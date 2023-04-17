Юниоры Карпина не испугались чемпиона, а в «Динамо» завёлся суперзапасной. Молодые в туре

Всего трое молодых исполнителей завершили 23-й тур Премьер-Лиги с результативными действиями. Но это не значит, что остальные напрасно выходили на поле. Среди них тоже есть кого отметить со знаком «плюс» (впрочем, как и «минус»). Что по традиции и делаем, подводя итоги игрового уикенда в России.
Кирилл Щетинин, «Ростов», 21 год
С 2019 по 2022 год курянин Щетинин числился в системе «Зенита» — следовательно, по правилам ФИФА подходит под определение «воспитанник клуба» (и «Локомотива» тоже). Правда, за основу сине-бело-голубых Кирилл не сыграл ни минуты. Естественно, для него каждая встреча с чемпионом — особенная. По нему это в воскресенье без слов было понятно.
Щетинин совершил больше всех отборов и фолов (по 4) и всего пару десятков сантиметров не добежал до пенальти во втором тайме. После продолжительных консультаций с судьёй VAR Кукуяном Карасёв постановил, что Дуглас Сантос снёс Щетинина за пределами штрафной площади. Молодой хавбек «Ростова» и получил звезду игрока матча от портала WhoScored.
Кирилл Щетинин, «Ростов»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Ярослав Гладышев, «Динамо», 19 лет
В рейтинге «суперзапасных» в этом сезоне динамовский воспитанник уступает только зенитовцу Сергееву. У Ивана 5+1 за восемь выходов на замену, тогда как у Ярослава на 17 подъёмов с лавки приходятся четыре гола и три результативных паса. Ну так Гладышев и моложе Сергеева на восемь лет! Юного форварда ещё Шварц начал подтягивать к первой команде, а Йоканович наделил бóльшим количеством игрового времени. Гладышев и сравнял счёт в матче с «Пари НН».
Ярослав Гладышев, «Динамо»
Фото: ФК «Динамо»
Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет
Корпоративный спор молодого Тюкавина и опытного Смолова за звание снайпера №1 в «Динамо» продолжается. После субботнего матча с «Пари НН» у обоих стало по 8+2 по системе «гол+пас» в чемпионате. Портал Transfermarkt приравнивает к результативным действиям также заработанные пенальти, но и по этой шкале у одноклубников пока суммарное равенство — по 15 очков во всех турнирах. Вклад Константина в волевую победу над нижегородцами составил голевую скидку на Гладышева и одну «точку» для Фёдора.
Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет
Уроженец Володарска Нижегородской области пока только третий в клубном рейтинге бомбардиров (у Кордобы 14 голов во всех турнирах, у Сперцяна — 10, у Кривцова — 8). Но его резкий прогресс — одно из главных откровений весны в РПЛ. Никита и прежде слыл одарённым хавбеком с приличным дриблингом, однако у Ивича раскрылся в новой роли — классного завершителя атак.
По сравнению с прошлым сезоном Кривцов ощутимо прибавил по всем наступательным метрикам и уже в три раза превзошёл собственный результат по системе «гол+пас» (было три очка — стало девять). В южном дерби с «Сочи» краснодарский блондин поддержал быстрый отрыв легионерского трио «Краснодара» и вторым темпом завершил атаку. По статистике каждый второй удар в створ Кривцов конвертирует в гол. Реализация — топ!
Что ещё интересного случилось в туре
- 35 молодых игроков совокупно задействовали в туре 16 тренеров РПЛ. Больше всех — семь — динамовец Йоканович.
- Среди 29 участников матча «Факел» — «Ахмат» не нашлось ни одного футболиста моложе 22 лет. Аналогичная ситуация в «Химках».
- Спартаковец Литвинов собрал в дерби с «Торпедо» удручающее комбо — нереализованный пенальти и две жёлтые карточки.
- Третий матч подряд в основе «Локо» выходит самый высокий игрок команды — 198-сантиметровый защитник Погостнов. В отсутствие Пиняева он стал и самым юным в стартовом составе москвичей.
- «Ростов» «на ноль» отзащищался против чемпиона с двумя 19-летними парнями в обороне — Ланговичем и Мелёхиным.
Молодые (до 21 года) игроки в 23-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Карт.
|WS
|Кривцов
|Краснодар
|20
|73
|1
|2
|1
|7,86
|Тюкавин
|Динамо
|20
|90
|1
|2
|7,57
|Гладышев
|Динамо
|19
|19
|1
|1
|7,36
|Щетинин
|Ростов
|21
|89
|4
|7,21
|Денисов
|Спартак
|20
|64
|2
|жк
|7,1
|Мелёхин
|Ростов
|19
|89
|1
|1
|6,94
|Погостнов
|Локомотив
|19
|90
|2
|6,92
|Ренан
|Зенит
|19
|90
|1
|1
|6,87
|Михайлов
|Пари НН
|19
|89
|3
|6,77
|Кутицкий
|Динамо
|21
|74
|1
|1
|6,71
|Сазонов
|Динамо
|21
|45
|1
|жк
|6,66
|Коваленко
|Крылья Советов
|19
|88
|3
|жк
|6,6
|Захарян
|Динамо
|19
|71
|1
|6,47
|Карпукас
|Локомотив
|20
|89
|2
|1
|жк
|6,43
|Комаров
|Ростов
|19
|24
|1
|жк
|6,41
|Гагнидзе
|Динамо
|20
|16
|1
|1
|6,4
|Майсторович
|Динамо
|18
|45
|1
|жк
|6,4
|Лангович
|Ростов
|19
|67
|6,36
|Соколов
|Пари НН
|20
|61
|1
|6,33
|Шитов
|Крылья Советов
|19
|28
|1
|6,32
|Оганесян
|Оренбург
|21
|1
|6,23
|Эркинов
|Торпедо
|21
|5
|6,23
|Сунгатулин
|Урал
|21
|71
|1
|6,21
|Кравцов
|Сочи
|20
|74
|3
|6,12
|Тошевски
|Ростов
|21
|1
|1
|6,12
|Бабкин
|Крылья Советов
|20
|2
|6,04
|Прохин
|Ростов
|21
|1
|6,03
|Ермаков
|ЦСКА
|20
|9
|1
|6
|Кобнан
|Краснодар
|20
|17
|1
|5,99
|Раков
|Локомотив
|18
|3
|5,95
|Яковлев
|Пари НН
|21
|1
|5,9
|Шильцов
|Пари НН
|20
|15
|5,73
|Александров
|Пари НН
|21
|90
|5,69
|Севикян
|Пари НН
|21
|29
|5,69
|Литвинов
|Спартак
|21
|68
|3
|1
|2жк
|5,43
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Understat.
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