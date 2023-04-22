Суперзапасные. Кто в РПЛ чаще всех забивает после выхода на замену

Центральный матч субботней программы 24-го тура РПЛ пройдёт в Санкт-Петербурге: «Зенит» встретится с «Динамо». Именно в составах этих команд играют самые эффективные футболисты, выходящие на замену. В пятёрке лидеров — по два представителя «Зенита» и «Динамо».

Иван Сергеев, «Зенит»

Выходы на замену: 8 (177 минут)

Результативные действия: пять голов, один ассист

Иван Сергеев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Нападающий «Зенита» — главный джокер нынешнего сезона в РПЛ. 27-летний футболист забил восемь мячей в чемпионате и пять из них — после выхода на замену. В июле 2022 года Сергей Семак доверил Сергееву 10 минут в домашнем матче с «Локомотивом» (5:0). К тому моменту хозяева выигрывали с разницей в два гола, а после появления Ивана забили ещё трижды. Сергеев сделал дубль, а первый гол оформил чуть ли не сразу после выхода на замену.

В 6-м туре «Зенит» справился с «Торпедо» (2:0), но оба мяча забил в самой концовке. Сергеев появился в середине второго тайма и оформил победный гол. На этот раз ему потребовалось 16 минут. Ещё один крутой перформанс форварда пришёлся на игру с «Уралом» (апрель 2023 года). Иван снова вышел в середине второго тайма и уже через семь минут забил победный мяч. А на последних минутах Сергеев добил соперника и оформил второй дубль после выходов на замену.

Ярослав Гладышев, «Динамо»

Выходы на замену: 17 (377 минут)

Результативные действия: четыре гола, три ассиста

Ярослав Гладышев Фото: ФК «Динамо»

В составе «Динамо» тоже есть «суперзапасной». Гладышев, в отличие от Сергеева, забивает исключительно после выходов на замену. Первый гол не принёс футболисту радости. В октябре бело-голубые уступили в Грозном «Ахмату» (1:2), а Ярослав отличился в добавленное время. А вот следующие результативные выходы на замену получились куда более успешными для команды.

В 15-м туре бело-голубые уничтожили «Химки» (6:1), а Гладышев за 18 минут на поле отметился дублем. А неделю назад Славиша Йоканович выпустил нападающего в матче с «Пари НН». Ярослав вышел при счёте 0:1, забил через восемь минут, а команда в итоге набрала три очка — 3:1. После выхода на замену форвард забивает гол примерно каждые 92 минуты, у Сергеева этот показатель гораздо лучше (35 минут).

Густаво Мантуан, «Зенит»

Выходы на замену: 15 (224 минуты)

Результативные действия: четыре гола, один ассист

Густаво Мантуан Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

У бразильца схожая история с Гладышевым — в РПЛ он забивает только в статусе джокера. Особенно запомнилось, как Мантуан «прибил» ЦСКА (2:1) в 5-м туре. Футболист «Зенита» появился на 76-й минуте и оформил победный гол дальним ударом, застав врасплох Игоря Акинфеева. Позднее Мантуан огорчил другой московский клуб — «Динамо». Семак выпустил бразильца на 87-й минуте, а тот установил окончательный счёт в добавленное время — 2:0.

В октябре 2022-го «Зенит» поиздевался над «Сочи» (7:0), и Мантуан снова поставил точку в игре. Густаво забил всего один мяч в весенней части, но его гол оказался победным. В 19-м туре сине-бело-голубые играли с «Химками» и упустили преимущество в два мяча. Когда казалось, что фаворит сенсационно потеряет два очка, Мантуан головой замкнул навес одноклубника и принёс лидеру очередную победу.

Тимур Сулейманов, «Пари НН»

Выходы на замену: 5 (203 минуты)

Результативные действия: четыре гола

Тимур Сулейманов (№93) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

23-летний Сулейманов лидирует в списке бомбардиров нижегородского клуба. В этом сезоне он забил девять мячей в РПЛ, больше половины из них — после выхода на замену. Тимур впервые напомнил о себе в 3-м туре РПЛ, когда «Пари НН» принимал ЦСКА. К перерыву хозяева «горели» 0:2, а Сулейманов стал главным героем второй половины. Он вышел на поле на 58-й минуте и дважды огорчил армейцев.

В августе Сулейманов забил «Ростову», выйдя на поле в перерыве. Тимур отличился за восемь минут до конца основного времени, а его команда к тому моменту проигрывала 2:4. Гол нападающего оказался последним, и его команда потерпела поражение. После этого Сулейманов забивал, выходя в стартовом составе. Тренд прервался в 22-м туре, когда футболист «Пари НН» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром» (1:3). Сулейманов забивал в трёх матчах после выхода на замену, но его команда выиграла только один из них.

Константин Тюкавин, «Динамо»

Выходы на замену: 11 (202 минуты)

Результативные действия: три гола, два ассиста

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первые три мяча в этом сезоне Тюкавин забил в статусе футболиста стартового состава. А его первый гол после выхода на замену пришёлся на 15-й тур. В игре с «Химками» (6:1) Константин появился на 71-й минуте, забил сам и отдал голевую передачу на Гладышева. Эта связка сработала в следующем туре с «Ростовом» (1:2), только на этот раз Ярослав выступил в роли ассистента, а Тюкавин завершил атаку голом.

5 марта 2023 года «Динамо» с огромным трудом дожало «Крылья Советов» — 1:0. Матч сложился для бело-голубых очень тяжело, а победный гол оформил Тюкавин. Йоканович выпустил игрока на 57-й минуте, и Константин порадовал болельщиков уже в компенсированное время. Кстати, после этого Тюкавин больше не забивал на домашнем стадионе «Динамо» в РПЛ.