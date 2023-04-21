10 важных спортивных событий субботы

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

🏒 2:00: «Айлендерс» — «Каролина», НХЛ, 1/4 финала — Восток, третий матч

Интрига: вытянет ли Сорокин свою команду с края пропасти?

«Каролина» в упорной борьбе, но всё же выиграла два первых матча серии. Главная кубковая надежда «островитян» Илья Сорокин в первом матче многое вытащил, во втором же сыграл средне, особенно по собственным меркам, и пропустил четыре шайбы. Решающим для «Айлендерс» будет то, в какой форме российский вратарь подойдёт к домашним встречам. Для Сорокина пришло время спасать и творить чудеса, иначе его команда окажется на краю пропасти.

«Айлендерс» — «Каролина» Фото: AP/TASS

🏒 5:00: «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», НХЛ, 1/4 финала — Запад, третий матч

Интрига: сколько ещё «королям» удастся сдерживать лучшего игрока мира?

Коннор Макдэвид — первый игрок в XXI веке, набравший не меньше 150 очков в регулярном чемпионате. В плей-офф «Лос-Анджелесу» пока удаётся успешно ему противостоять – у капитана «нефтяников» всего лишь одна передача, «-2» и худшая в команде статистика при игре на вбрасываниях. «Ойлерз» повезло, что у них есть ещё Леон Драйзайтль и неожиданные герои, такие как Клим Костин, который принёс первую победу в серии. Но когда уже «выйдет» Макдэвид или он забыл, что является сильнейшим хоккеистом планеты, способным проходить любую, даже самую эшелонированную оборону?

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» Фото: AP/TASS

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала – четвёртый матч

Интрига: посыплется ли ЦСКА после третьего матча или без проблем сравняет счёт в серии?

ЦСКА потерпел сенсационное поражение в третьей игре полуфинальной серии. Армейцы без травмированного Николы Милутинова легко добыли преимущество в 19 очков и, видимо, расслабились. Фантастический рывок «Локо» и победа в основное время — это не фантастический фильм, а сценарий концовки третьей игры. Кубанцы повели в серии, а четвёртый матч снова состоится на их арене!

Матч «Локомотива-Кубань» Фото: Иван Шиховцов / БК «Локомотив-Кубань»

🎾 15:00: Алекс Молчан (Словакия) – Андрей Рублёв (Россия), ATP, Баня-Лука. 1/2 финала

Интрига: сможет ли Рублёв пробиться во второй финал подряд?

Андрея Рублёва после его фантастического титула на «Мастерсе» в Монте-Карло не остановить. Россиянин без паузы отправился в боснийскую Баня-Луку и продолжил побеждать соперника за соперником. За две недели Андрей продлил свою серию успешных матчей до семи и теперь намерен сделать очередной шаг в финал. Помешать ему может словак Алекс Молчан, которого тренирует сейчас бывший наставник Джоковича – Марьян Вайда. Продлит ли Рублёв свою серию – узнаем совсем скоро.

Андрей Рублёв Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Динамо», РПЛ, 24-й тур

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: потеряет ли чемпион очки с недавним юбиляром?

«Динамо» только-только отпраздновало столетие – но результаты в юбилейный сезон не фонтан: вылетели из Кубка России, не претендуют на чемпионство, играют не так ярко, как при Сандро Шварце. Однако последний матч с «Зенитом» для бело-голубых выдался удачным: они победили петербуржцев по пенальти — 5:4 — после ничьей 1:1 в основное время. Но то был Кубок – а теперь в Санкт-Петербург нужно ехать в рамках РПЛ. Учитывая не самые восхитительные результаты команды Сергея Семака весной, за очки побороться можно. А если вспомнить опыт ЦСКА, то и за победу.

«Динамо» против «Зенита» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: «Лацио» — «Торино», Серия А, 31-й тур

Италия - Серия А. 31-й тур 22 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Лацио Рим Не начался Торино Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Алексей Миранчук в огне — ждём гол или ассист!

Алексей Миранчук – возможно, лучший футболист «Торино» в этом сезоне, у россиянина 4+6 в 23 матчах Серии А. «Лацио» – явно лучший клуб Италии после межгалактического «Наполи». Завтра эти две стихии сойдутся, и когда, если не во встрече с римлянами, полузащитнику ещё демонстрировать свой уровень? Непонятно, вернётся Миранчук в «Аталанту» или останется в Турине, но в команде Ивана Юрича он чувствует себя комфортно – и поэтому регулярно влияет на результат. Может, повлияет и в этой игре.

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

⚽️ 19:30: «Боруссия» Д — «Айнтрахт», Бундеслига, 29-й тур

Интрига: Дортмунду нельзя проигрывать — иначе «Бавария» оторвётся ещё больше

«Боруссия» проваливает апрель: дортмундцы лидировали в Бундеслиге, но оступились, и теперь на вершину, как обычно, забралась «Бавария». Отставание невелико – всего два очка. Но у команды Марко Розе мощный соперник – «Айнтрахт» в этом сезоне играл в плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас решает задачу попадания в еврокубки на следующий год. Интересно, что «Боруссии» нельзя проигрывать ещё и потому, что, если смазать несколько встреч в финале чемпионата, при определённых условиях можно выпасть и из лигочемпионской четвёрки – пропустив вперёд «Унион», «Лейпциг» и даже «Фрайбург».

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем Фото: Joachim Bywaletz/Getty Images

🏀 20:00: «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс», НБА – плей-офф, 1/4 финала – Восток, четвёртый матч

Интрига: «Филадельфия» — первая команда в нынешнем розыгрыше плей-офф, которая пройдёт в следующий раунд?

В первых двух матчах «Филадельфия» без проблем выиграла на своей площадке, однако рисковала уступить в третьей игре в гостях. Благодаря выступлению Тайриза Макси и Джоэла Эмбиида в клатче «Сиксерс» сделали комфортный для себя 3-0 счёт в серии. Осталось совсем чуть-чуть до выхода в полуфинал Восточной конференции НБА!

«Филадельфия» против «Бруклина» Фото: Sarah Stier/Getty Images

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Сельта», Ла Лига, 30-й тур

Испания - Примера. 30-й тур 22 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Сельта Виго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Кариму Бензема срочно нужны голы, если он хочет стать лучшим бомбардиром Ла Лиги

«Реал» вряд ли всё ещё претендует на чемпионство в Испании, но зато Карим Бензема по-прежнему соревнуется с Робертом Левандовским в гонке бомбардиров – француз отстает от поляка на три мяча (14 против 17). Матч с «Сельтой» – прекрасная возможность для форварда мадридцев настрелять парочку, ведь в 20 встречах с командой из Виго он положил 12 голов.

Полузащитник «Реала» Вальверде Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

⚽️ 22:00: «Ланс» — «Монако», Лига 1, 32-й тур

Франция - Лига 1. 32-й тур 22 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Ланс Ланс Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Александр Головин забьёт во втором матче подряд?

Александр Головин проводит свой лучший сезон в «Монако» – у хавбека 7+7 в 29 турах Лиги 1. Россиянин забил в прошлом туре «Лорьяну», а теперь вполне может огорчить «Ланс», который идёт третьим и прямо сейчас не пропускает монегасков в Лигу чемпионов! В случае победы Головин и его команда обойдут своего сегодняшнего соперника и при определённых обстоятельствах даже могут сравняться с «Марселем», идущим на второй строчке. Сильно!