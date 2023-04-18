Оскорбления — новый тренд РПЛ. Можно послать кого угодно почти безнаказанно

Главный тренер «Торпедо» назвал судью клоуном. И это воспринимается как что-то нормальное. Назвал и назвал. Значит, было за что. Узнали мы об этом почти случайно – информацию занесли в протокол и слили в медиа. Теперь тренера наверняка ждут допсанкции, помимо удаления. Жозеп Клотет работает в России меньше месяца, но уже швыряется оскорблениями. Да, матч со «Спартаком» вышел эмоциональным. Да, решения рефери не всегда были понятны. Однако это точно не повод включать режим гопника. Хотя ощущение, что для российского футбола клоуны, цирк и другие совсем не дружелюбные реплики – это новый тренд.

Давайте посмотрим хотя бы на прошедший тур – Андрей Талалаев использовал в своей реплике (кстати, тоже после удаления) фамилию Комличенко. Нелепо и неуместно. Видимо, сравнил себя с ним в вопросе честности. Один вопрос – зачем? От Карпина вскоре прилетел ответ: тренер «Ростова» посоветовал коллеге «закрыть рот». Очень тактично. Прямо-таки хочется наслаждаться. Так и веет профессиональным этикетом и взаимоуважением.

Это только последний тур – громкие истории случались по ходу сезона. Помните Джона Кордобу? Колумбиец шёл на перерыв в матче с ЦСКА и громко оскорблял арбитров встречи. Там без клоунов, но были другие не менее обидные слова. Всё это попало на камеры. Нападающего дисквалифицировали. Футболист признал вину. И теперь очень аккуратен во всех высказываниях.

Джон Кордоба Фото: Степан Ноздрев/ТАСС

Ещё можно вспомнить перепалку Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время дерби. Ту самую, когда тренер ЦСКА сначала назвал коллегу клоуном и предложил уехать домой, а потом на пресс-конференции выдал легендарное «что-то рядом прыгало». Мнения разделились: одни защищали Федотова и списывали всё на провокацию иностранца. Другие сыпали ответные оскорбления – называли тренера армейцев «конюхом», который привык к такому общению.

И это ещё не тренирует Слуцкий – иначе мы точно много нового узнали бы про судей. Относительно спокоен и Григорий Иванов, который раньше называл некоторых рефери «козлами». Хотя у них появилась достойная смена – Денис Макаров прошлой осенью пообещал подарить боковому рефери билеты в цирк. Итог – дисквалификация и штраф. Но, судя по всему, такие меры никак не помогают.

Самое безнадёжное во всём этом – оскорбления в действительности не порицаются. Не осуждаются. Всё списывается на эмоции, потому что куда без них? Никуда. Назвал клоуном – ок. Пригласил в цирк – ок. А какая следующая ступень при безнаказанности? Может, сразу драться или хотя бы плевать друг в друга?

Кто-то сейчас точно подумает: так это же трэш-ток! Провокации, которые вызывают интерес. Но мы забываем, что трэш-ток крут, когда он тонкий, ироничный и не вызывает агрессию. А в нашем футболе пока всё наоборот – оскорбил ты, тут же получишь в ответ. И дальше по кругу.

Совсем не круто вести себя на поле и за его пределами как гопник. И бросаться оскорблениями в людей, с которыми ещё не раз столкнёшься. Это же обычный этикет, которого российского футболу очень не хватает.