«Реал», «Сити», «Интер» или «Милан»: кто выиграет Лигу чемпионов?

Впереди самая интересная стадия плей-офф Лиги чемпионов – полуфиналы. По одну сторону сетки встретятся «Реал» и «Манчестер Сити», по другую – нас ждёт дерби «Интер» — «Милан». Первые встречи состоятся 9 и 10 мая, ответные матчи – 16-го и 17-го числа этого же месяца.

Кто из четырёх топ-клубов имеет лучшие шансы на победу в ЛЧ? Предлагаем вам проголосовать!

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы верите в определённый клуб больше, чем в остальные, поднимайте его в рейтинге благодаря нажатию на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что у кого-то шансов меньше или их нет совсем, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.