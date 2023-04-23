Английским клубам запретят рекламу букмекеров. Они могут лишиться $ 1,5 млрд прибыли в год

После двух десятилетий финансовой поддержки со стороны индустрии азартных игр клубы Премьер-лиги проголосовали за запрет нанесения логотипов букмекерских компаний на лицевую часть футболок. Договор вступит в силу в конце сезона-2025/2026, чтобы дать клубам время пересмотреть действующие соглашения. Таким образом, клубы АПЛ пошли навстречу правительству Великобритании накануне долгожданного пересмотра закона об азартных играх. Ожидается, что он вступит в силу в конце апреля этого года и регламентирует нормы в отношении рекламы букмекеров.

Решение футбольных клубов – шаг к достижению компромисса, согласно которому спонсорство букмекеров всё же останется, но только в виде логотипов на рукавах футболок. Таким было условие кабинета министров. Полный отказ от спонсорства игорных компаний мог бы стать очень болезненной мерой – по данным GlobalData, в сезоне-2021/2022 подобные спонсорские сделки принесли 20 клубам АПЛ около $ 1,5 млрд выручки совокупно.

В Англии положение дел в сфере ставок сравнивают с трагедией «Хиллсборо»

Как правило, серьёзным реформам сопутствует ряд прецедентов, демонстрирующих очевидность и необходимость кардинальных изменений. В случае с изменением законодательства в отношении рекламы букмекерских компаний можно выделить две движущие силы – относительная вседозволенность и безнаказанность букмекеров, а также огромный общественный резонанс из-за негативных рисков и последствий игровой зависимости.

В конце марта в Великобритании разгорелся сумасшедший скандал, связанный с одной из самых известных и авторитетных букмекерских контор в стране William Hill. Комиссия по азартным играм обнаружила целый ряд нарушений в деятельности букмекера. К примеру, одному клиенту было разрешено открыть новый счёт и потратить £ 23 тыс. за 20 минут, а другому — потратить £ 32 тыс. в течение 48 часов без каких-либо проверок или необходимости соблюдать превентивные меры. Нарушения квалифицировались как несоблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денег и привели к рекордному штрафу – £ 19,2 млн.

Подобные инциденты имеют множественный характер в Британии. Спустя всего неделю после штрафа William Hill за схожие нарушения поплатились компании 32 Red Limited и Platinum Gaming Limited, оштрафованные на £ 7,1 млн каждая. Букмекеры винят во всём несовершенство местного игорного законодательства, которое не менялось с 1999 года. Однако изменения грядут уже в конце апреля, когда британское правительство намерено опубликовать так называемую Белую книгу – новый свод законов, призванный улучшить эффективность регулирования азартных игр в Великобритании.

Трагедия «Хиллсборо» Фото: David Cannon/Allsport

Большой вклад в установление новых правил также внесло движение Gambling with Lives, направленное на повышение осведомлённости о суицидах, связанных с азартными играми. Инициаторами движения стали родители 24-летнего игромана Джека Ритчи, покончившего с собой в ноябре 2018 года из-за многочисленных долгов, накопленных на ставках. Его семья хочет, чтобы правительство ускорило публикацию Белой книги без дальнейших задержек. По их мнению, правовые реформы могут быть «спасительными» и дадут шанс людям с зависимостью.

В октябре 2022 года состоялось многочисленное шествие от Шеффилда до Лидса в рамках компании «Большой шаг» – в акции приняли участие действующие, а также бывшие игроманы, члены их семей и все, кто пострадал от азартных игр. За три дня участники, облачённые в жёлтые футболки с цифрой 409 на спине, преодолели путь в 50 км. 409 – это количество самоубийств, по оценкам Public Health England, произошедших в Англии в 2021 году из-за игромании, что составляет семь процентов от общего количества самоубийств по всей Великобритании. Цель организаторов «Большого шага» – добиться полного запрета на рекламу азартных игр в стране.

Публикацию долгожданной Белой книги в Англии сравнивают с трагедией «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года. Тогда в сумасшедшей давке во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» погибли 97 болельщиков красных. До этого ужасного события в стране много говорили о недостаточных мерах безопасности для болельщиков, но ничего не делали. Горе и мощный общественный резонанс заставили чиновников наконец обратить внимание на проблему и ужесточить требования к обеспечению безопасности фанатов. Сегодня подобные действия правительство пытается внедрить в не менее сложном и опасном поле – азартных играх. Футбол играет в этом первостепенную роль.

Немцы и французы сотрудничают с букмекерами без ограничений

Шестёрка ведущих клубов АПЛ – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» – не имеет титульных соглашений с букмекерами, хотя партнёрские отношения в той или иной мере имеют место. Они выражаются в спонсорстве на рукавах, логотипах на тренировочной форме, а также в размещении рекламы на стадионах. Совсем другое дело — середняки и аутсайдеры лиги. «Борнмут», «Брентфорд», «Эвертон», «Фулхэм», «Лидс», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Астон Вилла» теперь должны искать основного коммерческого партнёра на сезон-2026/2027.

Супертопы АПЛ отказались от рекламы букмекеров на груди Фото: Trevor Ruszkowski/ISI Photos/Getty Images

Самый выгодный контракт среди всех английских клубов с букмекерами сегодня имеет «Эвертон», ежегодно получающий £ 10 млн от онлайн-казино Stake.com (соглашение действует до 2025 года). В начале 2023 года «Борнмут» объявил о сделке с Dafabet (£ 7 млн), а «Фулхэм» заключил соглашение с W88 (£ 5 млн).

В этом году исполняется 10 лет с начала сотрудничества Английской футбольной лиги (EFL) с букмекерской компанией Sky Bet, приставку которой носят Чемпионшип, Первая лига и Вторая лига. Действующее соглашение заканчивается в 2024 году, и руководство лиги признаёт, что вряд ли найдёт сопоставимого по платёжеспособности спонсора. «Английские клубы и весь британский футбол слишком долго зарабатывали лёгкие деньги от букмекеров. Пришла пора перестраиваться и искать другие способы заработка – более респектабельные и надёжные с точки зрения репутации», – констатирует исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

В других лигах топ-5 ситуация в отношении спонсорства со стороны букмекеров неоднородная – от практически полного запрета в Испании и Италии до лояльного отношения со стороны правительств Германии и Франции. Официальным спонсором немецких Бундеслиги 1 и Бундеслиги 2 является БК Tipico, а Федерацию футбола Германии спонсирует Bwin – так же, как и дортмундскую «Боруссию».

Во Франции соглашения с букмекерскими компаниями имеют не только середняки вроде «Монпелье», «Труа» или «Страсбурга», но и могучий «ПСЖ». Прошлым летом парижане подписали трёхлетнее соглашение с букмекером ParionsSport. В том же направлении работает и Федерация футбола Франции, заключившая в 2021-м пятилетний контракт с оператором онлайн-ставок Betclic. Именно по этой причине Килиан Мбаппе отказался позировать для командного фото сборной Франции.

Этой весной правительство Бельгии одобрило принятие законов о постепенном запрете рекламы букмекерских контор и азартных игр. С 1 июля 2023 года будет введён запрет рекламы «игорки» на телевидении, радио и любом видеоконтенте. С 1 января 2025 года вступит в силу запрет на рекламу букмекеров на футбольных стадионах, а клубы не смогут размещать их логотипы на лицевой стороне футболок. На джерси разрешат наносить только логотип и название компании без рекламных слоганов. С 1 января 2028 года будет введён полный запрет на рекламу азартных игр и букмекеров. По оценкам экспертов, из-за данных законов бельгийские футбольные клубы потеряют около 13% от всех своих доходов.

Как «Ювентус», «Реал» и другие топы Италии и Испании обходят ограничения

Клубы итальянской Серии А и испанской Ла Лиги живут с подобными ограничениями со стороны правительств своих стран соответственно с 2018 и 2021 годов. По состоянию на 31 декабря 2018 года клубы Серии А заключили 15 спонсорских сделок с букмекерскими компаниями. Среди них были сделка «Ромы» с Betway на € 15,5 млн и контракт «Лацио» с Marathonbet (€ 10 млн). Итальянская футбольная ассоциация пыталась добиться отмены ограничений, ссылаясь на суммарные потери в € 100 млн, но государство не пошло на уступки. Приблизительно такие же потери грозили и испанским клубам.

Килиан Мбаппе отказался рекламировать букмекеров Фото: Из личного архива Мбаппе

Однако итальянцы и испанцы нашли лазейки для обхода ограничений благодаря технологии, позволяющей вещателям обслуживать отдельные территории, размещая рекламу поверх рекламных щитов у поля. Это позволяет, например, зрителям за пределами Италии и Испании по-прежнему видеть рекламу ставок при просмотре игр.

Это позволило «Ювентусу» заключить за последние три года соглашения с Betera, Parimatch и 10Bet, а также подписать в феврале этого года контракт с ведущими игровыми платформами Азии Ekings и Khelraja. Во всех официальных документах существует важное уточнение: партнёрство не осуществляется в Италии. Портфель мадридского «Реала» напичкан схожими региональными сделками с той же формулировкой. Среди спонсоров «сливочных» называют азиатскую фирму Kok Sports, африканскую группу SportyBet, а также испанскую компанию Codere, которая работает в Европе и Латинской Америке.

В сложившейся ситуации клубы Премьер-лиги получат главную поблажку от правительства – время. За три года вполне реально заполнить любую пустоту, возникшую из-за запрета на спонсорство футболок для азартных игр. Простые и очень выгодные решения в виде соглашений с букмекерами уходят в прошлое. «Клубы адаптируются, они всегда так делают, – убеждён Мастерс. – Если будущее означает отсутствие спонсоров азартных игр на футболках, мы найдём способ справиться с этим».