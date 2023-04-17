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Лучшие молодые игроки 23-го тура РПЛ: Кривцов, Литвинов, Тюкавин, «Ростов», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», «Динамо»

Юниоры Карпина не испугались чемпиона, а в «Динамо» завёлся суперзапасной. Молодые в туре
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 23-го тура РПЛ
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Кошмарное комбо Литвинова и поразительная статистика Кривцова — в рецензии на выступление молодёжи в 23-м туре РПЛ.

Всего трое молодых исполнителей завершили 23-й тур Премьер-Лиги с результативными действиями. Но это не значит, что остальные напрасно выходили на поле. Среди них тоже есть кого отметить со знаком «плюс» (впрочем, как и «минус»). Что по традиции и делаем, подводя итоги игрового уикенда в России.

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Кирилл Щетинин, «Ростов», 21 год

С 2019 по 2022 год курянин Щетинин числился в системе «Зенита» — следовательно, по правилам ФИФА подходит под определение «воспитанник клуба» (и «Локомотива» тоже). Правда, за основу сине-бело-голубых Кирилл не сыграл ни минуты. Естественно, для него каждая встреча с чемпионом — особенная. По нему это в воскресенье без слов было понятно.

Щетинин совершил больше всех отборов и фолов (по 4) и всего пару десятков сантиметров не добежал до пенальти во втором тайме. После продолжительных консультаций с судьёй VAR Кукуяном Карасёв постановил, что Дуглас Сантос снёс Щетинина за пределами штрафной площади. Молодой хавбек «Ростова» и получил звезду игрока матча от портала WhoScored.

Кирилл Щетинин, «Ростов»

Кирилл Щетинин, «Ростов»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ярослав Гладышев, «Динамо», 19 лет

В рейтинге «суперзапасных» в этом сезоне динамовский воспитанник уступает только зенитовцу Сергееву. У Ивана 5+1 за восемь выходов на замену, тогда как у Ярослава на 17 подъёмов с лавки приходятся четыре гола и три результативных паса. Ну так Гладышев и моложе Сергеева на восемь лет! Юного форварда ещё Шварц начал подтягивать к первой команде, а Йоканович наделил бóльшим количеством игрового времени. Гладышев и сравнял счёт в матче с «Пари НН».

Ярослав Гладышев, «Динамо»

Ярослав Гладышев, «Динамо»

Фото: ФК «Динамо»

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Корпоративный спор молодого Тюкавина и опытного Смолова за звание снайпера №1 в «Динамо» продолжается. После субботнего матча с «Пари НН» у обоих стало по 8+2 по системе «гол+пас» в чемпионате. Портал Transfermarkt приравнивает к результативным действиям также заработанные пенальти, но и по этой шкале у одноклубников пока суммарное равенство — по 15 очков во всех турнирах. Вклад Константина в волевую победу над нижегородцами составил голевую скидку на Гладышева и одну «точку» для Фёдора.

Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

Уроженец Володарска Нижегородской области пока только третий в клубном рейтинге бомбардиров (у Кордобы 14 голов во всех турнирах, у Сперцяна — 10, у Кривцова — 8). Но его резкий прогресс — одно из главных откровений весны в РПЛ. Никита и прежде слыл одарённым хавбеком с приличным дриблингом, однако у Ивича раскрылся в новой роли — классного завершителя атак.

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По сравнению с прошлым сезоном Кривцов ощутимо прибавил по всем наступательным метрикам и уже в три раза превзошёл собственный результат по системе «гол+пас» (было три очка — стало девять). В южном дерби с «Сочи» краснодарский блондин поддержал быстрый отрыв легионерского трио «Краснодара» и вторым темпом завершил атаку. По статистике каждый второй удар в створ Кривцов конвертирует в гол. Реализация — топ!

Что ещё интересного случилось в туре

  • 35 молодых игроков совокупно задействовали в туре 16 тренеров РПЛ. Больше всех — семь — динамовец Йоканович.
  • Среди 29 участников матча «Факел» — «Ахмат» не нашлось ни одного футболиста моложе 22 лет. Аналогичная ситуация в «Химках».
  • Спартаковец Литвинов собрал в дерби с «Торпедо» удручающее комбо — нереализованный пенальти и две жёлтые карточки.
  • Третий матч подряд в основе «Локо» выходит самый высокий игрок команды — 198-сантиметровый защитник Погостнов. В отсутствие Пиняева он стал и самым юным в стартовом составе москвичей.
  • «Ростов» «на ноль» отзащищался против чемпиона с двумя 19-летними парнями в обороне — Ланговичем и Мелёхиным.

Молодые (до 21 года) игроки в 23-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
КривцовКраснодар20731217,86
ТюкавинДинамо2090127,57
ГладышевДинамо1919117,36
ЩетининРостов218947,21
ДенисовСпартак20642жк7,1
МелёхинРостов1989116,94
ПогостновЛокомотив199026,92
РенанЗенит1990116,87
МихайловПари НН198936,77
КутицкийДинамо2174116,71
СазоновДинамо21451жк6,66
КоваленкоКрылья Советов19883жк6,6
ЗахарянДинамо197116,47
КарпукасЛокомотив208921жк6,43
КомаровРостов19241жк6,41
ГагнидзеДинамо2016116,4
МайсторовичДинамо18451жк6,4
ЛанговичРостов19676,36
СоколовПари НН206116,33
ШитовКрылья Советов192816,32
ОганесянОренбург2116,23
ЭркиновТорпедо2156,23
СунгатулинУрал217116,21
КравцовСочи207436,12
ТошевскиРостов21116,12
БабкинКрылья Советов2026,04
ПрохинРостов2116,03
ЕрмаковЦСКА20916
КобнанКраснодар201715,99
РаковЛокомотив1835,95
ЯковлевПари НН2115,9
ШильцовПари НН20155,73
АлександровПари НН21905,69
СевикянПари НН21295,69
ЛитвиновСпартак2168312жк5,43

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.

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