Юниоры Карпина не испугались чемпиона, а в «Динамо» завёлся суперзапасной. Молодые в туре

Всего трое молодых исполнителей завершили 23-й тур Премьер-Лиги с результативными действиями. Но это не значит, что остальные напрасно выходили на поле. Среди них тоже есть кого отметить со знаком «плюс» (впрочем, как и «минус»). Что по традиции и делаем, подводя итоги игрового уикенда в России.

Кирилл Щетинин, «Ростов», 21 год

С 2019 по 2022 год курянин Щетинин числился в системе «Зенита» — следовательно, по правилам ФИФА подходит под определение «воспитанник клуба» (и «Локомотива» тоже). Правда, за основу сине-бело-голубых Кирилл не сыграл ни минуты. Естественно, для него каждая встреча с чемпионом — особенная. По нему это в воскресенье без слов было понятно.

Щетинин совершил больше всех отборов и фолов (по 4) и всего пару десятков сантиметров не добежал до пенальти во втором тайме. После продолжительных консультаций с судьёй VAR Кукуяном Карасёв постановил, что Дуглас Сантос снёс Щетинина за пределами штрафной площади. Молодой хавбек «Ростова» и получил звезду игрока матча от портала WhoScored.

Кирилл Щетинин, «Ростов» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ярослав Гладышев, «Динамо», 19 лет

В рейтинге «суперзапасных» в этом сезоне динамовский воспитанник уступает только зенитовцу Сергееву. У Ивана 5+1 за восемь выходов на замену, тогда как у Ярослава на 17 подъёмов с лавки приходятся четыре гола и три результативных паса. Ну так Гладышев и моложе Сергеева на восемь лет! Юного форварда ещё Шварц начал подтягивать к первой команде, а Йоканович наделил бóльшим количеством игрового времени. Гладышев и сравнял счёт в матче с «Пари НН».

Ярослав Гладышев, «Динамо» Фото: ФК «Динамо»

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Корпоративный спор молодого Тюкавина и опытного Смолова за звание снайпера №1 в «Динамо» продолжается. После субботнего матча с «Пари НН» у обоих стало по 8+2 по системе «гол+пас» в чемпионате. Портал Transfermarkt приравнивает к результативным действиям также заработанные пенальти, но и по этой шкале у одноклубников пока суммарное равенство — по 15 очков во всех турнирах. Вклад Константина в волевую победу над нижегородцами составил голевую скидку на Гладышева и одну «точку» для Фёдора.

Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

Уроженец Володарска Нижегородской области пока только третий в клубном рейтинге бомбардиров (у Кордобы 14 голов во всех турнирах, у Сперцяна — 10, у Кривцова — 8). Но его резкий прогресс — одно из главных откровений весны в РПЛ. Никита и прежде слыл одарённым хавбеком с приличным дриблингом, однако у Ивича раскрылся в новой роли — классного завершителя атак.

По сравнению с прошлым сезоном Кривцов ощутимо прибавил по всем наступательным метрикам и уже в три раза превзошёл собственный результат по системе «гол+пас» (было три очка — стало девять). В южном дерби с «Сочи» краснодарский блондин поддержал быстрый отрыв легионерского трио «Краснодара» и вторым темпом завершил атаку. По статистике каждый второй удар в створ Кривцов конвертирует в гол. Реализация — топ!

Что ещё интересного случилось в туре

35 молодых игроков совокупно задействовали в туре 16 тренеров РПЛ. Больше всех — семь — динамовец Йоканович.

Среди 29 участников матча «Факел» — «Ахмат» не нашлось ни одного футболиста моложе 22 лет. Аналогичная ситуация в «Химках».

Спартаковец Литвинов собрал в дерби с «Торпедо» удручающее комбо — нереализованный пенальти и две жёлтые карточки.

Третий матч подряд в основе «Локо» выходит самый высокий игрок команды — 198-сантиметровый защитник Погостнов. В отсутствие Пиняева он стал и самым юным в стартовом составе москвичей.

«Ростов» «на ноль» отзащищался против чемпиона с двумя 19-летними парнями в обороне — Ланговичем и Мелёхиным.

Молодые (до 21 года) игроки в 23-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Кривцов Краснодар 20 73 1 2 1 7,86 Тюкавин Динамо 20 90 1 2 7,57 Гладышев Динамо 19 19 1 1 7,36 Щетинин Ростов 21 89 4 7,21 Денисов Спартак 20 64 2 жк 7,1 Мелёхин Ростов 19 89 1 1 6,94 Погостнов Локомотив 19 90 2 6,92 Ренан Зенит 19 90 1 1 6,87 Михайлов Пари НН 19 89 3 6,77 Кутицкий Динамо 21 74 1 1 6,71 Сазонов Динамо 21 45 1 жк 6,66 Коваленко Крылья Советов 19 88 3 жк 6,6 Захарян Динамо 19 71 1 6,47 Карпукас Локомотив 20 89 2 1 жк 6,43 Комаров Ростов 19 24 1 жк 6,41 Гагнидзе Динамо 20 16 1 1 6,4 Майсторович Динамо 18 45 1 жк 6,4 Лангович Ростов 19 67 6,36 Соколов Пари НН 20 61 1 6,33 Шитов Крылья Советов 19 28 1 6,32 Оганесян Оренбург 21 1 6,23 Эркинов Торпедо 21 5 6,23 Сунгатулин Урал 21 71 1 6,21 Кравцов Сочи 20 74 3 6,12 Тошевски Ростов 21 1 1 6,12 Бабкин Крылья Советов 20 2 6,04 Прохин Ростов 21 1 6,03 Ермаков ЦСКА 20 9 1 6 Кобнан Краснодар 20 17 1 5,99 Раков Локомотив 18 3 5,95 Яковлев Пари НН 21 1 5,9 Шильцов Пари НН 20 15 5,73 Александров Пари НН 21 90 5,69 Севикян Пари НН 21 29 5,69 Литвинов Спартак 21 68 3 1 2жк 5,43

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.