паса. После зимней паузы нигериец и вовсе не помощник «старой даме», поскольку залечивает травму колена.

Сандро Шварц (слева) и Чидера Эджуке (справа)

Сандро Шварц (слева) и Чидера Эджуке (справа)

Фото: Joachim Bywaletz/ Getty Images

Уремович принял участие в 19 матчах Бундеслиги, с первых минут выходил 18 раз. У центрбека нет ни забитых мячей, ни голевых передач, зато он заработал семь жёлтых карточек. Две из них, полученные в одной игре, привели к удалению хорвата.

Стартовал Шварц в «Герте» так же, как и финишировал, – катастрофически. В первом же матче берлинцы проиграли в Кубке Германии по пенальти брауншвейгскому «Айнтрахту» из Второй Бундеслиги. В 28 матчах чемпионата Германии у его команды 16 поражений, семь ничьих и всего пять побед – в гостях над «Аугсбургом» (2:0) и дома над «Шальке» (2:1), «Кёльном» (2:0), мёнхенгладбахской «Боруссией» (4:1, ещё одно внезапное пробуждение силы духа!) и тем же «Аугсбургом» (2:0).

Но в основном в 2023 году у Шварца сплошные неудачи. До победы над «Боруссией» было четыре поражения подряд, а сейчас у «Герты» шестиматчевая безвыигрышная серия. Ещё недавно Сандро говорил, что верит в спасение от вылета.

«Настроение в команде не очень, но это хороший признак, – говорил тренер. – В раздевалке нет музыки Мальорки, так что ты думаешь: здесь всё отлично. Нам необязательно обнимать друг друга. Совсем наоборот. Нам нужно такое настроение, чтобы мы понимали, что играли дерьмово. И я вижу это в парнях».

А два тура назад после домашнего поражения в матче с «Лейпцигом» (0:1) разнервничавшийся Шварц сорвался на судье – топовом немецком арбитре Денизе Айтекине. Причина в том, что рефери засчитал победный гол соперника в спорном эпизоде. Этот момент проверяли очень долго:

Когда Айтекин засчитал гол, Шварц крикнул четвёртому судье Флориану Лехнеру: «Он абсолютно ошеломлён. Язык тела – катастрофический!» Сам же Айтекин после матча объяснил, что проверялись три детали: «Я точно понял, что у вратаря не было мяча. Довольно быстро стало ясно – это не нарушение. Если я нахожусь перед вратарём, то не могу совершить фол». По словам судьи, более трудными для оценки оказались моменты с возможной игрой рукой и офсайдом. Кроме того, Айтекин с юмором отреагировал на слова Шварца про «язык тела»: Проблема в том, что мне уже 44, и, может быть, я выгляжу слишком старым. Пойду поработаю над языком моего тела».

У Шварца всего 0,79 очка в среднем за матч с «Гертой» в Бундеслиге. Берлинцы находятся на последнем месте в чемпионате Германии и по количеству голевых моментов за игру – 4,5. При этом по статистике командного прессинга делят второе-пятое места в лиге, то есть от своего любимого инструмента Сандро не отказывался и в команде-аутсайдере.

Последней каплей для руководства «Герты» стало крупное поражение в минувшую пятницу, 14 апреля, от конкурента – «Шальке» (2:5) в Гельзенкирхене. После этого аутсайдер обошёл берлинцев в таблице. Команда Шварца отстаёт от зоны стыков на два очка, и если сейчас не сменить тренера, то потом может быть уже поздно.

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По слухам, Шварца мог заменить в «Герте» Маркус Гисдоль. Да-да, тот самый тренер, который провалился в «Локомотиве» и сбежал из России. Кажется, более нелепого выбора для аутсайдера не придумать. Но пока до конца сезона будет назначен Паль Дардаи. Венгр уже дважды возглавлял «Герту».

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