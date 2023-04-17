Сын Симеоне зажигает в Испании! Лучшие выступления молодых игроков на неделе

И в топ-чемпионатах, и на Копа Америка U17 на прошедшей неделе были яркие перформансы молодых игроков. Жереми Доку оформил первый дубль во Франции, а потенциальный новичок «Челси» вновь раздаёт ассисты. О них и других талантах расскажем ниже.
Парагвайский талант «Брайтона» вырвал победу на «Стэмфорд Бридж»
«Челси» всё ещё не может выиграть после возвращения Фрэнка Лэмпарда. На выходных дома уступили «Брайтону», а победный гол на счету 19-летнего Хулио Энсисо. Парагваец забил красивым ударом издали свой второй гол в АПЛ.
Хулио Энсисо празднует гол с фанатами
Фото: Visionhaus/Getty Images
«Брайтон» купил нападающего перед стартом нынешнего сезона у парагвайского «Либертада» почти за € 12 млн. Хулио долго адаптировался, но в апреле начал забивать.
Кэмерон Арчер оформил четыре результативных действия в матче с «Норвичем»
Аренда Кэмерона в Чемпионшипе складывается удачно. В игре с «Норвичем» англичанин дважды забил сам и дважды ассистировал партнёрам. На счету 21-летнего игрока уже 14 результативных действий в 17 матчах за «Мидлсбро». Клуб почти наверняка обеспечил себе попадание в плей-офф за право подняться в АПЛ.
Жереми Доку сделал первый дубль за «Ренн»
«Ренн» в погоне за попаданием в пятёрку Лиги 1 обыграл дома «Реймс». Два из трёх голов — на счету 20-летнего Жереми Доку. Теперь вингер — лучший бельгийский бомбардир в истории «Ренна» с восемью мячами.
Жереми Доку во время матча с «Реймсом»
Фото: DeFodi Images via Getty Images
Данго Уаттара забил победный гол на 95-й минуте!
«Тоттенхэм» дома уступил «Борнмуту» со счётом 2:3. Победный гол аутсайдер забил на 95-й минуте. Зарешал Данго Уаттара: вышел со скамейки и впервые отличился в АПЛ. А для «Борнмута» этот мяч стал самым поздним победным голом за всё время выступлений клуба в высшем английском дивизионе.
Джейкоб Рэмси продлил беспроигрышную серию «Астон Виллы»
Унаи Эмери творит чудеса: «Астон Вилла» не проигрывает в чемпионате уже в восьми матчах подряд. Команда в шаге от попадания в еврокубки. Последняя победа была добыта в матче с «Ньюкаслом», в котором 21-летний Джейкоб Рэмси забил и отдал ассист.
Джейкоб Рэмси
Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images
С начала прошлого сезона лишь Букайо Сака и Габриэл Мартинелли среди игроков U21 забили в АПЛ больше, чем Джейкоб. В последних пяти матчах он оформил 2+3 по гол+пас.
Сын Диего Симеоне тащит «Сарагосу» в Сегунде
Во втором испанском дивизионе осталось шесть туров до конца сезона, и «Сарагоса» уже почти наверняка избежит вылета. Ключевая роль в этом у 20-летнего Джулиано Симеоне. В матче с сантандерским «Расингом» он оформил дубль и повлиял на получение красной карточки вратарём оппонента.
Девять голов и три ассиста — столько набрал форвард в текущем сезоне. С такими показателями может и шанс получить по возвращении из аренды в «Атлетико».
Почитать о трёх сыновьях-футболистах Диего Симеоне можно здесь. Кстати, один из них вот-вот станет чемпионом топ-лиги.
В шведском АИКе сверкнул молодой форвард
АИК дома обыграл «Хаммарбю» со счётом 2:0. Дублем отметился 19-летний нападающий Александер Фессайе. Это его первые голы в основной команде, за которую он провёл всего третью игру.
Александер Фессайе
Фото: Michael Campanella/Getty Images
В прошлом году он играл за команду U19 и забил 19 голов в 23 матчах. Может представлять как Швецию, так и Эритрею. Прошлой осенью подписал первый профессиональный контракт до 2027 года.
Кендри Паэс оставляет сборную Эквадора в борьбе за титул
Эквадор после двух туров в финальном турнире Копа Америка U17 делит первую строчку с Аргентиной и Бразилией. Во 2-м туре эквадорцы обыграли Чили, два ассиста — на счету 15-летнего Кендри Паэса. С пятью голевыми передачами он возглавляет список лучших ассистентов турнира.
Флориан Вирц спас «Байер» от домашнего поражения
«Фармацевты» попали в 1/4 Лиги Европы на бельгийский «Юнион». В домашней встрече могли проиграть, но поздний гол Флориана Вирца установил на табло ничейный результат. В Лиге Европы до 20 лет лишь Роналдо (9) забил больше голов, чем Вирц (8).
Флориан Вирц празднует забитый гол
Фото: Joachim Bywaletz/defodi Images via Getty Images
Андрей Сантос забил первый гол в бразильской Серии А
Полузащитник не получил разрешение на работу в Великобритании, поэтому «Челси» отправил его в родной «Васко да Гама» до лета. Андрей в прошлом году вывел клуб в высший бразильский дивизион, а в 1-м туре нового сезона забил и помог команде добыть победу в матче с «Атлетико Минейро». С начала 2022 года на его счету девять голов в бразильских Серии А и Серии Б — это лучший результат среди футболистов U18.
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