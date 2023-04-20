«Реал», «Сити», «Интер» или «Милан»: кто выиграет Лигу чемпионов?

Впереди самая интересная стадия плей-офф Лиги чемпионов – полуфиналы. По одну сторону сетки встретятся «Реал» и «Манчестер Сити», по другую – нас ждёт дерби «Интер» — «Милан». Первые встречи состоятся 9 и 10 мая, ответные матчи – 16-го и 17-го числа этого же месяца.
Кто из четырёх топ-клубов имеет лучшие шансы на победу в ЛЧ? Предлагаем вам проголосовать!
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы верите в определённый клуб больше, чем в остальные, поднимайте его в рейтинге благодаря нажатию на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что у кого-то шансов меньше или их нет совсем, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Манчестер Сити» (Англия)
«Манчестер Сити» проводит невероятный сезон. В АПЛ команда всё ещё борется за титул с «Арсеналом», а в ЛЧ – продолжает раскладывать соперника одного за другим. В группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном» команда Хосепа Гвардиолы легко заняла первое место с 14 очками.
В 1/8 финала «Сити» ждал «Лейпциг». Немецкого оппонента стёрли в порошок в ответной встрече – 7:0 с пента-триком Эрлинга Холанда нивелировали ничью в первой встрече. Четвертьфинал – снова с немецким соперником – тоже оказался для «МС» лёгкой прогулкой: дома англичане победили 3:0, а на выезде сыграли вничью — 1:1. В полуфинале «Ман Сити» встретится с «Реалом». Вот это пара!
«Реал» (Испания)
Действующий победитель ЛЧ без проблем прошёл групповой этап: 13 очков, первое место в компании с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком». Но, кажется, в этом результате нет ничего удивительного.
В 1/8 финала «Реал» разделался с «Ливерпулем», словно в ремейке прошлогоднего финала – хотя на деле вышло даже жёстче — 5:2 и 1:0. В четвертьфинале мадридцы без труда прошли разобранный «Челси» – победы по 2:0 дома и в гостях вывели команду Карло Анчелотти в следующую стадию. Учитывая маленькие шансы на первое место в Ла Лиге (отставание от «Барселоны» – 11 очков), главная цель клуба на остаток сезона – очередная победа в Лиге чемпионов.
«Милан» (Италия)
В полуфинале Лиги чемпионов «Милана» не было 16 лет. В сезоне-2006/2007 итальянцы победили в турнире, обыграв в финале «Ливерпуль» — 2:1. Но если говорить про этот розыгрыш, то в группе команда Стефано Пиоли заработала только 10 очков, пропустив на первое место «Челси» и оставив позади «Зальцбург» и загребское «Динамо».
В 1/8 финала миланцы просочились через «Тоттенхэм» – противостояние оказалось трудным и практически равным: всё решил единственный за два матча гол Браима Диаса в первой встрече на «Сан-Сиро». Четвертьфинал у «Милана» выдался итальянским – несущийся к чемпионству в Серин А «Наполи» считался фаворитом, но всё сложилось совсем наоборот: как и в чемпионате Италии, «Милан» обыграл неаполитанцев, но не 4:0, а 1:0. В ответной встрече в Неаполе команда устояла – 1:1. Теперь в полуфинале ЛЧ нас ждёт миланское дерби.
«Интер» (Италия)
Команда Симоне Индзаги рушит все стереотипы, которые сложились об «Интере» в последние годы. Вместо поражений и ранних вылетов (и даже невыхода из группы) – второе место в компании с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». 10 очков позволили финишировать вторыми вслед за мюнхенцами.
В 1/8 финала «Интеру», наверное, повезло – миланцам достался «Порту». Но, как оказалось, заруба получилась равная. Жаль только, что гол забили всего один – дома силами Ромелу Лукаку. В четвертьфинале итальянцы не считались железобетонными фаворитами, ведь им противостояла волшебная и забивная «Бенфика». Но, кажется, лиссабонцы действительно прокляты в еврокубках – ни одну из встреч они выиграть не смогли — 0:2 и 3:3. В полуфинале турнира «Интер» ждёт «Милан», а нас – великое дерби.
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