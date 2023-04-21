10 важных спортивных событий субботы

Время в материале – по Москве. Программа коротко:
- 🏒 2:00: «Айлендерс» — «Каролина», НХЛ, 1/4 финала — Восток, третий матч
- 🏒 5:00: «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», НХЛ, 1/4 финала — Запад, третий матч
- 🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала – четвёртый матч
- 🎾 15:00: Алекс Молчан (Словакия) – Андрей Рублёв (Россия), ATP, Баня-Лука. 1/2 финала
- ⚽️ 19:00: «Зенит» — «Динамо», РПЛ, 24-й тур
- ⚽️ 19:00: «Лацио» — «Торино», Серия А, 31-й тур
- ⚽️ 19:30: «Боруссия» Д — «Айнтрахт», Бундеслига, 29-й тур
- 🏀 20:00: «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс», НБА – плей-офф, 1/4 финала – Восток, четвёртый матч
- ⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Сельта», Ла Лига, 30-й тур
- ⚽️ 22:00: «Ланс» — «Монако», Лига 1, 32-й тур
🏒 2:00: «Айлендерс» — «Каролина», НХЛ, 1/4 финала — Восток, третий матч
Интрига: вытянет ли Сорокин свою команду с края пропасти?
«Каролина» в упорной борьбе, но всё же выиграла два первых матча серии. Главная кубковая надежда «островитян» Илья Сорокин в первом матче многое вытащил, во втором же сыграл средне, особенно по собственным меркам, и пропустил четыре шайбы. Решающим для «Айлендерс» будет то, в какой форме российский вратарь подойдёт к домашним встречам. Для Сорокина пришло время спасать и творить чудеса, иначе его команда окажется на краю пропасти.
«Айлендерс» — «Каролина»
Фото: AP/TASS
🏒 5:00: «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», НХЛ, 1/4 финала — Запад, третий матч
Интрига: сколько ещё «королям» удастся сдерживать лучшего игрока мира?
Коннор Макдэвид — первый игрок в XXI веке, набравший не меньше 150 очков в регулярном чемпионате. В плей-офф «Лос-Анджелесу» пока удаётся успешно ему противостоять – у капитана «нефтяников» всего лишь одна передача, «-2» и худшая в команде статистика при игре на вбрасываниях. «Ойлерз» повезло, что у них есть ещё Леон Драйзайтль и неожиданные герои, такие как Клим Костин, который принёс первую победу в серии. Но когда уже «выйдет» Макдэвид или он забыл, что является сильнейшим хоккеистом планеты, способным проходить любую, даже самую эшелонированную оборону?
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
Фото: AP/TASS
🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Единая лига, 1/2 финала – четвёртый матч
Интрига: посыплется ли ЦСКА после третьего матча или без проблем сравняет счёт в серии?
ЦСКА потерпел сенсационное поражение в третьей игре полуфинальной серии. Армейцы без травмированного Николы Милутинова легко добыли преимущество в 19 очков и, видимо, расслабились. Фантастический рывок «Локо» и победа в основное время — это не фантастический фильм, а сценарий концовки третьей игры. Кубанцы повели в серии, а четвёртый матч снова состоится на их арене!
Матч «Локомотива-Кубань»
Фото: Иван Шиховцов / БК «Локомотив-Кубань»
🎾 15:00: Алекс Молчан (Словакия) – Андрей Рублёв (Россия), ATP, Баня-Лука. 1/2 финала
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Интрига: сможет ли Рублёв пробиться во второй финал подряд?
Андрея Рублёва после его фантастического титула на «Мастерсе» в Монте-Карло не остановить. Россиянин без паузы отправился в боснийскую Баня-Луку и продолжил побеждать соперника за соперником. За две недели Андрей продлил свою серию успешных матчей до семи и теперь намерен сделать очередной шаг в финал. Помешать ему может словак Алекс Молчан, которого тренирует сейчас бывший наставник Джоковича – Марьян Вайда. Продлит ли Рублёв свою серию – узнаем совсем скоро.
Андрей Рублёв
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
⚽️ 19:00: «Зенит» — «Динамо», РПЛ, 24-й тур
Интрига: потеряет ли чемпион очки с недавним юбиляром?
«Динамо» только-только отпраздновало столетие – но результаты в юбилейный сезон не фонтан: вылетели из Кубка России, не претендуют на чемпионство, играют не так ярко, как при Сандро Шварце. Однако последний матч с «Зенитом» для бело-голубых выдался удачным: они победили петербуржцев по пенальти — 5:4 — после ничьей 1:1 в основное время. Но то был Кубок – а теперь в Санкт-Петербург нужно ехать в рамках РПЛ. Учитывая не самые восхитительные результаты команды Сергея Семака весной, за очки побороться можно. А если вспомнить опыт ЦСКА, то и за победу.
«Динамо» против «Зенита»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
⚽️ 19:00: «Лацио» — «Торино», Серия А, 31-й тур
Интрига: Алексей Миранчук в огне — ждём гол или ассист!
Алексей Миранчук – возможно, лучший футболист «Торино» в этом сезоне, у россиянина 4+6 в 23 матчах Серии А. «Лацио» – явно лучший клуб Италии после межгалактического «Наполи». Завтра эти две стихии сойдутся, и когда, если не во встрече с римлянами, полузащитнику ещё демонстрировать свой уровень? Непонятно, вернётся Миранчук в «Аталанту» или останется в Турине, но в команде Ивана Юрича он чувствует себя комфортно – и поэтому регулярно влияет на результат. Может, повлияет и в этой игре.
Алексей Миранчук
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
⚽️ 19:30: «Боруссия» Д — «Айнтрахт», Бундеслига, 29-й тур
Интрига: Дортмунду нельзя проигрывать — иначе «Бавария» оторвётся ещё больше
«Боруссия» проваливает апрель: дортмундцы лидировали в Бундеслиге, но оступились, и теперь на вершину, как обычно, забралась «Бавария». Отставание невелико – всего два очка. Но у команды Марко Розе мощный соперник – «Айнтрахт» в этом сезоне играл в плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас решает задачу попадания в еврокубки на следующий год. Интересно, что «Боруссии» нельзя проигрывать ещё и потому, что, если смазать несколько встреч в финале чемпионата, при определённых условиях можно выпасть и из лигочемпионской четвёрки – пропустив вперёд «Унион», «Лейпциг» и даже «Фрайбург».
Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем
Фото: Joachim Bywaletz/Getty Images
🏀 20:00: «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс», НБА – плей-офф, 1/4 финала – Восток, четвёртый матч
Интрига: «Филадельфия» — первая команда в нынешнем розыгрыше плей-офф, которая пройдёт в следующий раунд?
В первых двух матчах «Филадельфия» без проблем выиграла на своей площадке, однако рисковала уступить в третьей игре в гостях. Благодаря выступлению Тайриза Макси и Джоэла Эмбиида в клатче «Сиксерс» сделали комфортный для себя 3-0 счёт в серии. Осталось совсем чуть-чуть до выхода в полуфинал Восточной конференции НБА!
«Филадельфия» против «Бруклина»
Фото: Sarah Stier/Getty Images
⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Сельта», Ла Лига, 30-й тур
Интрига: Кариму Бензема срочно нужны голы, если он хочет стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
«Реал» вряд ли всё ещё претендует на чемпионство в Испании, но зато Карим Бензема по-прежнему соревнуется с Робертом Левандовским в гонке бомбардиров – француз отстает от поляка на три мяча (14 против 17). Матч с «Сельтой» – прекрасная возможность для форварда мадридцев настрелять парочку, ведь в 20 встречах с командой из Виго он положил 12 голов.
Полузащитник «Реала» Вальверде
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
⚽️ 22:00: «Ланс» — «Монако», Лига 1, 32-й тур
Интрига: Александр Головин забьёт во втором матче подряд?
Александр Головин проводит свой лучший сезон в «Монако» – у хавбека 7+7 в 29 турах Лиги 1. Россиянин забил в прошлом туре «Лорьяну», а теперь вполне может огорчить «Ланс», который идёт третьим и прямо сейчас не пропускает монегасков в Лигу чемпионов! В случае победы Головин и его команда обойдут своего сегодняшнего соперника и при определённых обстоятельствах даже могут сравняться с «Марселем», идущим на второй строчке. Сильно!
Александр Головин
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
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