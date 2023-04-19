Матч с «Баварией» — особенный для Холанда и Гвардиолы. Они могут побить крутые рекорды

Сегодня «Сити» в Мюнхене постарается не растерять крайне весомое преимущество в три мяча и выйти в полуфинал ЛЧ. В матче с «Баварией» у гостей есть сразу два потенциальных рекордсмена – Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола. Оба в ответном матче могут покорить новые рубежи.

Холанд и его очередные достижения

Гол в ворота «Баварии» на «Этихаде» стал для норвежца 45-м во всех турнирах (за 39 матчей!) в этом сезоне. Это лучший результат, который когда-либо показывал игрок английской Премьер-лиги. На сегодняшний день у норвержца уже 47 мячей (на выходных успел положить «двушку» «Лестеру»). Получается, сегодня рекорд можно и обновить. А вот игроки, которых обогнал норвежец:

Мохамед Салах (44 мяча в 52 матчах);

Руд ван Нистелрой (44 в 53);

Криштиану Роналду (42 в 49).

А ещё у него 11 мячей в семи матчах Лиги чемпионов, и лучше этого результата нет. Интересно, что на это количество голов у Эрлинга ушло всего 493 минуты. Вот-вот Холанд установит новые рекорды – как в еврокубке, так и в чемпионате.

Один мяч в ЛЧ – и Холанд повторит рекорд ван Нистелроя, который забил 12 голов и установил лучший показатель по забитым мячам за английский клуб в одном сезоне.

Общий рекорд по мячам в ЛЧ за сезон сейчас за Роналду (17). У Холанда пока 11.

Ещё один рекорд турнира – по забитым голам в плей-офф. Сейчас на первом месте Роналду и Бензема с 10 мячами, у Холанда же пока шесть.

В матче с «Лестером» Холанд сравнялся с Салахом, забившим 32 гола в сезоне АПЛ (38 игр). Только вот норвежцу понадобилось на это всего 28 матчей. Новая отметка для Холанда – 35 мячей во всех играх сезона, и тогда он превзойдёт Энди Коула и Алана Ширера.

Правда, до главного рекорда по голам за сезон – 73, всё-таки ещё далеко. Этот рекорд, как вы могли догадаться, принадлежит Месси. Он забил столько в сезоне 2011/2012, 50 из них – в чемпионате Испании.

Эрлинг Холанд Фото: Michael Regan/Getty Images

Гвардиола быстрее всех тренеров одержит 100 побед в ЛЧ?

Фергюсону удалось одержать 100 побед, когда он провёл 184 матча в ЛЧ, Анчелотти – после 180 игр. Если Гвардиола одержит победу сегодня вечером, то побьёт рекорд, одержав самые быстрые 100 побед в ЛЧ, потому что для испанца матч с «Баварией» 158-й.

Тренер Матчи Победы % побед Алекс Фергюсон 194 105 54 Арсен Венгер 188 88 47 Карло Анчелотти 188 107 56 Хосеп Гвардиола 157 99 63 Жозе Моуринью 151 80 53

Третий полуфинал для «Сити» с Гвардиолой, а для тренера – рекордный

Вчера в полуфинал уже вышел «Реал» во главе с Карло Анчелотти. Итальянец вышел в 1/2 финала в девятый раз, но он лишь повторил достижение Пепа. Сегодня Гвардиола может выйти в полуфинал главного европейского турнира в 10-й раз – такое из тренеров не удавалось никому.

Рекордным полуфинал может стать и для «Сити»: до этого так далеко забирались только дважды – в сезоне-2020/2021 (в итоге проиграли в финале) и в сезоне-2021/2022 (вылетели в полуфинале от «Реала»). Если получится, будет шанс отомстить испанскому клубу за вылет в прошлом сезоне. Тогда всё было эпично: «Сити» в первом матче выиграл 4:3, в ответном вёл 1:0, но вдруг пропустил два быстрых гола, а затем и третий.

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